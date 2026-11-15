Prediksi Skor Siprus vs Montenegro: Brave Falcons Bidik Kemenangan Kelima

JawaPos.com – Montenegro akan menghadapi Siprus pada pertandingan terakhir Grup C2 UEFA Nations League 2026/2027. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Alphamega Stadium, Limassol, Minggu (15/11/2026), mulai pukul 21.00 WIB.

Kedua tim sudah memastikan posisi masing-masing di klasemen. Montenegro berhasil mengunci peringkat pertama sekaligus mendapatkan tiket promosi ke Liga B. Sementara itu, Siprus finis di posisi kedua dan berhak melanjutkan perjuangan melalui babak play-off promosi.

Meski tidak lagi memengaruhi posisi kedua tim, pertandingan ini tetap memiliki arti penting. Montenegro ingin mengakhiri fase grup dengan catatan positif, sedangkan Siprus berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih kemenangan.

Montenegro Ingin Pertahankan Momentum Montenegro datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan performa cukup konsisten sepanjang kompetisi. Dari lima pertandingan yang sudah dimainkan, tim berjuluk Brave Falcons tersebut mengumpulkan 13 poin melalui empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Perjalanan Montenegro di Grup C2 dimulai dengan kemenangan 2-1 atas Siprus. Mereka kemudian melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Armenia dengan skor 3-2 dan Latvia 2-1.

Sempat bermain imbang tanpa gol ketika kembali menghadapi Armenia, Montenegro mampu bangkit dengan menundukkan Latvia 2-1 pada pertandingan berikutnya. Hasil tersebut sekaligus memastikan mereka berada di puncak klasemen dan mendapatkan promosi ke Liga B.

Konsistensi tersebut menjadi modal penting bagi pasukan Mirko Vucinic untuk menghadapi pertandingan terakhir. Walaupun target utama sudah tercapai, Montenegro tetap memiliki motivasi untuk menjaga momentum positif.

Di sisi lain, Siprus juga tidak bisa dianggap remeh. Tim berjuluk The Galanolefki itu mengoleksi delapan poin dari lima pertandingan, dengan rincian dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Pada pertandingan sebelumnya, Siprus bermain imbang 1-1 melawan Armenia. Tambahan satu poin tersebut cukup untuk memastikan mereka mengakhiri fase grup di posisi kedua Grup C2.

Baca Juga:Malaysia Tegaskan 43 Cabor SEA Games 2027 Telah Disepakati 11 Negara

Performa Siprus memang belum sekuat Montenegro. Namun, mereka memperlihatkan perkembangan yang cukup baik selama kompetisi berlangsung. Keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri juga bisa menjadi faktor tambahan bagi tuan rumah.

Pelatih Siprus, Akis Mantzios, diperkirakan akan memanfaatkan pertandingan ini untuk menjaga kondisi dan kesiapan pemain menjelang babak play-off promosi pada Maret mendatang. Rotasi pemain juga berpeluang dilakukan agar sejumlah penggawa yang belum mendapatkan banyak kesempatan tampil bisa menunjukkan kemampuannya.

Sementara itu, Mirko Vucinic tetap menginginkan anak asuhnya tampil maksimal. Montenegro tidak ingin kehilangan momentum setelah berhasil memastikan promosi lebih awal.

Kedua Tim Kehilangan Pemain Penting Dari kondisi skuad, kedua tim memiliki sejumlah pemain yang harus absen. Siprus dipastikan tidak bisa menurunkan Kostas Pileas karena menjalani hukuman skorsing.

Montenegro juga kehilangan pemain penting di lini pertahanan, Stefan Savic. Bek tersebut harus menjalani larangan bermain setelah menerima kartu merah ketika menghadapi Latvia.

Absennya Savic berpotensi memengaruhi keseimbangan pertahanan Montenegro. Kondisi tersebut bisa dimanfaatkan Siprus untuk memberikan tekanan, terutama melalui serangan yang dibangun dari sektor sayap.

Untuk susunan pemain, Siprus diperkirakan mengandalkan Fabiano di bawah mistar. Lini belakang berpeluang diisi Konomis, Kyprianou, Laifis, dan Malekkidis. Sementara itu, Andreou serta Grigoris Kastanos akan mengatur permainan dari lini tengah.

Loizou, Edwards, dan Pittas diprediksi mendukung Pikis di sektor depan.

Montenegro kemungkinan menurunkan Popovic sebagai penjaga gawang. Bulatovic, Radunovic, Vujacic, dan Gasevic diperkirakan mengisi pertahanan. Jankovic, Brnovic, serta Adzic akan menjadi bagian dari lini tengah, dengan Haksabanovic mendukung duet Osmajic dan Krstovic.

Prediksi Skor Siprus vs Montenegro Jika melihat catatan pertemuan pertama, Montenegro memiliki keunggulan setelah menang 2-1 atas Siprus pada September 2026. Hasil tersebut bisa menjadi gambaran mengenai kekuatan kedua tim sebelum kembali bertemu.

Sejumlah prediksi juga memperlihatkan peluang pertandingan berlangsung cukup ketat. Sports Mole dan Football Whispers memperkirakan kedua tim akan bermain imbang 1-1. Sementara itu, Forebet lebih menjagokan Montenegro dengan prediksi kemenangan 2-0.

Montenegro memang memiliki catatan lebih baik sepanjang fase grup. Namun, bermain di kandang sendiri membuat Siprus berpeluang memberikan perlawanan. Apalagi, tuan rumah tentu ingin menutup perjalanan mereka di Grup C2 dengan hasil memuaskan sebelum menghadapi tantangan berikutnya.

Meski demikian, konsistensi permainan dan produktivitas lini serang membuat Montenegro masih lebih diunggulkan. Tim tamu diperkirakan mampu memanfaatkan peluang yang didapat untuk membawa pulang kemenangan.