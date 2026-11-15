Prediksi Skor Latvia vs Armenia: Tuan Rumah Berburu Kemenangan Perdana

JawaPos.com – Latvia akan menghadapi Armenia pada pertandingan terakhir Grup C2 UEFA Nations League 2026/2027. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Skonto, Riga, Minggu (15/11/2026), mulai pukul 21.00 WIB.

Meski posisi kedua tim di klasemen sudah dipastikan, pertandingan ini tetap memiliki arti penting bagi masing-masing negara.

Latvia ingin mengakhiri perjalanan di kompetisi ini dengan kemenangan. Sementara itu, Armenia berambisi kembali meraih hasil positif setelah sebelumnya berhasil mengalahkan lawannya tersebut.

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Latvia Berburu Kemenangan Perdana Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Latvia untuk memperbaiki catatan buruk selama fase grup. Tim berjuluk 11 Vilki itu belum sekalipun meraih kemenangan dari lima pertandingan yang sudah dijalani.

Latvia baru mengumpulkan satu poin setelah mencatatkan empat kekalahan dan satu hasil imbang. Hasil tersebut membuat mereka dipastikan menempati posisi keempat atau dasar klasemen Grup C2.

Pada pertandingan sebelumnya, Latvia harus mengakui keunggulan Montenegro dengan skor 1-2 pada 12 November 2026. Kekalahan tersebut memperpanjang catatan kurang memuaskan mereka sepanjang kompetisi.

Latvia juga menghadapi sejumlah persoalan terkait kondisi pemain. Bek Deniss Melniks diragukan tampil setelah mengalami masalah kesehatan. Peluangnya untuk memperkuat tim dalam pertandingan ini disebut sangat kecil.

Selain itu, Markuss Strods belum sepenuhnya berada dalam kondisi terbaik. Namun, Latvia mendapatkan tambahan tenaga setelah Maksims Toņiševs kembali bergabung dengan skuad usai absen ketika menghadapi Montenegro.

Pelatih Latvia, Paolo Nicolato, diperkirakan melakukan dua hingga tiga perubahan dalam susunan pemain. Rotasi tersebut diharapkan bisa memberikan energi baru sekaligus meningkatkan performa tim setelah serangkaian hasil kurang memuaskan.

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Di sisi lain, Armenia datang dengan modal yang sedikit lebih baik. Havaqakan telah mengumpulkan lima poin dari lima pertandingan, hasil dari satu kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan.

Armenia dipastikan mengakhiri fase grup di posisi ketiga. Hasil pertandingan di Riga tidak akan mengubah posisi tersebut, tetapi kemenangan tetap menjadi target untuk menutup kompetisi dengan catatan positif.

Dalam pertandingan terakhir, Armenia bermain imbang 1-1 ketika menghadapi Siprus. Mereka sebenarnya memiliki peluang untuk mendapatkan hasil lebih baik, tetapi harus puas berbagi angka.

Pertemuan pertama kedua negara juga menjadi modal penting bagi Armenia. Ketika bermain di Yerevan pada 25 September 2026, Armenia berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 2-0.

Georgiy Harutyunyan dan Artur Gharibyan menjadi pencetak gol dalam pertandingan tersebut. Hasil itu sekaligus memperpanjang dominasi Armenia dalam beberapa pertemuan terakhir melawan Latvia.

Dari lima pertemuan terakhir, Armenia berhasil memenangkan empat pertandingan. Catatan tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki keunggulan dari sisi rekor pertemuan, meskipun kali ini harus bermain di kandang lawan.

Armenia kemungkinan tetap tampil dengan motivasi tinggi. Pelatih Yeghishe Melikyan ingin timnya meraih kemenangan, meskipun hasil pertandingan tidak lagi memengaruhi posisi mereka di klasemen.

Armenia tentu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menutup fase grup dengan hasil maksimal. Terlebih, mereka memiliki catatan pertemuan yang lebih baik dan pernah mengalahkan Latvia dengan cukup meyakinkan pada pertemuan pertama.

Prediksi Skor Latvia vs Armenia Dari sisi prediksi, Armenia masih lebih diunggulkan untuk membawa pulang poin. Sports Mole memperkirakan pertandingan berakhir dengan kemenangan Armenia 2-1. Football Whispers juga menjagokan tim tamu dengan skor 1-0.

Sementara itu, Forebet memprediksi kedua negara akan bermain imbang tanpa gol. Perbedaan prediksi tersebut menunjukkan bahwa pertandingan berpotensi berlangsung cukup ketat.

Latvia memang memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi performa mereka sepanjang fase grup belum menunjukkan konsistensi. Armenia juga mempunyai kualitas dan rekor pertemuan yang lebih meyakinkan.

Meski demikian, motivasi Latvia untuk meraih kemenangan perdana tidak bisa diabaikan. Dukungan suporter di Stadion Skonto bisa menjadi tambahan semangat bagi tuan rumah untuk memberikan perlawanan.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung seimbang. Armenia memiliki peluang mencetak gol, tetapi Latvia juga berpotensi memanfaatkan keuntungan bermain di Riga.