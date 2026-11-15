Prediksi Skor Panama vs Curacao: The Blue Wave Berpeluang Lolos Lewat Adu Penalti

JawaPos.com – Prediksi skor Panama vs Curacao mengarah pada pertandingan sengit yang berpotensi ditentukan melalui adu penalti. Kedua tim akan bertemu pada leg kedua perempat final CONCACAF Nations League 2026/2027 di Stadion Rommel Fernandez, Panama City, Senin (16/11/2026) pukul 06.00 WIB.

Curacao berpeluang mencetak sejarah dengan menyingkirkan Panama setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada pertemuan pertama.

Hasil 0-0 di Stadion Ergilio Hato, Willemstad, Kamis (12/11/2026), membuat peluang kedua negara masih terbuka untuk merebut tiket semifinal.

Panama memang memiliki keuntungan bermain di kandang. Namun, Curacao datang dengan catatan impresif bersama pelatih berpengalaman Dick Advocaat.

Mengapa Panama Terancam Tersingkir di Kandang Sendiri? Panama menghadapi persoalan serius dalam penyelesaian akhir menjelang pertandingan penentuan melawan Curacao di CONCACAF Nations League.

Pasukan Thomas Christiansen belum meraih kemenangan dalam waktu normal sepanjang delapan pertandingan internasional terakhir.

Dalam periode tersebut, Panama selalu mencetak maksimal satu gol per pertandingan, meskipun pertahanan mereka menunjukkan perkembangan cukup positif.

Mereka bahkan tidak pernah kebobolan lebih dari satu gol dalam empat pertandingan terakhir.

Catatan tersebut memperlihatkan ketimpangan antara kemampuan bertahan dan efektivitas serangan Los Canaleros ketika menghadapi lawan yang disiplin.

Kondisi ini kembali terlihat pada leg pertama ketika Panama gagal memaksimalkan sejumlah peluang untuk mencuri kemenangan.

Meski demikian, Stadion Rommel Fernandez tetap menjadi modal penting bagi Panama untuk mempertahankan peluang lolos ke semifinal.

Mereka memenangkan dua dari tiga pertandingan internasional terakhir di stadion tersebut dan belum pernah kalah dalam laga kandang Nations League sepanjang dekade ini.

Panama juga memiliki sejarah positif ketika menghadapi wakil Karibia, terutama sejak kekalahan 0-1 dari Jamaika dalam perebutan tempat ketiga Nations League 2024.

Sejak pertandingan tersebut, Los Canaleros belum kembali menelan kekalahan melawan negara-negara Karibia.

Pertemuan kandang terakhir melawan Curacao pada 2021 juga berakhir dengan kemenangan Panama 2-1. Namun, hasil masa lalu belum tentu menjadi jaminan ketika lawan datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Curacao Punya Modal untuk Mencetak Sejarah Curacao membawa rekor sepuluh pertandingan tanpa kekalahan di CONCACAF Nations League menjelang kunjungan ke markas Panama.

Rangkaian positif tersebut dimulai sejak perjalanan mereka meraih promosi dari League B pada musim 2024/2025.

Di bawah arahan Dick Advocaat, The Blue Wave berkembang menjadi tim yang sulit dikalahkan, sekalipun menghadapi lawan dengan pengalaman internasional lebih besar.

Hasil imbang tanpa gol pada leg pertama menjadi bukti kemampuan mereka menjaga organisasi pertahanan dalam pertandingan bertekanan tinggi.

Curacao bahkan berpeluang memperpanjang catatan tidak terkalahkan melawan sesama anggota CONCACAF menjadi 13 pertandingan.

Kekalahan terakhir mereka dari tim kawasan tersebut terjadi ketika Honduras menang 2-1 pada Gold Cup 2025.

Catatan tandang Curacao juga patut diperhitungkan karena mereka belum pernah kalah dalam pertandingan Nations League yang berlangsung di Amerika Tengah.

Salah satu hasil paling mengesankan adalah kemenangan dramatis 4-3 atas Kosta Rika pada fase grup musim ini.

Keberhasilan membalikkan keadaan melawan Kosta Rika menunjukkan mentalitas Curacao ketika menghadapi tekanan dari pendukung tuan rumah.

Pengalaman tersebut bisa menjadi bekal penting apabila pertandingan melawan Panama berlangsung ketat hingga menit terakhir.

Curacao juga memiliki rekor kemenangan sempurna ketika berhasil mencetak gol pembuka sepanjang sejarah penampilannya di kompetisi ini.

Pada fase grup musim berjalan, dua dari tiga kemenangan mereka diperoleh setelah membuka keunggulan terlebih dahulu.

Prediksi Susunan Pemain Panama vs Curacao Panama diperkirakan tetap mengandalkan Orlando Mosquera sebagai penjaga gawang utama setelah kembali tampil pada leg pertama menghadapi Curacao.

Sebelumnya, Eddie Roberts mendapatkan kesempatan bermain dalam pertandingan persahabatan melawan Ekuador.

Cesar Blackman juga telah kembali mendapatkan menit bermain setelah masuk menggantikan Jorge Gutierrez pada pertandingan pertama.

Sementara itu, Manuel Moran masih menunggu kesempatan mencatatkan penampilan perdana bersama tim nasional setelah hanya duduk di bangku cadangan.

Di kubu Curacao, Dick Advocaat melakukan empat perubahan susunan pemain ketika menghadapi Panama dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya melawan Trinidad dan Tobago.

Armando Obispo, Joshua Brenet, Tahith Chong, dan Ar'jany Martha menjadi empat nama yang mendapatkan kesempatan sebagai starter.

Eloy Room kembali menunjukkan kualitasnya dengan mencatatkan clean sheet kedua di Nations League musim ini.

Penjaga gawang berpengalaman tersebut juga berbagi posisi teratas dalam daftar penampilan terbanyak sepanjang sejarah Curacao bersama Leandro Bacuna.

Panama (4-2-3-1): Mosquera; Murillo, Cordoba, Andrade, Gutierrez; Harvey, Griffith; Carrasquilla, Barcenas, Diaz; Vergara.

Christiansen diperkirakan mempertahankan keseimbangan lini tengah sambil mengandalkan kreativitas pemain serang untuk membongkar pertahanan lawan.

Curacao (4-2-3-1): Room; Sambo, Gaari, Obispo, Carolina; Comenencia, L. Bacuna; Brenet, Margaritha, Gorre; J. Bacuna.

Advocaat berpotensi kembali mengutamakan kedisiplinan pertahanan dan memanfaatkan serangan balik cepat untuk mengejutkan tuan rumah.

Prediksi Skor Panama vs Curacao Panama diprediksi mendominasi penguasaan bola dalam pertandingan leg kedua perempat final CONCACAF Nations League melawan Curacao.

Namun, kesulitan mereka menciptakan peluang dengan penyelesaian akhir berkualitas berpotensi membuat dominasi tersebut tidak menghasilkan gol.

Sebaliknya, Curacao mempunyai organisasi pertahanan solid dan pengalaman menghadapi tekanan dalam pertandingan tandang.

Sepuluh pertandingan Nations League tanpa kekalahan menjadi alasan kuat untuk memperhitungkan peluang The Blue Wave melangkah lebih jauh.

Apabila pertandingan kembali berakhir tanpa gol hingga waktu normal, kedua tim harus mencari penyelesaian melalui perpanjangan waktu dan kemungkinan adu penalti.

Dalam situasi tersebut, ketenangan pemain dan kemampuan penjaga gawang bisa menjadi faktor pembeda.

Curacao diprediksi mampu mempertahankan kedisiplinan permainan sekaligus menggagalkan ambisi Panama memanfaatkan keuntungan kandang.

The Blue Wave berpeluang mencatatkan kemenangan pertamanya pada fase gugur Nations League dan mengamankan tiket semifinal bersejarah.