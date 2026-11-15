Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Inggris: Lamine Yamal dan Harry Kane Adu Gengsi

JawaPos.com - Lamine Yamal dan Harry Kane bertatap muka lagi setelah terakhir bersua dalam gala Ballon d’Or. Ajang "pertarungan" gelar individu itu berlangsung di London Palladium, London, 26 Oktober lalu.

Bedanya, kali ini bukan di atas karpet merah, tapi di rumput hijau Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid, dini hari nanti. Tepatnya dalam laga penuh gengsi Spanyol menjamu Inggris di UEFA Nations League (siaran langsung Vision+ pukul 02.45 WIB).

Yamal yang gagal dalam perebutan gelar Ballon d’Or, bertemu Kane sebagai pemenang ajang tahunan sepak bola paling bergengsi tersebut. "Kami datang ke Madrid untuk jadi nomor satu," harap Kane dalam laman resmi Federasi Sepak Bola Inggris (FA).

Uniknya, Kane awal November lalu mampu mengantar Bayern Munchen menekuk Atletico Madrid di Metropolitano. Dia menciptakan satu umpan gol dari kemenangan 2-0. Seperti yang pernah dilakukan di Estadio Benito Villamarin, Seville, sewindu lalu. Ketika itu Kane mencatat dua umpan gol dan Inggris menekuk Spanyol 3-2 dalam Nations League 2018-2019.

"Setelah laga pertama, saat mereka bisa kami kalahkan di Wembley, kami tahu kami akan melakukan lebih baik lagi. Minggu besok (Senin dini hari WIB), kami punya peluang bagus menunjukkan kemampuan terbaik kami," sambung HurriKane, julukan Kane.

Tuchel Ingin Putus Streak Unbeaten La Roja Di sisi lain, La Furia Roja, julukan Spanyol, berpotensi menambah rentetan streak unbeaten-nya saat melawan Inggris dini hari nanti. Saat ini, tim besutan Luis de la Fuente tersebut sudah menjalani 43 laga beruntun tanpa kekalahan. Tactician Inggris Thomas Tuchel pun penasaran bisa memutus streak tidak terkalahkan Spanyol tersebut. Dilansir laman ESPN, Tuchel membeberkan beberapa celah untuk membekuk Spanyol.

Menurut Tuchel, Spanyol kerap kehilangan bola krusial. Tetapi, tetap mampu memenangi laga. "Tidak ada yang tak terkalahkan. Kita perlu menampilkan performa terbaik," tegas Tuchel, pada analisisnya tentang performa Spanyol.

Gengsi Fermin vs Bellingham Awal musim ini, performa Fermin Lopez dan Jude Bellingham langsung on fire di FC Barcelona dan Real Madrid. Namanya masuk dalam delapan besar pencatat umpan gol terbanyak La Liga. Fermin dengan lima kali, Bellingham empat kali.

Di timnas, Bellingham sudah mencatatkan lima umpan gol plus satu gol di Nations League. Sedangkan Fermin baru melakukan sekali umpan gol.

"Aku antusias mengejar gol pertamaku untuk Spanyol, dan aku harap itu terjadi saat melawan Inggris," tegas Fermin, dilansir dari laman Diario AS.

Prediksi Susunan Pemain SPANYOL (4-2-3-1)

Pelatih: Luis de la Fuente

Kiper:

Simon (23)

Bek:

Cucurella (22)

Huijsen (4)

Cubarsi (5)

Pubill (2)

Gelandang:

Pedri (20)

Fabian (8)

Baena (15)

Fermin (9)

Yamal (10)

Striker:

Ferran (7)

INGGRIS (4-2-3-1)

Pelatih: Thomas Tuchel

Kiper:

Pickford (1)

Bek:

Alexander-Arnold (2)

Quansah (6)

Burn (5)

Hall (3)

Gelandang:

Rice (4)

Anderson (8)

Bellingham (10)

Gordon (11)

Rogers (17)

Striker:

Kane (9)

Wasit: Clement Turpin (Prancis)

Stadion: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid