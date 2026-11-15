Prediksi Skor Eibar Vs Cadiz di Liga 2 Spanyol: Los Armeros Kunci Poin Penuh di Kandang

JawaPos.com - Eibar akan menghadapi Cadiz dalam lanjutan Segunda Division atau Liga 2 Spanyol 2026/2027.

Skuad Los Armeros -julukan Eibar- diperkirakan bakal mengunci kemenangan dalam pertandingan tersebut.

Eibar akan menjamu Cadiz di Estadio Municipal de Ipurua, Spanyol, Senin (16/11) dengan jadwal kick-off pukul 00.30 dini hari WIB.

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Eibar saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 23 poin dari 13 pertandingan.

Los Armeros memiliki jumlah poin yang sama dengan Granada yang berada satu tingkat di bawahnya, sehingga kemenangan menjadi penting untuk menjaga posisi papan atas.

Namun, Eibar tidak memiliki catatan positif jelang menjamu Cadiz.

Tim asuhan Jokim Arambarri itu belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir Liga 2 Spanyol musim ini.

Los Armeros mencatat dua hasil imbang dan dua kekalahan dalam periode tersebut.

Meski demikian, Eibar masih mempunyai catatan kandang yang cukup apik.

Mereka belum terkalahkan dalam lima pertandingan kandang terakhir dan hanya dua kali menelan kekalahan di kandang sendiri dalam Liga 2 Spanyol musim ini.

Catatan tersebut bisa menjadi modal penting bagi Eibar ketika menghadapi Cadiz.

Terlebih, tim tamu justru belum mampu menunjukkan konsistensi saat bermain di luar kandang pada musim ini.

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Cadiz baru mengoleksi dua kemenangan dari 13 pertandingan liga dan kini terpuruk di posisi ke-20 klasemen sementara.

Mereka juga belum pernah menang dalam lima laga tandang Liga 2 Spanyol musim ini, dengan tiga di antaranya berakhir dengan kekalahan.

Situasi tersebut membuat Cadiz datang ke markas Eibar dengan tekanan cukup besar.

Apalagi, tim berjuluk Submarino Amarillo itu sedang berada dalam tren negatif setelah menelan kekalahan dalam dua pertandingan liga terakhir.

Sementara, dari segi pertemuan, Eibar memiliki keunggulan atas Cadiz.

Kedua tim sudah bertemu sebanyak 14 kali di berbagai kompetisi, dengan Los Armeros mengantongi tujuh kemenangan, sedangkan Cadiz hanya empat kali menang dan tiga pertandingan lainnya berakhir imbang.

Prediksi Skor Eibar Vs Cadiz Eibar memiliki sejumlah keuntungan untuk mengamankan kemenangan.

Selain mempunyai rekor kandang yang lebih baik, mereka juga didukung catatan pertemuan yang cukup dominan atas Cadiz.

Meski demikian, Eibar tetap harus mewaspadai kemungkinan Cadiz tampil lebih defensif demi mencuri poin.

Tuan rumah perlu memaksimalkan peluang sejak awal pertandingan agar tidak memberikan kesempatan kepada tim tamu untuk mengembangkan permainan.

Eibar diprediksi mampu mengakhiri tren tanpa kemenangan di liga dengan menaklukkan Cadiz pada laga kandang kali ini.

Prediksi skor: Eibar 2-0 Cadiz

Prediksi Susunan Pemain Eibar Vs Cadiz Eibar: Luis Lopez (PG); Sergio Cubero, Oier Llorente, Jair Amador, Haritz Ortuzar; Lucas Nunez, Lander Olaetxea, Jon Magunazelaia; Pejino, Eric Perez, Javi Marton.

Pelatih: Jokim Arambarri.

Cadiz: Jokin Ezkieta (PG); Sergio Arribas, Javi Castro, Bojan Kovacevic, Giorgi Gocholeishvili; Dilan Zarate, Aimen Moueffek; Antonito Cordero, Ibon Sanchez, Borja Vazquez; Alvaro Pascual.