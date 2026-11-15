Prediksi CD Tenerife vs AD Ceuta: Lini Belakang Rapuh Jadi Ancaman bagi Tim Tamu

JawaPos.com - CD Tenerife akan menjamu AD Ceuta FC pada lanjutan pekan ke-14 Segunda División 2026/2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Estadio Heliodoro Rodríguez López, Minggu (15/11/2026) pukul 20.00 WIB.

Tenerife memiliki peluang untuk mengamankan tiga poin setelah menunjukkan performa yang relatif lebih baik dibandingkan calon lawannya. Sementara itu, Ceuta datang dengan kondisi kurang meyakinkan setelah melewati sejumlah pertandingan dengan hasil negatif.

Berdasarkan klasemen sementara, Tenerife menempati peringkat ke-14 dengan koleksi 15 poin dari 12 pertandingan. Tim asuhan Álvaro Cervera tersebut mencatatkan tiga kemenangan, enam hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Meski belum konsisten meraih kemenangan, Tenerife bukan tim yang mudah dikalahkan. Salah satu catatan yang perlu diperbaiki adalah terlalu sering kehilangan poin akibat hasil imbang. Bahkan, mereka tercatat bermain seri dalam empat pertandingan terakhir secara beruntun.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Tenerife untuk memperbaiki catatan tersebut. Dukungan suporter di Estadio Heliodoro Rodríguez López diharapkan bisa membantu Enric Gallego dan rekan-rekannya tampil lebih percaya diri.

Cervera kemungkinan tetap mengandalkan formasi 4-4-2 dengan mengutamakan keseimbangan permainan. Enric Gallego diperkirakan menjadi salah satu pilihan utama di lini depan untuk memberikan ancaman kepada pertahanan lawan.

Di sisi lain, AD Ceuta sedang menghadapi situasi yang jauh lebih sulit. Mereka berada di posisi ke-22 atau dasar klasemen dengan lima poin dari 13 pertandingan. Catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan sepuluh kekalahan menunjukkan belum stabilnya performa tim sepanjang musim ini.

Masalah terbesar Ceuta terletak pada lini pertahanan. Mereka sudah kebobolan 30 gol dan hanya mampu mencetak sepuluh gol. Catatan tersebut membuat Ceuta memiliki salah satu pertahanan terburuk di kompetisi sejauh ini.

Situasi semakin sulit karena mereka juga sedang menjalani lima kekalahan beruntun. Untuk memperbaiki keadaan, manajemen menunjuk Sergio Lobera sebagai pelatih baru pada 8 November 2026, menggantikan José Juan Romero.

Kehadiran Lobera diharapkan membawa perubahan terhadap permainan Ceuta. Namun, waktu persiapan yang relatif singkat membuatnya memiliki pekerjaan besar, terutama dalam membenahi organisasi pertahanan.

Ceuta diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Jordi Escobar sebagai ujung tombak. Dukungan Edgar Sevikyan, Kuki Zalazar, dan Cedric Teguia di belakangnya bisa menjadi pilihan untuk membangun serangan.

Pertandingan ini juga menjadi pertemuan perdana kedua klub di kompetisi resmi. Dengan kondisi kedua tim saat ini, Tenerife jelas memiliki modal lebih baik untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

Ceuta tetap berpeluang memberikan perlawanan, terutama jika mampu memperbaiki koordinasi lini belakang. Namun, konsistensi Tenerife dan keuntungan bermain di kandang membuat tuan rumah lebih layak diunggulkan.