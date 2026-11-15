Prediksi Skor Finlandia vs San Marino: Tuan Rumah Berpeluang Menang Telak di Bolt Arena

JawaPos.com – Timnas Finlandia berusaha menutup perjalanan di Grup C1 UEFA Nations League 2026/2027 dengan hasil positif. Menghadapi San Marino, Finlandia berpeluang meraih kemenangan saat kedua tim bertemu di Bolt Arena, Helsinki, Senin (16/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Finlandia untuk mengakhiri fase grup dengan tambahan tiga poin. Meski sudah dipastikan gagal promosi ke Liga B, tim berjuluk Huuhkajat tersebut tetap menargetkan hasil maksimal demi memperbaiki posisi di klasemen.

Di sisi lain, San Marino datang dengan kondisi jauh dari ideal. Mereka belum berhasil mengumpulkan poin dari lima pertandingan yang telah dimainkan. Catatan tersebut membuat tim tamu menghadapi tantangan berat saat berkunjung ke markas Finlandia.

Finlandia Ingin Tutup Fase Grup dengan Kemenangan Finlandia saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup C1 dengan koleksi tujuh poin. Dari lima pertandingan, mereka mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Peluang untuk mengejar posisi promosi tertutup setelah Finlandia kalah 0-2 dari Albania pada pertandingan sebelumnya, 12 November lalu. Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Jacob Friis untuk memperbaiki performa tim sebelum menutup kompetisi.

Meski demikian, Finlandia memiliki modal cukup baik ketika bermain di hadapan pendukung sendiri. Mereka mencatatkan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya satu kekalahan dalam enam pertandingan kandang terakhir.

Statistik tersebut menjadi salah satu alasan Finlandia lebih diunggulkan dalam pertandingan nanti. Terlebih, lawan yang akan dihadapi merupakan tim dengan catatan kurang meyakinkan sepanjang kompetisi.

San Marino berada di posisi terbawah Grup C1 tanpa satu pun poin. Dari lima pertandingan, mereka selalu menelan kekalahan, kebobolan 18 gol, dan hanya mampu mencetak satu gol.

Perbedaan kualitas kedua tim juga terlihat dalam pertemuan pertama pada 26 September 2026. Saat itu, Finlandia menang telak 7-0 ketika bertandang ke markas San Marino.

Catatan tersebut menggambarkan tantangan berat yang harus dihadapi San Marino. Apalagi, berdasarkan statistik yang dihimpun Sports Mole, mereka belum pernah menang dalam 20 pertandingan terakhir di semua kompetisi dan telah menelan 10 kekalahan beruntun saat bermain tandang.

Finlandia Kehilangan Dua Pemain Meski lebih diunggulkan, Finlandia tetap harus memperhatikan kondisi pemain menjelang pertandingan. Mereka dipastikan kehilangan Miro Tenho yang mendapatkan kartu merah ketika menghadapi Albania.

Selain itu, Adam Markhiev juga tidak bisa dimainkan karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Absennya kedua pemain tersebut membuat Jacob Friis perlu melakukan penyesuaian, terutama untuk menjaga keseimbangan lini pertahanan dan tengah.

Robert Ivanov serta Tony Miettinen diperkirakan menjadi pilihan untuk mengisi posisi bek tengah. Sementara itu, Leo Walta berpeluang kembali mendapatkan peran penting dalam mengatur permainan Finlandia.

Walta patut diperhatikan karena penampilannya cukup menonjol ketika kedua negara bertemu pada pertandingan pertama. Gelandang tersebut juga menjadi salah satu pemain yang diwaspadai kubu San Marino.

Dari pihak tim tamu, Filippo Fabbri harus absen akibat skorsing setelah mendapatkan kartu kuning keduanya di kompetisi ini. San Marino juga tidak bisa diperkuat Dante Rossi karena kondisi kebugarannya belum memungkinkan untuk bermain.

Sebagai pengganti, Bartolomeo Riggioni telah dipanggil untuk memperkuat skuad Roberto Cevoli. Pelatih San Marino tersebut diperkirakan akan meminta anak asuhnya tampil lebih disiplin agar tidak kembali mengalami kekalahan dengan selisih gol besar.

Finlandia Diunggulkan Menang Telak Salah satu aspek yang perlu diperbaiki San Marino adalah koordinasi antarpemain. Mereka juga harus mampu membatasi ruang gerak pemain Finlandia dan tidak memberikan terlalu banyak kesempatan kepada tuan rumah untuk membangun serangan.

Finlandia diperkirakan mengambil inisiatif permainan sejak awal. Keunggulan kualitas individu, pengalaman bertanding, serta dukungan publik Bolt Arena bisa menjadi faktor penting untuk mengontrol jalannya pertandingan.

Di sisi lain, San Marino kemungkinan lebih banyak mengandalkan pertahanan rapat dan mencoba memanfaatkan peluang melalui serangan balik. Namun, melihat catatan kebobolan sepanjang fase grup, tugas tersebut tidak akan mudah.

Sports Mole, Football Whispers, dan Forebet sama-sama memprediksi Finlandia menang dengan skor 4-0. Prediksi tersebut cukup masuk akal jika melihat perbedaan performa dan hasil pertemuan pertama kedua negara.

Finlandia memang tidak lagi memiliki peluang promosi, tetapi kemenangan tetap menjadi target realistis untuk mengakhiri fase grup. Sementara itu, San Marino membutuhkan penampilan yang jauh lebih baik jika ingin menghindari kekalahan berikutnya.

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, Finlandia diperkirakan mampu mengamankan tiga poin di kandang sendiri. Leo Walta juga berpeluang kembali menjadi salah satu pemain yang memberikan pengaruh besar dalam permainan tuan rumah.