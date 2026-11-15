Prediksi Skor Kashima Antlers vs Yokohama F. Marinos: Tuan Rumah di Ambang Semifinal

JawaPos.com – Kashima Antlers berada di posisi lebih menguntungkan saat menjamu Yokohama F. Marinos pada leg kedua perempat final J.League Cup 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kashima, Minggu (15/11/2026), mulai pukul 13.00 WIB.

Tuan rumah membawa keunggulan agregat 3-2 setelah meraih kemenangan dramatis pada leg pertama di markas Yokohama F. Marinos, Rabu (11/11/2026). Hasil tersebut membuat Kashima hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan satu tempat di semifinal.

Sebaliknya, Yokohama F. Marinos harus bekerja lebih keras jika ingin membalikkan keadaan. Tim tamu setidaknya membutuhkan kemenangan dengan selisih satu gol untuk menyamakan agregat dan membuka peluang melanjutkan pertandingan ke babak tambahan.

Kashima Antlers Punya Modal Kuat Pertemuan pertama kedua tim menyajikan pertandingan menarik. Yokohama F. Marinos sebenarnya sempat berada di atas angin setelah unggul dua gol lebih dahulu melalui Rio Nitta dan Ryo Miyaichi.

Namun, Kashima Antlers menunjukkan mentalitas kuat dengan bangkit pada sisa pertandingan. Yuma Suzuki menjadi sosok penting lewat dua gol yang dicetaknya, sementara Gaku Shibasaki menyumbangkan satu gol lainnya untuk memastikan kemenangan 3-2 bagi Kashima.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Kashima menjelang pertandingan penentuan. Apalagi, mereka memiliki catatan kandang yang cukup meyakinkan. Kashima disebut mampu memenangkan enam dari tujuh pertandingan kandang terakhirnya.

Produktivitas lini depan juga menjadi salah satu kekuatan tuan rumah. Dalam 10 pertandingan terakhir, Kashima mencatatkan rata-rata 1,9 gol per pertandingan. Statistik tersebut menunjukkan kemampuan mereka dalam memberikan ancaman serius kepada pertahanan lawan.

Di bawah arahan Toru Oniki, Kashima diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-4-2. Yuma Suzuki dan Leo Ceara berpeluang menjadi tumpuan di lini depan. Keduanya akan mendapatkan dukungan dari Gaku Shibasaki, Kento Misao, serta Yuta Higuchi di sektor tengah.

Yokohama F. Marinos Berburu Comeback Sementara itu, Yokohama F. Marinos datang dengan tuntutan untuk tampil lebih menyerang. Pelatih Steve Corica diperkirakan menggunakan skema 4-2-3-1 dengan Kaina Tanimura sebagai ujung tombak. Jun Amano, Tomoki Kondo, dan Ryo Miyaichi berpotensi memberikan dukungan dari lini kedua.

Yokohama memiliki alasan untuk tetap percaya diri meski tertinggal agregat. Mereka sempat menunjukkan kemampuan menyerang pada leg pertama dengan mencetak dua gol lebih dahulu. Namun, kelemahan dalam mempertahankan keunggulan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki.

Kashima sendiri tidak boleh terlalu cepat merasa aman. Keunggulan satu gol belum cukup untuk menjamin kelolosan, terlebih Yokohama dipastikan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.

Dengan kondisi tersebut, duel leg kedua diperkirakan berlangsung menarik. Kashima memiliki keuntungan bermain di kandang dan unggul agregat, sedangkan Yokohama harus mengambil risiko untuk mengejar ketertinggalan.

Kedua tim masih memiliki peluang, tetapi tuan rumah berada dalam posisi lebih nyaman untuk mengamankan tiket semifinal J.League Cup 2026.