Prediksi Skor Kroasia vs Ceko: Luka Modric Cs Berpeluang Akhiri Tren Buruk

JawaPos.com – Prediksi skor Kroasia vs Ceko mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah dengan skor 2-1 dalam pertandingan terakhir Grup A3 UEFA Nations League 2026/2027. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (16/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Meski sama-sama terpuruk, Kroasia memiliki modal lebih baik untuk mempertahankan posisi ketiga sekaligus menghindari hasil mengecewakan di hadapan pendukung sendiri.

Kroasia memasuki pertandingan ini setelah menelan kekalahan 1-2 dari Inggris. Sementara itu, Ceko kembali gagal meraih poin seusai takluk 0-2 dari Spanyol.

Kedua tim sudah kehilangan peluang melaju ke perempat final. Karena itu, pertandingan terakhir menjadi pertaruhan harga diri sekaligus penentuan posisi akhir klasemen.

Kroasia Baru Sekali Menang, Mampukah Vatreni Menutup Kompetisi dengan Positif? Kroasia menjalani kampanye UEFA Nations League yang mengecewakan setelah hanya mengumpulkan tiga poin dari lima pertandingan Grup A3.

Tim asuhan Slaven Bilic mencatatkan satu kemenangan dan empat kekalahan sehingga harus puas menempati posisi ketiga klasemen sementara.

Satu-satunya kemenangan Kroasia diperoleh ketika menghadapi Ceko dengan skor 2-1 pada pertandingan pembuka fase grup. Namun, setelah keberhasilan tersebut, Vatreni justru kehilangan momentum dan menelan empat kekalahan beruntun dari Spanyol serta Inggris.

Kroasia masing-masing mengalami dua kekalahan ketika menghadapi kedua negara tersebut. Hasil itu memperlihatkan kesulitan mereka bersaing dengan tim papan atas grup.

Catatan negatif tersebut sekaligus memastikan Luka Modric dan rekan-rekannya tidak mungkin lagi mengamankan tiket menuju perempat final.

Meski demikian, Kroasia masih memiliki satu target penting sebelum mengakhiri perjalanan di kompetisi musim ini. Vatreni hanya membutuhkan hasil imbang melawan Ceko untuk mempertahankan posisi ketiga sekaligus menghindari finis sebagai juru kunci.

Keuntungan bermain di kandang menjadi faktor penting bagi Kroasia untuk kembali menemukan kepercayaan diri setelah serangkaian hasil mengecewakan.

Dukungan suporter diharapkan membantu tim tampil lebih agresif sejak menit awal dan mengendalikan jalannya pertandingan.

Ceko Terpuruk Tanpa Poin, Lini Serang Jadi Masalah Terbesar Ceko datang dengan kondisi lebih buruk setelah selalu kalah dalam lima pertandingan UEFA Nations League musim ini.

Tim asuhan Santi Denia menghuni dasar klasemen Grup A3 tanpa satu pun poin dan menghadapi ancaman degradasi menuju League B.

Kekalahan terbaru terjadi ketika Ceko tidak mampu mengimbangi kualitas permainan Spanyol dan menyerah dengan skor 0-2. Hasil tersebut memperpanjang catatan negatif mereka setelah sebelumnya juga mengalami kekalahan dari Kroasia, Inggris, dan Spanyol.

Persoalan terbesar Ceko terletak pada ketajaman lini depan yang belum mampu memberikan kontribusi maksimal sepanjang kompetisi. Dari lima pertandingan, mereka hanya mencetak dua gol sehingga kesulitan memberikan tekanan berarti kepada lawan.

Produktivitas tersebut menjadi gambaran beratnya pekerjaan Santi Denia dalam membangun serangan yang efektif dan konsisten. Tanpa penyelesaian akhir yang lebih baik, Ceko berpotensi kembali mengalami kesulitan ketika menghadapi pertahanan Kroasia.

Ceko sebenarnya masih mempunyai kesempatan memperbaiki posisi akhir klasemen apabila berhasil mengalahkan tuan rumah. Kemenangan akan membuat mereka melampaui Kroasia. Namun, target tersebut terlihat berat mengingat performa kedua tim sepanjang fase grup.

Catatan pertemuan juga tidak berpihak kepada Ceko karena mereka belum pernah mengalahkan Kroasia dalam tujuh pertandingan sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, Kroasia mengoleksi empat kemenangan dan tiga hasil imbang, termasuk kemenangan 2-1 pada pertemuan pertama musim ini.

Luka Modric Berpeluang Starter, Kroasia Dapat Tambahan Kekuatan Kroasia mendapatkan kabar positif menjelang pertandingan setelah Ivan Perisic dipastikan kembali tersedia untuk memperkuat skuad. Pemain berpengalaman tersebut sebelumnya harus menjalani hukuman larangan bermain ketika Kroasia menghadapi Inggris.

Kembalinya Perisic memberikan tambahan pilihan bagi Slaven Bilic untuk meningkatkan kreativitas sekaligus pengalaman di sektor penyerangan. Kehadirannya juga berpotensi membantu Kroasia membongkar pertahanan Ceko yang diperkirakan bermain lebih berhati-hati.

Perhatian lainnya tertuju kepada Luka Modric yang berpeluang kembali menghuni susunan pemain utama setelah menjadi pemain pengganti pada pertandingan sebelumnya.

Gelandang berusia 41 tahun tersebut berkesempatan mencatatkan penampilan internasional ke-208 apabila dimainkan melawan Ceko.

Modric diperkirakan berduet dengan Mateo Kovacic untuk mengendalikan tempo permainan dari lini tengah. Sementara itu, Igor Matanovic berpeluang tetap menjadi penyerang utama meskipun Ante Budimir tersedia sebagai alternatif.

Di kubu Ceko, Santi Denia harus kehilangan bek tengah Ladislav Krejci akibat kartu merah ketika menghadapi Spanyol. Absennya Krejci menjadi kerugian tambahan bagi tim tamu yang membutuhkan pertahanan solid untuk menghadapi tekanan Kroasia.

Adam Hlozek diperkirakan kembali menjadi andalan lini serang setelah mengoleksi lima gol dari 51 penampilan internasional. Gelandang berpengalaman Tomas Soucek juga berpeluang masuk susunan pemain utama untuk memperkuat keseimbangan permainan Ceko.

Prediksi Susunan Pemain Kroasia vs Ceko Kroasia diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Dominik Livakovic sebagai penjaga gawang utama.

Lini pertahanan akan diisi Smolcic, Stanisic, Vuskovic, dan Gvardiol. Sementara itu, Modric bersama Kovacic menjadi pengatur permainan di lini tengah.

Sucic, Baturina, dan Vlasic diproyeksikan mendukung pergerakan Igor Matanovic sebagai ujung tombak serangan Kroasia.

Kombinasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas serangan setelah Vatreni mengalami empat kekalahan berturut-turut.

Ceko juga diperkirakan mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan Kovar mengawal gawang serta Coufal, Zima, Vicek, dan Jurasek di lini pertahanan.

Kral dan Soucek akan mengisi lini tengah, sedangkan Ambros, Hlozek, serta Provod mendukung Naderi sebagai penyerang utama.

Kroasia (4-2-3-1): Livakovic; Smolcic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Sucic, Baturina, Vlasic; Matanovic.

Ceko (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Zima, Vicek, Jurasek; Kral, Soucek; Ambros, Hlozek, Provod; Naderi.

Prediksi Skor Kroasia vs Ceko Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk menutup kampanye UEFA Nations League.

Namun, keunggulan kualitas individu, pengalaman pemain, dan rekor pertemuan membuat Kroasia lebih difavoritkan meraih kemenangan.

Vatreni diperkirakan mampu mengamankan kemenangan kedua mereka di Grup A3 sekaligus mempertahankan posisi ketiga. Sementara itu, Ceko berisiko menutup kompetisi tanpa mengoleksi poin.