Prediksi Skor Belgia vs Italia: Misi Berat Kevin De Bruyne Cs Jegal Gli Azzurri

JawaPos.com – Timnas Belgia akan menghadapi Italia pada pertandingan terakhir Grup A1 UEFA Nations League 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di King Baudouin Stadium, Senin (16/11/2026) pukul 02.45 WIB, diprediksi berjalan ketat. Kedua tim masih memiliki kepentingan besar dalam persaingan menuju babak perempat final.

Belgia akan mendapatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, mereka tidak memiliki banyak pilihan selain memburu kemenangan jika ingin menjaga peluang finis di posisi dua besar Grup A1.

Sementara itu, Italia datang dengan situasi yang relatif lebih menguntungkan. Hasil imbang sudah cukup bagi Azzurri untuk setidaknya mengamankan posisi kedua.

Kedua negara sama-sama membawa modal positif setelah meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya. Belgia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 2-1, sedangkan Italia tampil meyakinkan ketika menundukkan Prancis 3-1.

Hasil tersebut membuat persaingan di Grup A1 semakin menarik. Belgia, Italia, dan Prancis masih terlibat dalam perebutan tiket ke babak berikutnya. Karena itu, pertandingan di Brussels akan menjadi ujian penting bagi kedua tim, terutama bagi Belgia yang harus mengejar ketertinggalan dalam persaingan.

Italia memiliki keuntungan lain berkat kemenangan 2-0 atas Belgia pada pertemuan pertama, 26 September 2026. Hasil tersebut membuat Azzurri berada dalam posisi lebih nyaman menjelang pertandingan penentuan. Mereka bisa bermain lebih tenang sambil tetap mencari peluang untuk mencuri kemenangan.

Belgia Andalkan Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku Di sisi lain, Belgia harus tampil lebih agresif sejak awal. Dukungan suporter diperkirakan menjadi tambahan motivasi bagi Kevin De Bruyne dan rekan-rekannya untuk menekan pertahanan Italia.

Meski demikian, mereka tetap perlu menjaga keseimbangan permainan agar tidak memberikan ruang bagi lawan untuk melancarkan serangan balik.

De Bruyne diperkirakan kembali menjadi salah satu pemain penting dalam permainan Belgia. Pengalaman serta kemampuannya mengatur tempo bisa membantu tuan rumah membangun serangan. Youri Tielemans juga berpeluang memainkan peran besar dalam menjaga aliran bola di lini tengah.

Belgia kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3 dengan Senne Lammens sebagai penjaga gawang. Lini belakang berpotensi diisi Timothy Castagne, Noah Ngoy, Mechele, dan Maxim De Cuyper. Sementara itu, Tielemans, Romeo Lavia, serta De Bruyne diprediksi mengisi sektor tengah.

Untuk lini depan, Belgia memiliki opsi Charles De Ketelaere, Dodi Lukebakio, dan Jeremy Doku. Kecepatan Doku bisa menjadi senjata untuk membongkar pertahanan Italia, sedangkan De Ketelaere dapat memberikan variasi serangan melalui pergerakannya di area kotak penalti.

Kondisi Romelu Lukaku yang belum sepenuhnya prima membuat Belgia perlu mencari alternatif di lini depan. Absennya Thibaut Courtois yang belum bergabung dengan tim nasional musim ini juga membuat persaingan penjaga gawang menjadi perhatian tersendiri.

Italia Punya Modal Kemenangan atas Prancis Sementara itu, Italia memiliki modal kepercayaan diri setelah mengalahkan Prancis. Kemenangan tersebut memperlihatkan bahwa Azzurri tetap memiliki kemampuan bersaing meski tidak diperkuat sejumlah pemain penting.

Pelatih Roberto Mancini diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-3-3. Gianluigi Donnarumma menjadi pilihan utama di bawah mistar, dengan lini pertahanan yang kemungkinan diisi Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, dan Riccardo Calafiori.

Di sektor tengah, Nicolo Barella, Sandro Tonali, dan Davide Frattesi berpotensi menjadi pilihan. Ketiganya memiliki karakter permainan yang bisa membantu Italia menghadapi tekanan Belgia sekaligus membangun serangan dengan cepat.

Francesco Pio Esposito diperkirakan kembali menjadi tumpuan di lini depan. Penyerang muda tersebut sedang mendapatkan perhatian setelah mencetak gol dalam kemenangan Italia atas Prancis. Ia berpeluang didukung oleh Antonio Vergara dan Nicolò Cambiaghi dari sisi sayap.

Italia memang kehilangan beberapa pemain seperti Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori, Moise Kean, dan Nicolo Zaniolo. Namun, kedalaman skuad yang dimiliki Azzurri masih cukup untuk menghadapi pertandingan penting ini.

Prediksi Skor Belgia vs Italia Jika melihat catatan pertemuan, Italia sebenarnya memiliki rekam jejak cukup baik ketika menghadapi Belgia. Dalam lima pertemuan terakhir, Azzurri meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Namun, kemenangan 2-0 pada pertemuan pertama Grup A1 musim ini menunjukkan bahwa Belgia juga mampu memberikan kejutan.

Dari lima pertandingan terakhir, Belgia mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Sementara itu, Italia juga mengoleksi tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Kedua tim memiliki catatan yang cukup seimbang, meski Italia terlihat lebih meyakinkan setelah meraih kemenangan atas Prancis.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung dengan tempo tinggi. Belgia kemungkinan mengambil inisiatif menyerang karena membutuhkan tiga poin. Sebaliknya, Italia bisa memilih pendekatan lebih sabar dengan memanfaatkan kecepatan pemain depan ketika mendapatkan kesempatan melancarkan serangan balik.

Kunci permainan Belgia terletak pada kemampuan mereka memaksimalkan penguasaan bola dan menciptakan peluang dari sektor sayap. Sementara itu, Italia perlu menjaga kedisiplinan pertahanan serta memanfaatkan celah yang ditinggalkan pemain tuan rumah.

Melihat kebutuhan kedua tim dan performa terakhir mereka, Belgia berpeluang memberikan perlawanan sengit. Namun, Italia memiliki keuntungan dari segi situasi klasemen dan bisa bermain lebih tenang.

Hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup masuk akal dalam pertandingan ini.