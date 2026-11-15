Portugal Ubah Desain Nomor 7 sebagai Penghormatan untuk Cristiano Ronaldo

JawaPos.com – Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) melakukan perubahan khusus pada desain nomor punggung 7 tim nasional sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Desain baru tersebut diperkenalkan menjelang laga Portugal kontra Denmark di UEFA Nations League, Minggu (15/11).

Cristiano Ronaldo telah menjadi sosok yang identik dengan nomor punggung 7 selama bertahun-tahun membela tim nasional Portugal. Nomor tersebut bahkan melekat kuat dengan identitasnya hingga melahirkan julukan CR7.

Pertandingan melawan Denmark menjadi laga pertama Portugal setelah Ronaldo resmi mengakhiri karier internasionalnya. Dalam pertandingan itu, para pemain Portugal memasuki lapangan dan menyanyikan lagu kebangsaan dengan mengenakan jersey bernomor punggung 7 sebagai salam perpisahan.

Pada menit ketujuh, layar jumbotron juga menampilkan siluet Cristiano Ronaldo disertai ucapan terima kasih kepada sang kapten.

Desain Baru Nomor 7 untuk Kenang Ronaldo Sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusi pemain berusia 41 tahun itu, FPF memutuskan mengubah tampilan grafis angka 7 pada jersey tim nasional Portugal.

Dalam desain terbaru, angka 7 mendapatkan tambahan garis melintang kecil. Elemen tersebut menjadi penanda bahwa nomor 7 dengan desain sebelumnya akan selalu dikaitkan dengan perjalanan panjang Ronaldo bersama Portugal.

“Mulai pertandingan hari ini melawan Denmark, yang merupakan laga kelima Nations League, jersey nomor 7 tim nasional yang selama bertahun-tahun dikenakan Cristiano Ronaldo akan memiliki desain grafis berbeda, termasuk bentuk angka 7 yang baru,” tulis pernyataan resmi FPF di situs resminya.

Federasi menjelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengabadikan makna nomor 7 sekaligus menghormati warisan yang ditinggalkan Ronaldo.

“Ada cerita, kenangan, prestasi, dan emosi yang akan selamanya terhubung dengan Cristiano Ronaldo,” tulis FPF.

“Mulai hari ini, kami akan memiliki nomor 7 dengan tampilan berbeda pada jersey, tetapi tetap membawa esensi dan kebanggaan yang sama. Sementara itu, desain sebelumnya akan menjadi bagian dari kenangan sebuah kisah yang tidak akan pernah terlupakan,” lanjut pernyataan tersebut.

Melalui akun media sosial resminya, Timnas Portugal turut memperkenalkan perubahan itu. “Saatnya memperkenalkan nomor 7 yang baru. Karena ada satu yang akan abadi,” tulis Timnas Portugal di X (dulu Twitter).

Unggahan tersebut disertai emoji kambing atau GOAT (Greatest of All Time) yang merujuk pada status Ronaldo sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Portugal juga menampilkan video yang memperlihatkan garis melintang pada angka 7 dalam desain terbaru.

Siapa Penerus Nomor 7 Cristiano Ronaldo? Perubahan desain tersebut tidak berarti Portugal memensiunkan nomor punggung 7. Nomor itu tetap dapat digunakan pemain lain, tetapi dengan tampilan grafis baru sebagai penanda berakhirnya era Ronaldo.

Rafael Leao sempat mengenakan nomor punggung 7 ketika Portugal menghadapi Denmark pada pertemuan sebelumnya. Namun, federasi belum mengumumkan siapa pemain yang akan menjadi penerus permanen Ronaldo untuk nomor tersebut.

Ronaldo sendiri mengakhiri karier internasionalnya pada 5 November 2026. Sepanjang membela Portugal, dia mencatatkan 234 penampilan dan mencetak 146 gol. Catatan tersebut menjadikannya sebagai pencetak gol sekaligus pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah tim nasional Portugal.

Penampilan terakhir Ronaldo bersama Portugal sebelum pensiun terjadi pada 24 September 2026 ketika timnya mengalahkan Wales dengan skor 1-0 dalam ajang Nations League.

Keputusan pensiun Ronaldo disebut tidak terlepas dari perselisihannya dengan pelatih Portugal, Jorge Jesus. Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tim nasional setelah tidak masuk susunan pemain utama dalam pertandingan melawan Norwegia.