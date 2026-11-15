Prediksi Susunan Pemain Belgia vs Italia: Charles De Ketelaere Andalan Lini Depan Setan Merah

Penyerang timnas Belgia Charles De Ketelaere. (Dok. Charles De Ketelaere) JawaPos.com - Timnas Belgia menjamu Italia di pertandingan kelima UEFA Nations League 2026/2027. Laga tersebut akan dimainkan di Stade Roi Baudouin, Senin (16/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Charles De Ketelaere sangat mengenal sepak bola Italia karena membela Atalanta. Dia merasa permainannya banyak berubah setelah lama berkarir di negara tersebut.

"Sepak bola Italia jelas telah mengubah saya sebagai pemain. Gaya permainannya berbeda, sangat taktis. Sepak bola Italia benar-benar membuat saya lebih dewasa," kata Charles De Ketelaere,Minggu (15/11/2026).

Di sisi lain, pelatih timnas Belgia, Mark van Bommel menargetkan kemenangan melawan Italia di laga terakhir UEFA Nations League. Baginya, laga ini menjadi ujian mental untuk tim asuhannya.

"Kemenangan adalah segalanya. Ini bukan final, tetapi ini tentang apakah kita lolos ke babak selanjutnya atau tidak; ini lebih seperti pertandingan sistem gugur. Ini ujian yang menarik untuk bermain di bawah tekanan, terutama mengingat turnamen besar. Kami selalu mempersiapkan diri dengan cara yang sama, baik itu final atau bukan," ujar Mark van Bommel.

Belgia sempat mengalahkan Italia di laga pertama UEFA Nations League. Setelah laga itu, Bommel menilai Italia bermain lebih solid dan bisa mengalahkan Prancis.

"Italia berbeda dengan Italia yang kami temui di pertandingan pembuka. Mereka lebih solid dan telah meningkat dalam waktu singkat. Anda tidak bisa mengalahkan Prancis secara kebetulan, dan kemenangan mereka tidak mengejutkan saya," pungkas Mark van Bommel.

Prediksi Susunan Pemain Belgia vs Italia Belgia menurunkan pemain terbaiknya untuk melawan Italia. Melansir Sports Mole, Tielemans dan De Bruyne menjadi pengatur serangan. Sementara Doku dan De Ketelaere akan menambah ketajaman lini depan tim berjuluk Setan Merah itu.

Italia juga menurunkan kekuatan utamanya. Barella dan Tonali menjadi pengatur serangan. Sementara di depan, mereka mengandalkan Pio Esposito.

Belgia: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku