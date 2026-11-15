Portugal Dibantai Denmark 1-4 di Laga Perdana Tanpa Cristiano Ronaldo

JawaPos.com – Timnas Portugal mengawali era tanpa Cristiano Ronaldo dengan hasil mengecewakan. Selecao harus mengakui keunggulan Denmark dengan skor telak 1-4 dalam pertandingan kelima fase grup UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Municipal de Braga, Portugal, Minggu (15/11).

Meski masih memimpin klasemen Grup A4, kekalahan tersebut menunda ambisi Portugal untuk mengunci posisi puncak lebih awal. Pertandingan itu menjadi laga pertama Portugal setelah Ronaldo memutuskan pensiun dari karier internasional pada 5 November 2026.

Penyerang berusia 41 tahun itu meninggalkan tim nasional dengan catatan 234 penampilan dan 146 gol. Ronaldo juga tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Portugal.

Denmark Unggul Lewat Penalti Hojbjerg Denmark langsung menekan sejak awal pertandingan. Tekanan yang terus dilancarkan tim tamu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-40. Wasit menunjuk titik putih setelah Ruben Dias melakukan handball di dalam kotak penalti. Keputusan tersebut sempat diperiksa melalui VAR sebelum akhirnya dikonfirmasi sebagai penalti untuk Denmark.

Pierre-Emile Hojbjerg yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya pada menit ke-43. Gelandang Denmark itu melepaskan tendangan ke bagian atas tengah gawang dan membawa timnya unggul 1-0. Portugal tidak mampu membalas hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, situasi Portugal justru semakin sulit. Denmark berhasil menggandakan keunggulan hanya empat menit setelah pertandingan dilanjutkan. Pada menit ke-49, Rasmus Hojlund mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan Mikkel Damsgaard.

Penyerang Napoli itu melepaskan tendangan kaki kiri dari tengah kotak penalti yang tidak mampu dihentikan Mads Hermansen. Hojlund kembali memperlebar keunggulan Denmark pada menit ke-57. Dia memanfaatkan umpan Pierre-Emile Hojbjerg sebelum melepaskan tembakan ke sudut kanan bawah gawang Portugal.

Rasmus Hojlund telah mencetak gol dalam empat dari lima pertandingan Denmark di UEFA Nations League musim ini, termasuk dalam tiga pertandingan terakhir secara beruntun. Gol keduanya dalam laga tersebut membuat Denmark unggul 3-0.

Pergantian Pemain Belum Mengubah Keadaan Portugal tampak kesulitan mengimbangi permainan lawan. Pelatih Timnas Portugal, Jorge Jesus, kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain pada menit ke-64.

Carlos Forbs, yang mendapat kesempatan mengenakan nomor punggung tujuh peninggalan Ronaldo dengan desain baru, masuk menggantikan Joao Felix.

Selain Forbs, Francisco Trincao dan Joao Palhinha juga dimasukkan untuk menggantikan Pedro Neto serta Ruben Neves. Namun, perubahan tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap permainan Portugal.

Denmark justru semakin menjauh pada menit ke-75. Joachim Andersen mencetak gol keempat lewat sundulan setelah menerima umpan silang Mathias Jensen dalam situasi bola mati.

Portugal berusaha memperkecil ketertinggalan pada sisa pertandingan. Bernardo Silva akhirnya mencetak gol hiburan bagi tuan rumah pada menit ke-90+3. Pemain Manchester City itu melepaskan tendangan kaki kiri dari sisi kanan kotak penalti yang mengarah ke sudut kanan bawah gawang.

Gol tersebut sempat diperiksa VAR sebelum akhirnya disahkan. Portugal pun terhindar dari kekalahan tanpa gol, tetapi tetap harus menerima hasil akhir 1-4.

Denmark Pangkas Jarak dengan Portugal Dilansir dari situs resmi UEFA, kemenangan tersebut menjadi hasil krusial bagi Denmark setelah sebelumnya melewati enam pertandingan tandang UEFA Nations League tanpa kemenangan. Mereka kini mencatatkan dua kemenangan beruntun setelah sebelumnya mengalahkan Wales dengan skor 1-0.

Tambahan tiga poin membuat Denmark kembali menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A4. Denmark saat ini mengoleksi sembilan poin dan masih tertinggal tiga angka dari Portugal yang berada di puncak klasemen. Denmark juga unggul tiga poin atas Norwegia yang akan menjadi lawan berikutnya.

Sementara itu, kekalahan di Braga mengakhiri catatan enam kemenangan beruntun Portugal dalam pertandingan kandang UEFA Nations League. Hasil tersebut menjadi pukulan bagi Selecao, terlebih karena terjadi dalam laga perdana mereka setelah Cristiano Ronaldo resmi pensiun dari tim nasional.