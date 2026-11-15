Prediksi Skor Kroasia vs Republik Ceko: Tuan Rumah Diunggulkan, Absennya Krejci Jadi Keuntungan

JawaPos.com - Kroasia akan menghadapi Republik Ceko pada pertandingan terakhir Grup A3 UEFA Nations League 2026/2027. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Opus Arena, Osijek, Senin (16/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Kroasia untuk menutup fase grup dengan hasil positif setelah melewati periode yang kurang memuaskan. Sementara itu, Republik Ceko datang dengan tekanan besar karena belum berhasil meraih poin dari lima pertandingan sebelumnya.

Kroasia saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi tiga poin. Mereka mencatatkan satu kemenangan dan empat kekalahan. Di sisi lain, Republik Ceko berada di posisi terbawah setelah selalu kalah dalam lima pertandingan.

Situasi tersebut membuat Kroasia lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Hasil imbang sebenarnya sudah cukup bagi tuan rumah untuk mempertahankan posisi ketiga. Namun, bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi alasan bagi Vatreni untuk memburu kemenangan.

Modal Kroasia memang belum terlalu meyakinkan. Pada pertandingan terakhir, mereka harus mengakui keunggulan Inggris dengan skor 1-2 di Wembley, Kamis (12/11/2026). Hasil tersebut memperpanjang catatan kurang baik setelah sebelumnya juga kalah 1-2 dari Spanyol.

Bahkan, Kroasia sempat mengalami kekalahan telak 0-7 dari Inggris dan 1-4 ketika menghadapi Spanyol. Catatan itu memperlihatkan masih adanya persoalan di lini pertahanan yang perlu segera diperbaiki.

Meski demikian, Kroasia memiliki peluang lebih besar untuk bangkit pada pertandingan kali ini. Kembalinya Ivan Perisic setelah menjalani hukuman larangan bermain menjadi tambahan kekuatan penting bagi lini serang tuan rumah.

Pengalaman dan kemampuan Perisic dalam menciptakan peluang bisa memberikan variasi serangan bagi Kroasia. Pemain tersebut juga memiliki kemampuan untuk bergerak dari sisi lapangan maupun masuk ke area berbahaya di depan gawang lawan.

Selain Perisic, Luka Modric diperkirakan berpeluang tampil sejak menit pertama. Kehadiran gelandang berpengalaman tersebut bersama Mateo Kovacic dapat membantu Kroasia mengontrol permainan dan mengatur tempo pertandingan.

Kombinasi ketiga pemain itu berpotensi menjadi pembeda. Kroasia memiliki kualitas individu yang cukup untuk mendominasi penguasaan bola sekaligus menciptakan peluang dari berbagai sisi.

Namun, tuan rumah tetap harus memperhatikan kondisi lini belakang. Luka Sucic dipastikan tidak tersedia karena mengalami demam. Absennya pemain tersebut bisa memengaruhi pilihan pelatih dalam menyusun komposisi terbaik.

Di kubu lawan, Republik Ceko juga menghadapi persoalan yang tidak kalah penting. Mereka kehilangan kapten Ladislav Krejci akibat kartu merah yang diterimanya ketika menghadapi Spanyol.

Absennya Krejci menjadi kerugian bagi Republik Ceko, terutama dalam menjaga organisasi pertahanan. Sebagai kapten, kehadirannya memiliki peran penting dalam mengatur rekan-rekannya ketika menghadapi tekanan lawan.

Republik Ceko sendiri belum menunjukkan performa yang cukup konsisten sepanjang kompetisi. Kekalahan 0-2 dari Spanyol pada pertandingan sebelumnya kembali memperlihatkan kesulitan mereka dalam menghadapi tim dengan kualitas permainan lebih baik.

Meski demikian, Kroasia tidak boleh menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Republik Ceko tetap memiliki potensi memberikan perlawanan, khususnya melalui permainan agresif dan situasi bola mati.

Pada pertemuan pertama di Praha, 26 September 2026, Kroasia berhasil mengamankan kemenangan 2-1. Luka Modric dan Marco Pasalic menjadi pencetak gol yang membawa Vatreni meraih tiga poin.

Secara keseluruhan, Kroasia juga memiliki catatan pertemuan lebih baik dengan belum pernah kalah dalam tujuh pertandingan melawan Republik Ceko. Mereka mencatatkan empat kemenangan dan tiga hasil imbang.

Dengan keuntungan bermain di kandang, kembalinya Perisic, serta kemungkinan Modric tampil sejak awal, Kroasia memiliki sejumlah alasan untuk optimistis. Republik Ceko memang berpeluang memberikan perlawanan, tetapi absennya Krejci bisa membuat pertahanan mereka lebih rentan.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup terbuka. Kroasia kemungkinan akan mengambil inisiatif menyerang sejak awal, sedangkan Republik Ceko berusaha memanfaatkan kesempatan melalui serangan balik.