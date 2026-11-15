Prediksi Skor Kashiwa Reysol vs Kawasaki Frontale: Duel Sengit Berebut Tiket Semifinal

JawaPos.com – Kashiwa Reysol akan menjamu Kawasaki Frontale pada leg kedua perempat final J.League Cup 2026, Minggu (15/11/2026), mulai pukul 15.00 WIB.

Bermain di Sankyo Frontier Kashiwa Stadium, Kashiwa memiliki modal penting berupa keunggulan agregat 2-1 dari pertandingan pertama.

Hasil tersebut membuat Kashiwa Reysol hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan satu tempat di semifinal. Sementara itu, Kawasaki Frontale harus meraih kemenangan jika ingin membalikkan keadaan dan menjaga peluang melangkah ke babak berikutnya.

Kashiwa Reysol Punya Modal Positif Pada leg pertama yang berlangsung di markas Kawasaki, Kashiwa Reysol berhasil membawa pulang kemenangan 2-1. Mereka sempat berada dalam situasi sulit sebelum mencetak dua gol pada menit-menit akhir pertandingan.

Hiromu Mitsumaru menjadi salah satu pemain penting setelah mencetak gol pada menit ke-84. Tiga menit berselang, Tojiro Kubo menggandakan keunggulan sekaligus memastikan Kashiwa membawa modal positif menuju pertandingan kedua.

Kemenangan tersebut semakin menambah kepercayaan diri skuad asuhan Ricardo Rodríguez. Apalagi, Kashiwa juga memiliki catatan pertemuan yang cukup baik saat menghadapi Kawasaki sepanjang 2026.

Dalam tiga pertemuan terakhir sebelum laga ini, Kashiwa selalu berhasil mengalahkan Kawasaki. Mereka juga menunjukkan kemampuan menjaga konsistensi permainan ketika menghadapi lawan dengan kualitas lini serang yang baik.

Meski demikian, Kashiwa tidak bisa hanya mengandalkan keunggulan agregat. Bermain terlalu bertahan justru berpotensi memberikan kesempatan kepada Kawasaki untuk mengembangkan permainan dan menciptakan peluang.

Kawasaki Frontale Dituntut Lebih Agresif Di sisi lain, Kawasaki Frontale diperkirakan tampil lebih agresif sejak awal pertandingan. Pelatih Shigetoshi Hasebe membutuhkan pendekatan menyerang untuk mengejar ketertinggalan satu gol dari leg pertama.

Yasuto Wakizaka akan menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu mengatur aliran serangan Kawasaki. Kreativitasnya di lini tengah bisa membantu membuka ruang bagi Tatsuya Ito dan Marcinho yang memiliki kecepatan untuk menembus pertahanan lawan.

Kehadiran Lazar Romanić di posisi penyerang juga menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan ancaman di depan gawang. Kawasaki perlu memaksimalkan setiap peluang karena mereka tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan kesalahan.

Namun, keinginan Kawasaki untuk terus menyerang juga menyimpan risiko. Garis pertahanan yang terlalu tinggi bisa dimanfaatkan Kashiwa melalui serangan balik cepat. Mao Hosoya dan Tojiro Kubo berpotensi menjadi ancaman apabila mendapatkan ruang di area pertahanan lawan.

Jika melihat catatan lima pertemuan terakhir kedua tim, Kashiwa masih sedikit lebih unggul dengan tiga kemenangan, sedangkan Kawasaki mengamankan dua kemenangan. Pertandingan kedua kesebelasan juga kerap menghasilkan banyak gol sehingga duel kali ini berpeluang berlangsung terbuka.

Kashiwa Reysol diprediksi tidak akan terburu-buru mengambil inisiatif serangan. Mereka bisa bermain lebih sabar sambil menunggu celah dari tekanan yang diberikan Kawasaki.

Sementara itu, tim tamu harus mampu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan agar tidak kembali kebobolan. Situasi tersebut membuat pertandingan diperkirakan berjalan menarik hingga menit akhir.

Dengan mempertimbangkan keunggulan agregat, keuntungan bermain di kandang, serta hasil pertemuan sebelumnya, Kashiwa Reysol memiliki peluang untuk melaju ke semifinal.