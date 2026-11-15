Prediksi Skor Prancis vs Turki: Mbappe Kembali, Les Bleus Menang Selisih 2 Gol

JawaPos.com - Timnas Prancis akan menghadapi Turki dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stade Matmut Atlantique, Bordeaux, Senin (16/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Prancis memiliki peluang cukup besar untuk meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, Les Bleus juga mendapat tambahan kekuatan dengan kembalinya Kylian Mbappe.

Penyerang Real Madrid itu sebelumnya harus absen ketika Prancis menghadapi Italia akibat masalah pada hamstring. Kini, Mbappe sudah kembali tersedia dan diperkirakan bisa tampil saat menjamu Turki.

Kehadirannya tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Prancis. Mbappe merupakan salah satu pemain penting dalam skema permainan Les Bleus, terutama untuk memberikan ancaman melalui kecepatan dan kemampuan penyelesaian akhir.

Pelatih Prancis, Zinedine Zidane, juga diperkirakan akan kembali mengandalkan sejumlah pemain utama untuk mengamankan hasil positif. Meski demikian, Prancis tetap harus memperhatikan kondisi beberapa pemain yang masih belum bisa tampil akibat cedera.

Pertandingan ini memiliki arti penting bagi Prancis dalam persaingan Grup A1. Saat ini, mereka mengumpulkan 10 poin dari lima pertandingan dan menempati posisi kedua klasemen sementara.

Jumlah poin tersebut sebenarnya sama dengan Italia yang berada di posisi pertama. Namun, Italia masih unggul dalam catatan pertemuan langsung. Sementara itu, Belgia berada di urutan ketiga dengan sembilan poin dan masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisinya.

Dengan situasi tersebut, Prancis hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tempat di perempat final. Namun, kemenangan tetap menjadi target utama karena mereka masih berpeluang merebut posisi puncak apabila Italia gagal mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi Belgia.

Di sisi lain, Turki datang dengan kondisi yang kurang meyakinkan. Tim berjuluk Ay-Yıldızlılar tersebut belum mendapatkan satu pun poin setelah menelan lima kekalahan beruntun di fase grup.

Catatan tersebut menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Turki. Mereka sudah kebobolan 13 gol dan hanya mampu mencetak tiga gol dalam lima pertandingan.

Pada pertandingan terakhir, Turki juga harus mengakui keunggulan Belgia dengan skor 1-2. Hasil tersebut membuat mereka semakin membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki kepercayaan diri sebelum mengakhiri perjalanan di fase grup.

Pelatih Turki, Sergen Yalcin, diperkirakan akan melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain. Pendekatan permainan yang lebih defensif menjadi salah satu opsi untuk mengurangi tekanan dari lini serang Prancis.

Turki kemungkinan akan berusaha menjaga kedalaman pertahanan dan mengandalkan serangan balik. Strategi tersebut cukup masuk akal mengingat Prancis memiliki pemain-pemain depan dengan kecepatan dan kemampuan individu yang bisa merepotkan barisan belakang lawan.

Namun, Turki juga kehilangan beberapa pemain penting. Kenan Yildiz masih belum tersedia karena cedera, sedangkan Ozan Kabak harus absen akibat akumulasi kartu.

Prancis pun tidak sepenuhnya berada dalam kondisi ideal. William Saliba, Aurelien Tchouameni, dan Ousmane Dembele masih mengalami cedera. Dayot Upamecano juga tidak tersedia karena alasan pribadi.

Meski kehilangan beberapa pemain, kedalaman skuad Prancis masih menjadi salah satu keunggulan mereka. Nama-nama seperti Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, dan Eduardo Camavinga bisa memberikan variasi serangan bagi tuan rumah.

Mbappe diprediksi menjadi ujung tombak dalam formasi 4-2-3-1. Ia akan mendapatkan dukungan dari Olise, Cherki, dan Doue yang memiliki kemampuan untuk membuka ruang serta menciptakan peluang.

Sementara itu, Turki kemungkinan mengandalkan Arda Guler sebagai pengatur serangan. Pemain Real Madrid tersebut diharapkan mampu menghubungkan lini tengah dengan Enes Unal sebagai penyerang utama.

Melihat perbedaan performa kedua tim, Prancis memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Turki memang berpotensi memberikan perlawanan melalui pertahanan rapat, tetapi catatan lima kekalahan beruntun menjadi pekerjaan berat bagi tim tamu.

Kembalinya Mbappe juga bisa menjadi faktor pembeda, terutama ketika Prancis membutuhkan kreativitas dan ketajaman di sepertiga akhir lapangan.

Prancis diprediksi mampu menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan lebih banyak peluang. Turki mungkin bisa bertahan pada awal laga, tetapi tekanan tuan rumah berpotensi membuat pertahanan mereka kehilangan konsentrasi.