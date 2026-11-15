Prediksi Skor Belarus vs Albania: The Eagles Selangkah Lagi Promosi ke Liga B

JawaPos.com – Timnas Albania akan menghadapi Belarusia dalam pertandingan terakhir Grup C1 UEFA Nations League 2026/2027. Laga yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Illovszky Rudolf, Budapest, Hungaria, Senin (16/11/2026) pukul 00.00 WIB tersebut menjadi penentu tim yang berhak finis di posisi pertama.

Albania berada dalam posisi lebih menguntungkan menjelang pertandingan ini. Tim berjuluk The Eagles tersebut memimpin klasemen Grup C1 dengan koleksi 12 poin dari lima pertandingan. Sementara itu, Belarusia membuntuti di posisi kedua dengan raihan 10 poin.

Selisih dua poin membuat pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua negara. Albania hanya membutuhkan hasil imbang untuk mempertahankan posisi puncak sekaligus memastikan promosi otomatis ke Liga B. Sebaliknya, Belarusia tidak memiliki pilihan selain meraih kemenangan jika ingin mengambil alih posisi pertama.

Belarusia Punya Modal Tiga Kemenangan Beruntun Belarusia tentu tidak ingin kehilangan kesempatan tersebut, terlebih mereka sedang berada dalam tren positif. Tim asuhan Viktor Goncharenko berhasil mencatatkan tiga kemenangan beruntun di fase grup, termasuk ketika mengalahkan San Marino dengan skor 2-0 pada pertandingan sebelumnya.

Selain hasil positif, Belarusia juga mempunyai catatan pertahanan yang cukup solid. Mereka baru kebobolan dua gol dalam lima pertandingan Grup C1. Statistik tersebut menjadi salah satu modal penting untuk menghadapi Albania yang memiliki kualitas pemain cukup merata.

Meski demikian, Belarusia harus menghadapi pertandingan penentuan tanpa Aleksandr Svirepa. Pemain tersebut dipastikan absen akibat hukuman kartu merah. Sementara itu, kondisi Vladislav Kalinin masih belum sepenuhnya meyakinkan karena mengalami cedera.

Di sisi lain, Albania datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Finlandia dengan skor 2-0. Kemenangan tersebut membuat peluang mereka untuk mengamankan tiket promosi semakin terbuka.

Pelatih Rolando Maran tentu ingin menjaga momentum positif tersebut. Namun, Albania juga harus memperhatikan kondisi sejumlah pemain menjelang pertandingan penting ini.

Ernest Muçi masih dalam pemantauan setelah tidak mengikuti sesi latihan bersama tim pada 14 November. Kondisinya perlu dievaluasi lebih lanjut sebelum pelatih menentukan apakah sang pemain bisa tampil sejak awal.

Albania juga dipastikan kehilangan Ylber Ramadani akibat akumulasi kartu kuning. Absennya gelandang tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan, terutama dalam mengantisipasi tekanan Belarusia di lini tengah.

Albania Bisa Bermain Lebih Sabar Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat sejak menit awal. Belarusia kemungkinan akan berusaha mengambil inisiatif serangan karena kemenangan menjadi satu-satunya jalan untuk merebut posisi teratas.

Sementara itu, Albania mempunyai alasan untuk bermain lebih sabar. Mereka tidak harus mengambil risiko terlalu besar karena hasil imbang sudah cukup untuk mengunci posisi pertama. Strategi menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan kemungkinan menjadi pilihan Maran.

Dari sisi komposisi pemain, Belarusia diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Lapoukhov sebagai penjaga gawang. Lini belakang berpotensi diisi Lukashov, Volkov, Gomanov, dan Pechenin. Sementara itu, Selyava serta Bocherov bertugas menjaga keseimbangan di lini tengah.

Kontsevoy, Ebong, dan Gromyko diperkirakan mendukung Simanenka yang menjadi ujung tombak serangan.

Albania berpeluang turun dengan formasi 3-4-3. Berisha diprediksi mengawal gawang, dilindungi Djimsiti, Ismajli, dan Mitaj. Hysaj, Hasa, Asllani, serta Pilo akan mengisi sektor tengah, sedangkan Muçi, Manaj, dan Laçi diproyeksikan menjadi tumpuan lini depan.

Prediksi Skor Belarusia vs Albania Sejumlah prediksi skor memperlihatkan bahwa pertandingan ini berpotensi berjalan seimbang. Sports Mole memperkirakan kedua tim bermain imbang 1-1. Football Whispers justru mengunggulkan Belarusia dengan kemenangan tipis 1-0.

Sementara itu, Forebet memprediksi pertandingan berakhir tanpa gol dengan skor 0-0. Perbedaan prediksi tersebut menggambarkan ketatnya persaingan kedua negara menjelang laga terakhir fase grup.

Albania tetap memiliki peluang untuk menyelesaikan pertandingan dengan hasil positif. Pengalaman pemain serta keunggulan dalam perolehan poin menjadi modal penting bagi tim asuhan Rolando Maran.

Belarusia memang mempunyai pertahanan yang solid dan sedang berada dalam tren kemenangan. Namun, tuntutan untuk meraih tiga poin juga bisa menjadi tantangan tersendiri bagi mereka.

Jika mampu menjaga konsentrasi dan tidak terburu-buru dalam membangun serangan, Albania berpeluang membawa pulang hasil yang dibutuhkan.