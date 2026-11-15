Prediksi Skor Machida Zelvia vs Vissel Kobe: Tuan Rumah Selangkah Lagi ke Semifinal

JawaPos.com – FC Machida Zelvia akan menjamu Vissel Kobe pada leg kedua perempat final J.League Cup 2026 di Machida GION Stadium, Minggu (15/11/2026).

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 12.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk memastikan satu tempat di babak semifinal.

Machida Zelvia memiliki modal cukup bagus setelah memenangkan leg pertama dengan skor 1-0 di markas Vissel Kobe, Rabu (11/11/2026). Gol Mitchell Duke pada menit ke-85 menjadi pembeda sekaligus memberikan keuntungan penting bagi tim asuhan Go Kuroda.

Dengan keunggulan agregat tersebut, Machida hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket semifinal. Sementara itu, Vissel Kobe harus bekerja lebih keras karena membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal dua gol untuk memastikan kelolosan dalam waktu normal.

Machida Zelvia Andalkan Pertahanan Solid Machida Zelvia tentu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan bermain di hadapan pendukung sendiri. Mereka diperkirakan tetap mengandalkan organisasi pertahanan yang solid dengan formasi 3-4-2-1.

Kosei Tani diprediksi mengawal gawang, dengan Ibrahim Dresevic, Henry Heroki Mochizuki, dan Kim Min-tae menjadi tumpuan di lini belakang. Sementara itu, Hotaka Nakamura, Hiroyuki Mae, Hokuto Shimoda, dan Takahiro Akimoto akan mengisi sektor tengah.

Keberadaan Keiya Sento dan Ryohei Shirasaki di belakang Mitchell Duke juga berpotensi menjadi senjata Machida untuk melancarkan serangan balik. Kecepatan transisi permainan bisa dimanfaatkan ketika Vissel Kobe mulai meningkatkan tekanan.

Vissel Kobe Wajib Tampil Menyerang Di sisi lain, Vissel Kobe datang dengan tuntutan untuk tampil lebih menyerang. Tim besutan Michael Skibbe diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 dengan Daiya Maekawa sebagai penjaga gawang.

Lini pertahanan kemungkinan diisi Nanasei Iino, Thuler, Takuya Iwanami, dan Katsuya Nagato. Sementara itu, Yuta Goke, Yuya Kuwasaki, serta Kota Watanabe diproyeksikan mengisi sektor tengah.

Untuk lini depan, Jean Patric, Ren Komatsu, dan Hyoei Kawabata berpeluang menjadi pilihan utama. Ketiganya diharapkan mampu memberikan tekanan sejak awal pertandingan demi mengejar ketertinggalan agregat.

Prediksi Skor Machida Zelvia vs Vissel Kobe Jika melihat catatan pertemuan, Machida Zelvia juga memiliki modal cukup baik. Dari tujuh pertemuan terakhir, mereka mengoleksi tiga kemenangan, sedangkan Vissel Kobe meraih dua kemenangan dan dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Hasil leg pertama juga memperlihatkan bahwa Machida mampu meredam permainan Kobe. Namun, keunggulan satu gol belum sepenuhnya menjamin kelolosan, terlebih Vissel Kobe memiliki kualitas pemain untuk membalikkan keadaan.

Pertandingan diperkirakan berjalan cukup ketat. Vissel Kobe kemungkinan mengambil inisiatif menyerang, sedangkan Machida akan berusaha menjaga kedisiplinan lini belakang sambil mencari peluang melalui serangan balik.

Melihat keuntungan agregat dan status sebagai tuan rumah, Machida Zelvia sedikit lebih diunggulkan untuk menyelesaikan pertandingan ini dengan hasil positif.

Prediksi skor akhir: FC Machida Zelvia 1-1 Vissel Kobe.