Prediksi Skor Spanyol vs Inggris: La Roja Siap Sikat The Three Lions, Bidik Rekor Sempurna

JawaPos.com – Prediksi skor Spanyol vs Inggris mengarah pada kemenangan La Roja dengan skor 3-1 dalam pertandingan terakhir Grup A3 UEFA Nations League 2026/2027. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Metropolitano, Madrid, Senin (16/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan dua raksasa Eropa ini menjadi penentuan juara grup setelah keduanya memastikan tiket perempat final. Spanyol hanya membutuhkan hasil imbang untuk mempertahankan posisi teratas.

Timnas Spanyol datang dengan modal sempurna setelah menyapu bersih lima pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Inggris berambisi merebut puncak klasemen melalui kemenangan di Madrid.

Pertemuan ini sekaligus menjadi ujian bagi pasukan Thomas Tuchel untuk menghentikan dominasi tim asuhan Luis de la Fuente.

Spanyol Tak Terkalahkan dalam 43 Pertandingan, Inggris Terancam Gigit Jari Spanyol menjadi satu-satunya peserta Liga A UEFA Nations League yang berhasil memenangkan seluruh lima pertandingan fase grup musim ini. Catatan tersebut menempatkan La Roja sebagai favorit untuk menuntaskan fase grup dengan enam kemenangan beruntun.

Pasukan Luis de la Fuente baru saja mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-0 di Fortuna Arena pada pertandingan sebelumnya. Alex Baena dan Marc Pubill menjadi pencetak gol yang memastikan Spanyol membawa pulang tiga poin.

Kemenangan tersebut terasa istimewa karena Spanyol tampil tanpa tiga pemain andalannya, yakni Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, dan Nico Williams. Meski kehilangan sejumlah kekuatan utama, La Roja tetap mampu mengendalikan pertandingan dan mempertahankan rekor sempurna.

Republik Ceko sebenarnya memberikan perlawanan cukup sengit sebelum akhirnya kehilangan Ladislav Krejci akibat kartu merah. Gol kedua Spanyol baru tercipta pada menit keenam masa tambahan waktu babak kedua.

Hasil tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Spanyol menjadi 43 pertandingan di seluruh kompetisi sejak terakhir kali tumbang melawan Kolombia pada Maret 2024.

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Konsistensi tersebut memperlihatkan kematangan permainan La Roja dalam menghadapi berbagai karakter lawan.

Spanyol juga memiliki catatan positif ketika menghadapi Inggris dalam beberapa pertemuan terakhir. Selain memenangkan final Euro 2024, La Roja berhasil menaklukkan The Three Lions dengan skor 3-2 di Wembley beberapa pekan lalu.

Inggris Wajib Menang, Thomas Tuchel Punya Modal Produktivitas Gol Inggris harus mengalahkan Spanyol apabila ingin merebut posisi pertama Grup A3 UEFA Nations League 2026/2027. Kemenangan dengan selisih berapa pun disebut cukup untuk membawa The Three Lions melewati La Roja berdasarkan kondisi klasemen dan keunggulan selisih gol.

Saat ini, Inggris memiliki selisih gol positif 12, sedangkan Spanyol mencatatkan selisih gol positif sembilan. Keunggulan tersebut menjadi modal tambahan bagi pasukan Thomas Tuchel menjelang pertandingan penentuan di Madrid.

Inggris memastikan tiket perempat final setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 di Stadion Wembley pada Kamis lalu. Morgan Rogers membuka keunggulan, kemudian Harry Kane mencetak gol melalui penalti setelah Kroasia memberikan perlawanan lewat Petar Sucic.

Pertandingan tersebut sekaligus menjadi momen bersejarah bagi Harry Kane yang mencatatkan penampilan ke-126 bersama tim nasional Inggris. Penyerang sekaligus kapten The Three Lions itu mendapatkan penghormatan khusus atas pencapaiannya sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak untuk negaranya.

Meski berhasil memenangkan pertandingan, performa Inggris belum sepenuhnya meyakinkan karena Kroasia beberapa kali mampu merepotkan pertahanan mereka. Kesalahan individual juga masih menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan Tuchel sebelum menghadapi serangan cepat Spanyol.

Namun, produktivitas lini depan Inggris patut mendapatkan perhatian. Mereka selalu mencetak minimal dua gol dalam enam pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Catatan tersebut bahkan lebih panjang dibandingkan Spanyol yang melakukannya dalam lima pertandingan beruntun.

Inggris juga memiliki kenangan manis ketika bertandang ke Spanyol pada 2018 dengan kemenangan 3-2. Ketika itu, Raheem Sterling mencetak dua gol, sedangkan Marcus Rashford menyumbangkan satu gol untuk memastikan kemenangan The Three Lions.

Lamine Yamal Kembali, Spanyol Siapkan Kekuatan Terbaik Spanyol berpeluang kembali diperkuat Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal setelah keduanya absen ketika menghadapi Republik Ceko. Luis de la Fuente mengonfirmasi harapannya untuk kembali memasukkan kedua pemain tersebut ke dalam skuad menghadapi Inggris.

Nico Williams dan Aymeric Laporte juga telah pulih setelah sebelumnya mengalami gangguan kesehatan akibat infeksi virus. Namun, Alejandro Grimaldo justru diragukan tampil karena mengalami masalah kesehatan serupa menjelang pertandingan.

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Inggris Kembalinya Yamal dan Oyarzabal berpotensi membuat Ferran Torres serta Yeremy Pino kehilangan tempat dalam susunan pemain utama. Sementara itu, Martin Zubimendi masih perlu dipantau kondisinya setelah bermain penuh selama 90 menit pada pertandingan sebelumnya.

Di kubu Inggris, Myles Lewis-Skelly kembali tersedia setelah menyelesaikan hukuman akumulasi kartu kuning. Ezri Konsa dan Djed Spence juga telah mengikuti latihan bersama setelah sebelumnya menjalani program latihan individual.

Konsa berpeluang menggantikan Jarell Quansah yang melakukan kesalahan ketika Inggris kebobolan saat menghadapi Kroasia.

Thomas Tuchel juga telah memastikan James Trafford akan menjadi penjaga gawang utama menggantikan Jordan Pickford.

Spanyol (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Fabian Ruiz, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Inggris (4-2-3-1): James Trafford; Trent Alexander-Arnold, Ezri Konsa, Dan Burn, Lewis Hall; Elliot Anderson, Declan Rice; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Prediksi Skor Spanyol vs Inggris Spanyol diprediksi mampu mengalahkan Inggris dengan skor 3-1 berkat keunggulan organisasi permainan, konsistensi, dan kedalaman skuad.

Kembalinya Lamine Yamal serta Mikel Oyarzabal membuat serangan La Roja semakin berbahaya saat menghadapi pertahanan Inggris yang belum sepenuhnya solid.

Luis de la Fuente diperkirakan mengandalkan penguasaan bola melalui kombinasi Pedri dan Fabian Ruiz untuk mengendalikan tempo pertandingan. Pergerakan Yamal dari sisi kanan juga berpotensi menjadi ancaman utama bagi lini belakang The Three Lions.

Inggris tetap mempunyai peluang mencetak gol melalui Harry Kane, Jude Bellingham, dan Anthony Gordon yang memiliki kualitas individual mumpuni.

Namun, Spanyol lebih diunggulkan untuk mengakhiri fase grup dengan rekor sempurna sekaligus mempertahankan posisi puncak klasemen.