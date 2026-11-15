Prediksi Skor Eldense Vs Sabadell di Liga 2 Spanyol: Azulgranas Kembali ke Jalur Kemenangan

JawaPos.com - Eldense akan menghadapi Sabadell dalam lanjutan Segunda Division atau Liga 2 Spanyol 2026/2027. Azulgranas -julukan Eldense- berpeluang mengamankan poin penuh dalam laga kandang tersebut.

Eldense akan menjamu Sabadell di Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat, Elda, Spanyol, Senin (16/11). Duel tesebut dijadwalkan kick-off pukul 00.30 dini hari WIB.

Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, Eldense justru datang dengan modal kurang meyakinkan. Skuad Azulgranas belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di liga.

Bahkan, Eldense gagal mencetak gol dalam ketiga laga tersebut. Mereka secara beruntun menelan kekalahan dari Albacete (0-2), Granada (0-2), dan Las Palmas (0-2).

Catatan minor tersebut membuat Eldense kini menempati posisi ke-16 klasemen sementara Liga 2 Spanyol 2026/2027 dengan koleksi 14 poin.

Mereka belum sepenuhnya aman dari ancaman degradasi karena hanya unggul tiga angka atas Celta Fortuna yang berada di posisi ke-19.

Di sisi lain, Sabadell juga tidak memiliki modal yang jauh berbeda.

Skuad berjuluk Arlequinats tersebut belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di liga, dengan catatan dua hasil imbang dan dua kekalahan.

Dua kekalahan itu bahkan terjadi saat Sabadell menjalani laga tandang. Catatan tersebut menunjukkan bahwa performa mereka ketika bermain di markas lawan masih menjadi pekerjaan rumah.

Meski demikian, posisi Sabadell di klasemen sementara masih lebih baik dibandingkan Eldense.

Arlequinats saat ini menempati peringkat ke-13 dengan koleksi 18 poin dari 13 pertandingan.

Sementara itu, Eldense memiliki keunggulan berdasarkan catatan pertemuan kedua tim.

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Dalam lima duel terakhir, Azulgranas berhasil meraih tiga kemenangan, sedangkan Sabadell hanya sekali menang dan satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Prediksi Skor Eldense Vs Sabadell Jika melihat performa dalam beberapa pertandingan terakhir, kedua tim sama-sama belum menunjukkan konsistensi.

Eldense dan Sabadell pun dipastikan mengusung misi yang sama, yakni kembali ke jalur kemenangan.

Dengan kondisi tersebut, pertandingan diperkirakan berlangsung sengit. Eldense yang tampil di kandang sendiri tentu akan berusaha memanfaatkan dukungan suporter untuk mengakhiri tren negatif.

Selain itu, catatan pertemuan yang lebih baik menjadi modal tambahan bagi Azulgranas untuk menghadapi laga ini.

Namun, mereka tetap perlu membenahi lini serang setelah gagal mencetal gol dalam tiga laga terakhir di liga.

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Sabadell berpeluang memberikan perlawanan meski performa tandang mereka belum cukup meyakinkan.

Karena itu, Eldense diprediksi mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengamankan kemenangan sekaligus kembali ke jalur positif.

Prediksi skor: Eldense 2-1 Sabadell

Prediksi Susunan Pemain Eldense Vs Sabadell Eldense: Ramon Vila (PG); Jesus Clemente, Alex Serra, Iker Recio, Juan Larios; Marcos Bustillo, Justin Smith; Fidel, Roberto Lopez, Jorge Rastrojo; Mariano Carmona.

Pelatih: Javier Calleja.

Sabadell: Diego Fuoli (PG); Ton Ripoll, Jose Luis Catala, Edgar Gonzalez, Genar Fornes; Yanis Rahmani, Quadri Liameed, Pere Pons, Angel Baena; Joel Priego, Gaston Valles.