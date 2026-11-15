Norwegia Tekuk Wales 3-1, Erling Haaland Buka Jalan ke Perempat Final Nations League

JawaPos.com – Timnas Norwegia menang 3-1 atas Wales dalam pertandingan kelima UEFA Nations League di Ullevaal Stadion, Oslo, Minggu (15/11). Erling Haaland berperan penting dalam kemenangan tersebut dengan mencatatkan satu gol dan satu assist.

Norwegia dan Wales sebenarnya berusaha membangun serangan sejak menit awal. Namun, kedua tim belum mampu mencetak gol sepanjang babak pertama.

Memasuki babak kedua, Norwegia meningkatkan intensitas serangan dan akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-59. Antonio Nusa mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan situasi sepak pojok.

Menerima bola di dalam kotak penalti, Nusa melepaskan tembakan yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang Wales. Kiper Karl Darlow gagal menjangkau bola sehingga Norwegia unggul 1-0.

Keunggulan tuan rumah bertambah pada menit ke-68. Andreas Schjelderup berhasil mencetak gol setelah menerima umpan Erling Haaland. Mendapatkan ruang di tengah kotak penalti, Schjelderup melepaskan tembakan ke sudut kanan bawah gawang. Gol tersebut membawa Norwegia unggul 2-0.

Tertinggal dua gol, Wales berusaha meningkatkan tekanan. Pelatih Craig Bellamy melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menambah tenaga di lini serang. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-79.

David Brooks mampu memperkecil ketertinggalan Wales setelah menyelesaikan umpan Harry Wilson. Brooks menerima bola di tengah kotak penalti sebelum melepaskan tembakan yang mengarah ke sudut kanan bawah gawang Norwegia. Skor berubah menjadi 2-1.

Gol tersebut sempat membangkitkan harapan Wales untuk menyamakan kedudukan. Namun, harapan itu pupus setelah Norwegia mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-85.

Wasit menunjuk titik putih setelah Connor Roberts melakukan pelanggaran terhadap Andreas Schjelderup di dalam kotak penalti. Roberts pun menerima kartu kuning akibat pelanggaran tersebut.

Erling Haaland yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya pada menit ke-88. Penyerang Manchester City itu melepaskan tendangan kaki kiri ke sudut kanan bawah gawang yang tidak mampu dijangkau Karl Darlow. Gol tersebut mengubah skor menjadi 3-1 untuk keunggulan Norwegia.

Pada masa tambahan waktu, Norwegia masih sempat menciptakan sejumlah peluang. Haaland mendapatkan kesempatan melalui tembakan jarak dekat pada menit ke-90+3, tetapi upayanya berhasil diblok pemain Wales.

Antonio Nusa juga melepaskan tembakan dari sudut sempit pada menit yang sama. Namun, Karl Darlow mampu melakukan penyelamatan. Hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Norwegia pun memastikan kemenangan 3-1 atas Wales.

Haaland Puas dengan Perjalanan Norwegia Usai pertandingan, Erling Haaland mengungkapkan kegembiraannya kepada TV2, seperti dilansir dari situs resmi UEFA.

"Ini benar-benar luar biasa. Kami telah menjalani perjalanan yang fantastis bersama. Menjadi bagian dari semua ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa," ujar Haaland.

Sementara itu, pelatih Wales Craig Bellamy mengaku kecewa dengan hasil pertandingan. Bellamy menilai Wales sebenarnya mampu memberikan perlawanan dan menciptakan beberapa momen positif. Namun, dia menyoroti penurunan intensitas permainan timnya setelah jeda.

"Norwegia memang memiliki satu atau dua pemain yang luar biasa, tetapi kami pun memiliki pemain dengan kualitas serupa. Pada periode sesaat setelah babak kedua dimulai, intensitas permainan kami sedikit menurun. Saya bisa memahami hal itu," kata Bellamy kepada BBC Sport.

Pelatih berusia 47 tahun itu juga mengungkapkan keinginannya untuk kembali bertanding melawan Norwegia.

"Saya berharap bisa mengulang pertandingan ini karena terkadang ada permainan yang sangat bagus, tetapi hasilnya tetap mengecewakan karena kami kalah," ujar Bellamy.

Bellamy kemudian mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya melawan Portugal pada Rabu (18/11).

"Itu sungguh pertandingan yang hebat, menghadapi Portugal, juara bertahan Nations League, di kandang sendiri. Apalagi dengan kualitas pemain yang mereka miliki. Itu adalah salah satu pertandingan yang sangat saya nantikan," kata Bellamy.

Norwegia Masih Berpeluang Lolos ke Perempat Final Saat ini, Norwegia berada di posisi ketiga klasemen sementara Grup A4 dengan perolehan enam poin dari lima pertandingan. Sementara itu, Wales berada di posisi terakhir setelah hanya mengamankan tiga poin.