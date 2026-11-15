Suporter Kosovo Ejek Lagu Kebangsaan Israel, Laga Berakhir Tanpa Gol

JawaPos.com – Suporter Kosovo melontarkan siulan dan ejekan ketika lagu kebangsaan Israel dikumandangkan menjelang pertandingan UEFA Nations League di Pristina, Sabtu (14/11). Aksi tersebut menjadi bentuk protes terhadap kebijakan Israel di Palestina.

Suasana tidak banyak berubah setelah pertandingan dimulai. Para pendukung Kosovo terus melontarkan siulan dan cemoohan setiap kali pemain Israel menguasai bola maupun terlibat dalam permainan.

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Di tengah situasi yang menegangkan, Kosovo bahkan harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain setelah Veldin Hodza menerima kartu merah pada menit ke-67. Dilansir dari AP News, gelandang tersebut mendapat kartu kuning kedua karena dinilai melakukan pelanggaran taktis untuk menghentikan pergerakan lawan.

Meski unggul jumlah pemain selama sisa pertandingan, Israel tidak mampu memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol. Kosovo pun berhasil mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan.

Protes terhadap Israel Juga Terjadi di Irlandia Insiden di Pristina menambah rangkaian protes terhadap Israel yang mewarnai sejumlah pertandingan internasional dalam beberapa waktu terakhir. Pada bulan sebelumnya, Israel juga menghadapi situasi serupa ketika menjalani dua pertandingan melawan Republik Irlandia.

Dalam pertandingan tersebut, sejumlah pemain Irlandia menundukkan kepala ketika lagu kebangsaan Israel diperdengarkan. Skuad Timnas Irlandia juga mengenakan ban lengan hitam dan tidak berjabat tangan dengan pemain lawan.

Penolakan terhadap pertandingan tersebut bahkan membuat Asosiasi Sepak Bola Irlandia (FAI) memindahkan laga kandang dari Dublin ke Serbia. Pertandingan itu akhirnya digelar di tempat netral tanpa kehadiran penonton.

Namun, pemindahan lokasi pertandingan tidak sepenuhnya meredakan kontroversi. Penjaga gawang Republik Irlandia, Gavin Bazunu, bahkan memilih memboikot kedua pertandingan tersebut dengan tidak bergabung dalam skuad Irlandia saat menghadapi Israel.