Portugal Dibabat Denmark, Jorge Jesus Akui Timnya Kalah Kuat di Lini Tengah

JawaPos.com – Timnas Denmark berhasil menang telak 4-1 atas Portugal dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 Grup A4, Minggu (15/11). Bermain di Stadion Municipal de Braga, Denmark tampil dominan dan mampu memanfaatkan kelemahan pertahanan tuan rumah.

Rasmus Hojlund mencetak dua gol pada menit ke-50 dan 57. Sementara itu, Pierre-Emile Hojbjerg membuka keunggulan Denmark melalui tendangan penalti pada menit ke-43. Joachim Andersen kemudian menambah gol pada menit ke-75.

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Portugal hanya mampu membalas satu gol melalui Bernardo Silva pada menit ke-90+3. Hasil tersebut menjadi pukulan bagi tim asuhan Jorge Jesus yang sebelumnya datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan empat kemenangan beruntun.

Jorge Jesus Akui Portugal Kalah Kuat di Lini Tengah Usai pertandingan, pelatih Timnas Portugal Jorge Jesus menyebut kekuatan timnya berbeda dibandingkan saat menghadapi Denmark pada laga tandang di Kopenhagen, 2 Oktober lalu.

“Kami tidak cukup kuat sebagai sebuah tim dalam bertahan seperti ketika bermain di Denmark. Kami tidak pernah berhasil menghentikan permainan menyerang Denmark, terutama pada babak kedua,” ujar Jorge Jesus, dikutip dari situs UEFA.

Jorge Jesus juga menilai Portugal gagal memanfaatkan sektor tengah untuk membangun serangan. Menurutnya, sejumlah pemain Denmark mampu menemukan ruang di area pertahanan Portugal dan memanfaatkannya untuk mencetak gol.

Pelatih tersebut turut memberikan apresiasi kepada Denmark yang dinilai mampu mengungguli Portugal.

“Kekalahan bukanlah hal yang menyenangkan. Hal itu selalu berdampak pada emosi para pemain. Kami datang ke pertandingan ini sebagai tim yang penuh percaya diri, berbekal empat kemenangan beruntun. Namun, hari ini kita harus mengakui keunggulan Denmark. Mereka berhasil mengungguli permainan kami saat menguasai bola,” kata Jorge Jesus.

Kekecewaan serupa disampaikan gelandang Portugal, Bruno Fernandes. Kapten Manchester United itu menyebut Denmark tampil lebih intens di sektor tengah dan berhasil menutup ruang yang biasanya menjadi kekuatan permainan Portugal.

“Mereka tampil lebih intens di area tengah dan menutup ruang gerak, bahkan saat kami menguasai bola. Mereka menyulitkan kami, terutama dengan peran [Mikkel] Damsgaard yang bermain di antara lini,” kata Bruno Fernandes kepada Canal 11.

Menurut Bruno Fernandes, Denmark memaksa Portugal lebih sering mengembangkan serangan melalui sisi sayap. Padahal, Portugal biasanya lebih kuat ketika membangun permainan dari tengah lapangan.

“Sulit bagi saya untuk menemukan pemain lawan yang harus dijaga dan kami kurang mampu untuk lebih sering mengalirkan bola kepada Joao Felix. Akibatnya, sulit untuk membangun serangan melalui lini tengah... dan mereka memaksa kami untuk lebih banyak bermain dari sisi lapangan alih-alih melalui tengah yang justru merupakan kekuatan kami,” lanjut Bruno Fernandes.

Brian Riemer Puji Strategi Pressing Denmark Sementara itu, pelatih Denmark Brian Riemer menilai kemenangan tersebut menjadi momentum penting bagi perkembangan timnya.

“Kami sempat berbincang di ruang ganti sebelum turun ke lapangan bahwa pertandingan ini dan pertandingan hari Selasa [melawan Norwegia] nanti bisa menentukan arah tim sepak bola ini ke depannya. Saya benar-benar merasa hari ini kami sedang menunjukkan jati diri kami,” kata Riemer.

Riemer juga memuji efektivitas strategi pressing dan kemampuan para pemainnya dalam mempertahankan organisasi pertahanan.

“Kami benar-benar berhasil hari ini. Saya pikir permainan pressing kami sangat bagus. Kami membuat mereka frustrasi dan pertahanan rendah kami juga mengalami peningkatan,” ujar Riemer kepada TV2.

Rasmus Hojlund Sebut Kemenangan sebagai Hadiah Besar Rasmus Hojlund juga menyebut kemenangan di kandang Portugal sebagai pencapaian besar bagi Denmark. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil tersebut setelah berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di Eropa yang menjadi favorit di grup.