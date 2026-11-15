Prediksi Skor Cerezo Osaka vs Urawa Reds: Misi Sulit Tuan Rumah Kejar Defisit Dua Gol

JawaPos.com – Cerezo Osaka akan menjamu Urawa Red Diamonds dalam leg kedua perempat final J.League Cup 2026 di Yodoko Sakura Stadium, Minggu (15/11/2026). Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi Cerezo untuk membalikkan keadaan setelah kalah 0-2 pada pertemuan pertama.

Hasil tersebut membuat langkah Cerezo Osaka menuju semifinal tidak mudah. Mereka membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal tiga gol untuk memastikan kelolosan tanpa melalui babak tambahan. Sementara itu, kemenangan dengan selisih dua gol akan membawa pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu.

Cerezo Osaka Andalkan Keuntungan Kandang Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi salah satu modal penting bagi Cerezo. Tim berjuluk Sakura ini memiliki catatan cukup baik dalam lima pertandingan kandang terakhir dengan mengemas tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Rekor tersebut diharapkan bisa menjadi dorongan bagi Cerezo untuk tampil lebih agresif sejak awal pertandingan.

Di bawah arahan pelatih Pablo Machín, Cerezo Osaka diperkirakan akan mengandalkan permainan penguasaan bola dan serangan melalui kedua sisi lapangan. Shinji Kagawa dan Lucas Fernandes berpeluang menjadi pemain penting dalam membangun serangan serta menciptakan peluang bagi Pablo Sabbag di lini depan.

Namun, Cerezo tetap harus memperhatikan keseimbangan permainan. Keinginan untuk segera mencetak gol berpotensi membuat pertahanan mereka terbuka. Situasi tersebut bisa dimanfaatkan Urawa Reds yang memiliki sejumlah pemain dengan kecepatan dan kemampuan transisi serangan cukup baik.

Urawa Reds Punya Modal Agregat Dua Gol Di kubu lawan, Urawa Red Diamonds datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan 2-0 pada leg pertama, Rabu (11/11/2026). Dua gol kemenangan mereka dicetak Hayate Ueki pada menit ke-73 dan Hiiro Komori pada masa tambahan waktu babak kedua.

Hasil tersebut memperlihatkan efektivitas Urawa dalam memanfaatkan peluang. Meski tidak terlalu dominan dalam penguasaan bola, mereka mampu menghasilkan lebih banyak tembakan dibandingkan Cerezo. Strategi serupa berpeluang kembali diterapkan pada pertandingan kedua.

Pelatih Cho Kwi-jae kemungkinan tidak akan terburu-buru mengambil risiko. Dengan keunggulan agregat dua gol, Urawa bisa bermain lebih disiplin sambil menunggu kesempatan melancarkan serangan balik.

Matheus Sávio dan Takuro Kaneko menjadi beberapa pemain yang patut diwaspadai barisan pertahanan tuan rumah.

Prediksi Skor Cerezo Osaka vs Urawa Red Diamonds Jika melihat catatan pertemuan, Cerezo Osaka sebenarnya memiliki rekam jejak cukup baik ketika menghadapi Urawa. Mereka bahkan mampu meraih kemenangan dalam dua dari lima pertemuan sebelum pertandingan leg pertama tahun ini.

Namun, hasil tersebut tidak bisa dijadikan patokan mutlak mengingat kondisi kedua tim saat ini sudah berbeda.

Pertandingan diperkirakan berjalan dengan tempo tinggi, terutama pada awal babak pertama. Cerezo harus berani mengambil inisiatif serangan, sedangkan Urawa memiliki keuntungan untuk bermain lebih sabar.

Meski Cerezo Osaka berpeluang memanfaatkan dukungan publik sendiri, Urawa Reds tetap memiliki modal lebih kuat dari segi agregat dan situasi pertandingan. Tuan rumah diprediksi mampu meraih kemenangan, tetapi mengejar defisit dua gol bukan pekerjaan mudah.