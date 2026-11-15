Prediksi Skor Finlandia vs San Marino di UEFA Nations League: Tuan Rumah Pesta Gol di Bolt Arena

JawaPos.com - Finlandia akan menghadapi San Marino dalam laga terakhir Grup C1 UEFA Nations League 2026/2027. The Eagle-Owls -julukan Timnas Finlandia- berpotensi pesta gol dalam laga tersebut.

Finlandia menjamu San Marino di Bolt Arena, Helsinki, Finlandia, Senin (16/11/2026) pukul 00.00 dini hari WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk menutup perjalanan mereka dengan hasil positif.

Skuad The Eagle-Owls saat ini menempati posisi ketiga klasemen sementara Grup C1 dengan koleksi tujuh poin. Sementara San Marino terpuruk di dasar klasemen atau peringkat keempat tanpa pernah meraih satu poin pun.

Kedua tim sudah dipastikan tidak bisa mengamankan tiket promosi. Finlandia juga tidak mungkin mengejar Belarusia yang berada di posisi kedua dengan 10 poin dan unggul dalam catatan pertemuan.

Finlandia memiliki sejumlah modal positif untuk menghadapi San Marino. Salah satunya adalah performa cukup solid ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Dalam enam pertandingan kandang terakhir, Finlandia berhasil meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka hanya sekali menelan kekalahan dalam rangkaian pertandingan tersebut.

Catatan pertahanan Finlandia di kandang juga cukup menjanjikan. Mereka mampu mencatatkan dua clean sheet dan tidak pernah kebobolan lebih dari satu gol dalam enam pertandingan itu.

Situasi tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Finlandia saat menghadapi San Marino. Sebab, tim tamu justru masih kesulitan menunjukkan perkembangan berarti sepanjang kompetisi.

San Marino belum mengumpulkan satu poin pun dari pertandingan fase grup. Mereka juga memiliki catatan pertahanan yang cukup mengkhawatirkan setelah kebobolan 10 gol dalam tiga laga pertama.

Tim asuhan Roberto Cevoli juga datang dengan rekor buruk di berbagai kompetisi. Mereka belum pernah meraih kemenangan dalam 20 pertandingan terakhir dan hanya mampu mencatatkan satu hasil imbang sepanjang periode tersebut.

Bahkan, San Marino selalu menelan kekalahan dalam tujuh pertandingan terakhir. Jika kembali gagal meraih hasil positif di Bolt Arena, catatan buruk tersebut akan semakin panjang.

Prediksi Skor Finlandia Vs San Marino

Finlandia lebih diunggulkan jika melihat perbedaan kualitas serta performa kedua tim. Meski sudah dipastikan gagal promosi, tetapi mereka berpeluang untuk menutup perjalanannya di fase grup dengan hasil kemenangan.

San Marino diperkirakan akan lebih banyak bertahan untuk menghindari kekalahan dengan selisih gol besar. Namun, rapuhnya lini belakang dan buruknya performa tandang membuat mereka berpotensi kembali kesulitan menghadapi tekanan Finlandia.

Finlandia diprediksi mampu mengamankan tiga poin di Bolt Arena. Tim polesan Jacob Friis itu berpeluang menang dengan skor meyakinkan sekaligus menutup perjalanan di Nations League C dengan hasil positif.

Prediksi skor: Finlandia 4-0 San Marino

Prediksi Susunan Pemain Finlandia Vs San Marino

Finlandia: Lukas Hradecky (PG); Adam Stahld, Miro Tenho, Ville Koski, Ryan Mahuta; Adam Markhiev, Oliver Antman, Fredrik Jensen, Leo Walta, Topi Keskinen; Benjamin Kallman.

Pelatih: Jacob Friis.

San Marino: Edoardo Colombo (PG); Giacomo Benvenuti, Marcos Pasolini, Filippo Fabbri, Simone Giocondi; Della Balda, Lorenzo Capicchioni, Samuele Zannoni; Lorenzo Lazari; Gabriel Capicchioni, Nicola Nanni.