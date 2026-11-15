Prediksi Spanyol vs Inggris: Misi Berat Harry Kane Cs Hentikan Dominasi La Roja

JawaPos.com – Spanyol akan menghadapi Inggris dalam pertandingan terakhir fase grup UEFA Nations League 2026. Duel dua tim kuat Eropa tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Metropolitano, Madrid, Minggu (15/11/2026), mulai pukul 02.45 WIB.

Meski kedua negara sudah memastikan tiket ke perempat final, pertandingan ini tetap penting karena menentukan posisi juara Grup 3 Liga A.

Spanyol memiliki keuntungan karena hanya membutuhkan hasil imbang untuk mempertahankan posisi puncak klasemen. Sementara itu, Inggris harus meraih kemenangan jika ingin mengambil alih posisi tersebut.

The Three Lions bahkan membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal dua gol untuk memastikan diri menjadi juara grup. Jika hanya unggul satu gol, penentuan posisi akan bergantung pada selisih gol keseluruhan. Saat ini, Inggris memiliki selisih gol plus 12, sedangkan Spanyol berada di angka plus 9.

Situasi tersebut membuat pertandingan diperkirakan berlangsung menarik. Inggris tidak memiliki banyak pilihan selain tampil menyerang, sedangkan Spanyol bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari celah di pertahanan lawan.

Spanyol Datang dengan Modal Lima Kemenangan Beruntun La Roja datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan lima kemenangan beruntun di fase grup. Hasil terbaru diraih ketika mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-0 di Fortuna Arena. Alex Baena dan Marc Pubill menjadi pencetak gol dalam pertandingan tersebut.

Konsistensi Spanyol semakin terlihat karena mereka mampu meraih kemenangan meski tidak diperkuat beberapa pemain penting, seperti Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, dan Nico Williams.

Tim asuhan Luis de la Fuente juga memiliki catatan impresif dengan belum terkalahkan dalam 44 pertandingan sejak terakhir kali takluk dari Kolombia pada Maret 2024. Rekor tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Inggris di kandang sendiri.

Selain itu, Spanyol memiliki kenangan manis ketika menghadapi The Three Lions. Mereka berhasil mengalahkan Inggris pada final Euro 2024. Kedua tim juga bertemu dalam pertandingan Nations League sebelumnya dan Spanyol menang tipis 3-2 di Wembley.

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Di sisi lain, Inggris juga memiliki modal positif setelah memastikan tiket perempat final. Pasukan Thomas Tuchel mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 di Wembley pada pertandingan sebelumnya.

Morgan Rogers membuka keunggulan Inggris sebelum Harry Kane memastikan kemenangan melalui tendangan penalti. Kroasia sempat memperkecil ketertinggalan lewat Petar Sucic, tetapi Inggris mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan selesai.

Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri penantian Inggris untuk kembali menembus fase gugur UEFA Nations League setelah delapan tahun.

Pertandingan melawan Kroasia juga menjadi momen spesial bagi Harry Kane. Kapten Inggris tersebut mencatatkan penampilan ke-126 bersama tim nasional dan menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah Inggris.

Meski demikian, Inggris masih memiliki pekerjaan rumah, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas permainan setara. Mereka memang cukup produktif dengan mencetak minimal dua gol dalam enam pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Namun, lini pertahanan tetap perlu mendapat perhatian setelah kebobolan dari Kroasia.

Spanyol Berpeluang Diperkuat Lamine Yamal Menjelang pertandingan di Madrid, Spanyol berpeluang mendapatkan tambahan kekuatan dari kembalinya Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal. Keduanya diperkirakan kembali tersedia setelah absen ketika menghadapi Republik Ceko.

Kehadiran Yamal bisa memberikan variasi serangan bagi Spanyol. Kemampuan pemain muda tersebut dalam melewati lawan dan menciptakan peluang berpotensi merepotkan pertahanan Inggris. Sementara itu, Oyarzabal dapat menjadi pilihan di lini depan.

Namun, kondisi Nico Williams dan Aymeric Laporte masih perlu dipantau setelah keduanya mengalami gangguan kesehatan. Martin Zubimendi juga berpotensi mendapat pertimbangan khusus setelah bermain penuh pada pertandingan sebelumnya.

Dari kubu Inggris, Thomas Tuchel bisa kembali mengandalkan Myles Lewis-Skelly yang sudah menyelesaikan hukuman akumulasi kartu kuning. Ezri Konsa juga berpeluang kembali memperkuat lini belakang setelah sebelumnya absen melawan Kroasia.

Konsa berpotensi menggantikan Jarell Quansah. Meski begitu, Tuchel kemungkinan tidak akan melakukan banyak perubahan setelah timnya berhasil mengamankan kemenangan penting.

Prediksi Skor Spanyol vs Inggris Melihat kondisi kedua tim, Spanyol memiliki sejumlah keunggulan untuk pertandingan ini. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, La Roja juga sedang berada dalam periode positif dan mempunyai kedalaman skuad yang cukup baik.

Inggris tetap memiliki peluang memberikan perlawanan melalui Harry Kane, Jude Bellingham, dan Morgan Rogers. Produktivitas lini depan mereka bisa menjadi ancaman jika mampu memanfaatkan setiap kesempatan.

Namun, menghadapi Spanyol di Madrid bukan pekerjaan mudah. Konsistensi permainan dan rekor pertemuan terbaru membuat tuan rumah lebih layak diunggulkan.

Spanyol diprediksi mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan memanfaatkan ruang yang ditinggalkan Inggris ketika berusaha mengejar kemenangan. La Roja berpeluang menutup fase grup dengan catatan sempurna sekaligus mempertahankan posisi sebagai juara Grup 3.