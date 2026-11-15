Sukses Cetak Brace, Rasmus Hojlund Bangga Denmark Bisa Kalahkan Portugal 

JawaPos.com - Rasmus Hojlund merasa bangga setelah timnas Denmark mengalahkan Portugal di pertandingan kelima UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 4-1 tersebut dimainkan di Stadion Municipal de Braga, Minggu (15/11/2026).

Brace berhasil dicetak Rasmus Hojlund saat memalukan Portugal di depan publik sendiri. Dua gol itu diciptakan pada menit ke-50 dan 57.

Penyerang yang kini bermain di Napoli itu merasa Denmark bermain bagus. Rasmus Hojlund juga senang timnya bisa menunjukkan mental pemenang meski bermain di kandang Portugal.

"Saya rasa Anda tidak bisa meremehkan penampilan kami. Saya setuju bahwa Portugal tidak bermain seperti di Piala Dunia, tetapi tetap saja. Kami bermain tandang melawan negara lima besar di Eropa dan, menurut saya, mereka juga favorit grup," kata Rasmus Hojlund kepada TV 2 yang dikutip dari laman resmi UEFA, Minggu (15/2/2026).

Bagi Hojlund, lemenangan melawan Portugal seperti hadiah. Dia juga tidak peduli bahwa tim tuan rumah bermain bagus atau jelek, yang terpenting Denmark menang.

"Itu adalah hadiah besar bagi diri kami sendiri - saya tidak ingin membicarakan apakah mereka bermain bagus atau buruk, itu adalah hadiah untuk diri kami sendiri," pungkas Rasmus Hojlund.

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Penyerang 23 tahun tersebut bermain sebagai starter hingga menit ke-73 dan menunjukkan ketajamannya di lini depan. Melansir Fotmob, Hojlund melepaskan dua tendangan ke arah gawang yang langsung berbuah gol.