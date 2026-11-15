Prediksi Skor Jamaika vs Meksiko: Juara Bertahan Bidik Kemenangan di Leg Pertama

JawaPos.com – Prediksi skor Jamaika vs Meksiko mengarah pada kemenangan tipis El Tri saat kedua tim bertemu dalam leg pertama perempat final CONCACAF Nations League 2026/2027 di National Stadium, Kingston, Minggu (15/11/2026) pukul 08.00 WIB.

Meksiko datang sebagai juara bertahan, tetapi menghadapi tantangan besar setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir bersama pelatih Rafael Marquez.

Jamaika berambisi memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk mencuri keunggulan sebelum menjalani pertandingan tandang pada leg kedua di Monterrey.

Namun, absennya sejumlah pemain penting membuat perjuangan Reggae Boyz semakin berat saat menghadapi tim tamu yang memiliki kualitas individu lebih merata.

Jamaika Berusaha Maksimalkan Keuntungan Bermain di Kingston Jamaika memastikan tempat di perempat final CONCACAF Nations League setelah menempati posisi kedua Grup B Liga A dengan koleksi tujuh poin dari empat pertandingan.

Pasukan Rudolph Speid mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan sepanjang fase grup.

Reggae Boyz mengawali perjalanan dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Guatemala melalui gol Renaldo Cephas pada masa tambahan waktu.

Namun, momentum tersebut terhenti ketika mereka dipermalukan Honduras 0-1 di kandang sendiri meskipun lawannya hanya bermain dengan sepuluh pemain. Kekalahan tersebut sekaligus mengakhiri penantian Honduras selama 13 tahun untuk kembali mengalahkan Jamaika.

Meski demikian, skuad asuhan Speid mampu bangkit melalui kemenangan 2-0 atas El Salvador berkat dua gol Javon East.

Jamaika kemudian mengamankan tiket delapan besar setelah bermain imbang 1-1 ketika bertandang ke markas Honduras. Hasil tersebut melengkapi catatan enam gol dan empat kebobolan sepanjang empat pertandingan fase grup.

Performa tersebut turut mengantarkan Jamaika naik dua tingkat ke posisi ke-69 dalam peringkat FIFA.

Akan tetapi, konsistensi permainan masih menjadi persoalan karena mereka menelan dua kekalahan dalam empat pertandingan kandang terakhir.

Speid juga sedang menjalankan proses regenerasi dengan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda untuk berkembang. Situasi tersebut membuat pertandingan menghadapi Meksiko menjadi ujian penting bagi perkembangan skuad Reggae Boyz.

Meksiko Terpuruk Bersama Rafael Marquez, Mampukah El Tri Bangkit? Meksiko memasuki perempat final CONCACAF Nations League sebagai unggulan teratas sekaligus juara bertahan kompetisi tersebut.

Namun, performa El Tri justru mengalami penurunan setelah Rafael Marquez menggantikan Javier Aguirre sebagai pelatih kepala.

Dalam empat pertandingan pertamanya, Marquez belum sekalipun membawa Meksiko meraih kemenangan meskipun seluruh laga berlangsung sebagai pertandingan persahabatan di Amerika Serikat.

El Tri hanya mencatatkan dua hasil imbang dan dua kekalahan dengan produktivitas dua gol serta tujuh kali kebobolan.

Meksiko mengawali periode tersebut dengan hasil imbang identik 1-1 menghadapi Kolombia dan Peru. Setelah itu, mereka dipermalukan Amerika Serikat 0-3 sebelum kembali menyerah 0-2 ketika menghadapi Chile.

Catatan tersebut memperlihatkan persoalan dalam organisasi pertahanan dan efektivitas serangan Meksiko menjelang pertandingan penting di Kingston.

Marquez membutuhkan respons positif dari anak asuhnya untuk mengembalikan kepercayaan diri sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar.

Meski performa terkini mengecewakan, Meksiko tetap memiliki keunggulan berdasarkan sejarah pertemuan kedua negara.

Dari 29 pertandingan sebelumnya, El Tri mengoleksi 21 kemenangan dan hanya mengalami tiga kekalahan menghadapi Jamaika.

Meksiko juga tidak terkalahkan dalam enam pertemuan terakhir melawan Reggae Boyz dengan empat kemenangan dan dua hasil imbang.

Salah satu kemenangan tersebut terjadi pada Copa America 2024 melalui gol tunggal Gerardo Arteaga pada menit ke-69.

Namun, Jamaika pernah menyulitkan Meksiko dengan hasil imbang 1-1 di Kingston pada 2022. Setahun kemudian, Reggae Boyz bahkan dua kali unggul sebelum pertandingan di Estadio Azteca berakhir dengan skor 2-2.

Badai Cedera Jamaika dan Kembalinya Pemain Penting Meksiko Jamaika menghadapi masalah besar karena sejumlah pemain andalan tidak tersedia untuk pertandingan melawan Meksiko.

Penyerang Wrexham, Bailey Cadamarteri, tidak masuk skuad agar mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak bersama klubnya.

Rumarn Burrell dari Queens Park Rangers dan Ephron Mason-Clark dari Coventry City juga harus menepi akibat cedera. Mason-Clark mengalami masalah fisik ketika mengikuti latihan pada Kamis menjelang pertandingan.

Kaheem Parris turut absen, sedangkan Leon Bailey, Ian Fray, dan Di'Shon Bernard belum mencapai kondisi kebugaran ideal setelah pulih dari cedera.

Ethan Pinnock juga tidak tersedia sehingga Miguel Freckleton mendapatkan kesempatan memperkuat sektor bek tengah kiri.

Meski kehilangan sejumlah pemain, Jamaika tetap memiliki Andre Blake sebagai pemimpin skuad beranggotakan 23 pemain.

Damion Lowe, Joel Latibeaudiere, Javon East, Renaldo Cephas, dan Tyreece Campbell menjadi beberapa nama yang diharapkan memberikan kontribusi penting.

Sementara itu, Meksiko membawa 28 pemain dengan sejumlah wajah berpengalaman kembali memperkuat tim nasional.

Julian Quinones kembali setelah mencetak empat gol pada Piala Dunia, sedangkan Alexis Vega juga masuk skuad meskipun sebelumnya sempat mengisyaratkan pensiun dari tim nasional.

Jesus Corona kembali mendapatkan panggilan pertamanya sejak Juni 2022, sementara Armando Leon berpeluang menjalani debut senior.

Raul Jimenez harus absen setelah menjalani operasi lutut, tetapi Gilberto Mora yang berusia 18 tahun sudah pulih dari cedera.

Prediksi Susunan Pemain Jamaika vs Meksiko Jamaika diperkirakan mengandalkan Andre Blake di bawah mistar dengan dukungan lini pertahanan yang dipimpin Damion Lowe.

Sementara itu, Meksiko berpotensi memainkan Santiago Gimenez bersama Roberto Alvarado dan Julian Quinones untuk meningkatkan ketajaman serangan.

Jamaika (4-3-3): Blake; Lowe, King, Freckleton, Webster; Anderson, Ming, Clarke; East, Dixon, Campbell.

Meksiko (4-3-3): Padilla; Alvarez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Sanchez; Alvarado, Gimenez, Quinones.

Prediksi Skor Jamaika vs Meksiko Pertandingan ini memiliki arti penting karena pemenang agregat dua leg akan melaju ke Final Four CONCACAF Nations League 2027.

Tim yang lolos juga otomatis mengamankan tiket Piala Emas CONCACAF 2027, sedangkan pihak yang tersingkir harus menjalani babak pendahuluan.

Jamaika berpotensi memberikan perlawanan sengit melalui permainan agresif dan dukungan suporter di National Stadium, Kingston.

Namun, pengalaman serta kualitas individu Meksiko diperkirakan menjadi pembeda meskipun El Tri sedang mengalami periode sulit.

Absennya sejumlah pemain penting Jamaika semakin memperbesar peluang Meksiko untuk mencuri kemenangan pada leg pertama.

El Tri diprediksi mampu mengatasi tekanan tuan rumah dan membawa keunggulan tipis menuju pertandingan penentuan di Monterrey.