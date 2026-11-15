Declan Rice Segera Tanda Tangan Kontrak Baru dengan Arsenal

JawaPos.com - Gelandang Inggris Declan Rice mengonfirmasi segera menandatangani kontrak baru bersama Arsenal.

"Kontrak baru mudah-mudahan segera terwujud. Saya sangat beruntung bisa berada di klub seperti Arsenal, di mana pelatih menunjukkan kepercayaan yang besar kepada saya dan rekan-rekan setim selalu memberikan begitu banyak energi untuk saya," kata Rice dikutip dari BBC seperti dilansir dari Antara, Minggu (15/11).

BBC Sport sebelumnya melaporkan pada 7 Oktober bahwa Rice akan menandatangani kontrak jangka panjang baru di Arsenal.

Pemain berusia 27 tahun itu saat ini masih terikat kontrak hingga 2028, tetapi diperkirakan akan memperpanjang masa baktinya bersama The Gunners.

Rice bergabung dengan Arsenal dari West Ham United pada 2023 dengan nilai transfer mencapai 105 juta pound sterling.

Kesepakatan baru tersebut diperkirakan akan menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Arsenal, sejajar dengan Bukayo Saka.

Baca Juga:Gol Spektakuler Kenneth Ngwoke Tak Cukup Selamatkan Sumsel United dari Kekalahan

Rice mengaku bersyukur bisa menjalani karier dengan stabil tanpa harus sering menghadapi perubahan besar.

"Saya sangat beruntung tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal semacam itu karena kondisi tersebut membuat bermain sepak bola jauh lebih mudah," tambah dia.

Sejak bergabung pada Juli 2023, Rice telah mencatatkan 171 penampilan bersama Arsenal di seluruh kompetisi dengan kontribusi 22 gol.

Dia juga turut membantu klub meraih sejumlah gelar, termasuk satu trofi Liga Inggris musim 2025/2026 dan dua gelar Community Shield pada 2023 dan 2026.

Di level internasional, Rice juga menjadi bagian penting dari timnas Inggris sejak menjalani debut pada Maret 2019.

Hingga November 2026, gelandang tersebut telah mengoleksi 81 penampilan dan delapan gol bersama The Three Lions.