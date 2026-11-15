Cara Jenius Federasi Sepak Bola Portugal Pensiunkan Nomor 7 Cristiano Ronaldo

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo telah memutuskan pensiun dari timnas Portugal. Fakta itu membuat nomor 7, nomor yang biasa digunakan CR7 menjadi misteri.

Ya, sejak CR7 pensiun, nomor 7 masih belum punya 'tuan baru'. Bahkan, ketika Portugal dikalahkan Denmark di UEFA Nations League 2026/2027, tak nampak nomor keramat di balik skuad Seleccao das Quinas.

Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, seragam merah ikonik bernomor punggung 7 masih jadi perdebatan.

Ronaldo mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional awal bulan ini, mengakhiri kiprah 23 tahunnya sebagai pemain kunci sekaligus ikon bagi Seleccao das Quinas. Ia menutup karier internasionalnya dengan catatan 146 gol dan 234 penampilan, serta koleksi gelar juara Euro 2016 dan dua trofi Nations League.

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Secara historis, pemain dengan warisan sebesar itu—yang identik dengan nomor punggung tertentu—sering kali mendapatkan penghormatan berupa pemensiunan nomor punggung tersebut.

Namun, peraturan FIFA menetapkan bahwa untuk turnamen internasional yang diselenggarakan oleh badan sepak bola dunia tersebut, setiap tim wajib menggunakan nomor urut dari 1 hingga 26 untuk seluruh pemain dalam skuad. Regulasi ini secara praktis mencegah tim nasional untuk memensiunkan nomor punggung tertentu. Artinya, akan ada pemain lain yang mengenakan nomor tujuh untuk Portugal setelah era Ronaldo—dengan Rafael Leao atau Carlos Forbs diperkirakan akan mengenakannya pada jeda internasional kali ini.

Meski demikian, hal tersebut tidak menghalangi tim nasional asal Eropa ini untuk mencari cara kreatif guna tetap melestarikan nomor punggung ikonik tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada pemain terhebat dalam sejarah mereka.

Cara Jenius Portugal untuk Memensiunkan Nomor Punggung Tujuh Dalam artian yang sebenarnya, Portugal memang tidak bisa memensiunkan nomor punggung tujuh. Mereka tidak dapat melarang pemain lain untuk mengenakannya di masa depan, namun mereka tetap bisa berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan citra dan jenama (brand) Ronaldo tetap terjaga.

Melalui unggahan di akun Instagram mereka pada Sabtu (14/11), timnas Portugal membagikan video yang mengungkapkan bahwa mulai sekarang, mereka akan mencetak angka tujuh pada seragam dengan tambahan tanda silang kecil di tengah angka tersebut. Hal ini akan membedakannya dari angka tujuh tanpa tanda silang yang biasa dikenakan oleh Ronaldo.

"Saatnya memperkenalkan angka 7 yang baru. Karena ada satu angka 7 yang akan abadi," bunyi keterangan dalam unggahan tersebut.

Bentuk penghormatan terhadap pencapaian Ronaldo ini diizinkan oleh FIFA, karena langkah tersebut tidak menghapus penggunaan angka tujuh di masa depan, melainkan hanya sedikit memodifikasi tampilan angka tersebut di bagian punggung seragam Portugal.

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Argentina dikabarkan sempat berencana untuk memensiunkan seragam bernomor punggung sepuluh setelah Lionel Messi memutuskan untuk mengakhiri karier internasionalnya. Namun, negara Amerika Selatan itu menghadapi kendala yang sama seperti yang dialami Portugal.

Sayangnya bagi finalis Piala Dunia 2026 tersebut, tidak banyak ruang untuk berkreasi atau melakukan inovasi dalam menampilkan angka sepuluh pada seragam, sehingga mereka tidak dapat memberikan penghormatan kepada Messi dengan cara yang serupa.

Meski demikian, Lionel Scaloni memilih untuk tidak memberikan nomor punggung sepuluh kepada pemain mana pun dalam pertandingan pertama Argentina setelah era Messi, yakni saat melawan Uruguay pada Jumat (13/11).