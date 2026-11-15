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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 15 November 2026 | 22.38 WIB

Prediksi Skor Suriname vs Eswatini: Joël Piroe dkk Berpeluang Bawa Natio Meraih Kemenangan

Ilustrasi sepak bola. (Abigail Keenan/Unsplash) - Image

Ilustrasi sepak bola. (Abigail Keenan/Unsplash)

JawaPos.com - Suriname akan menghadapi Eswatini dalam pertandingan persahabatan internasional yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (15/11/2026) pukul 24.00 WIB. Pertandingan ini akan digelar di Stadion De Vliert, 's-Hertogenbosch, Belanda.

Suriname lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Selain memiliki materi pemain yang lebih berkualitas, tim berjuluk Natio tersebut juga mempunyai catatan performa yang lebih baik dibandingkan calon lawannya.

Suriname kini ditangani Henk Fraser yang ditunjuk sebagai pelatih pada Juli 2026. Pelatih berusia 60 tahun tersebut dipercaya menggantikan Henk ten Cate yang sebelumnya memimpin tim dalam babak play-off antarkonfederasi Piala Dunia 2026.

Di bawah arahan Fraser, Suriname mulai membangun permainan yang lebih terorganisasi. Kehadiran sejumlah pemain yang berkarier di kompetisi Eropa juga menjadi salah satu kekuatan utama mereka.

Nama-nama seperti Joël Piroe, Immanuel Pherai, Justin Lonwijk, dan Myenty Abena diperkirakan menjadi bagian penting dalam pertandingan nanti. Pengalaman bermain di level kompetisi yang lebih tinggi diharapkan bisa membantu Suriname mengendalikan jalannya pertandingan.

Sementara itu, Eswatini datang dengan tantangan yang tidak mudah. Tim asal Afrika tersebut berada di bawah arahan Sifiso Ntibane sepanjang 2026. Mereka masih berusaha menemukan konsistensi permainan setelah melewati sejumlah hasil kurang memuaskan.

Dalam lima pertandingan terakhir, Eswatini belum berhasil meraih kemenangan dengan catatan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Lini pertahanan mereka juga menjadi perhatian setelah rata-rata kebobolan dua gol per pertandingan dalam periode tersebut.

Sebaliknya, Suriname memiliki catatan yang relatif lebih baik. Mereka mengumpulkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir. Pertahanan Suriname juga cukup solid dengan rata-rata kebobolan 0,80 gol per laga.

Dari perkiraan susunan pemain, Suriname berpeluang menggunakan formasi 4-3-3. Jahnilo Wiegel-Triebel diproyeksikan mengisi posisi penjaga gawang, dengan Navajo Bakboord, Myenty Abena, Liam van Gelderen, dan Ridgeciano Haps di lini belakang.

Sektor tengah kemungkinan diisi Dhoraso Klas, Immanuel Pherai, dan Justin Lonwijk. Sementara itu, Denilho Cleonise, Joël Piroe, serta Denzel Jubitana diperkirakan menjadi andalan di lini depan.

Eswatini diprediksi mengandalkan formasi 4-4-2 atau 4-5-1. Mereka kemungkinan lebih banyak menunggu di area pertahanan sendiri sambil mencari kesempatan melalui serangan balik cepat.

Perbedaan kualitas pemain menjadi salah satu faktor yang membuat Suriname lebih diunggulkan. Meski demikian, Eswatini tetap berpeluang memberikan perlawanan apabila mampu menjaga kedisiplinan permainan.

Suriname diperkirakan akan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Jika mampu memanfaatkan peluang dengan baik, mereka memiliki kesempatan besar untuk mengamankan kemenangan.

Prediksi skor akhir: Suriname 2-0 Eswatini.

Editor: Banu Adikara
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