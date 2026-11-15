Prediksi Skor Finlandia vs San Marino: Huuhkajat Bidik Kemenangan Besar di Kandang

JawaPos.com – Finlandia berpeluang menutup perjalanan di UEFA Nations League 2026/2027 dengan kemenangan besar ketika menjamu San Marino di Bolt Arena, Senin (16/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Meski sudah kehilangan kesempatan promosi ke Liga B, Huuhkajat tetap diunggulkan meraih tiga poin sekaligus mengulang dominasi atas tim tamu yang belum mengoleksi satu pun poin.

Pertandingan Finlandia vs San Marino menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mengobati kekecewaan setelah gagal bersaing memperebutkan tiket promosi.

Apalagi, Finlandia memiliki catatan pertemuan mengesankan setelah menghancurkan San Marino dengan skor telak 7-0 pada September lalu.

Saat ini, Finlandia menempati peringkat ketiga Grup 1 Liga C dengan koleksi tujuh poin dari lima pertandingan. Sementara itu, San Marino terpuruk di dasar klasemen tanpa poin setelah selalu menelan kekalahan sepanjang fase grup.

Finlandia Ingin Bangkit setelah Gagal Promosi ke Liga B Finlandia dipastikan bertahan di Liga C setelah peluang promosi mereka tertutup akibat kekalahan 0-2 dari Albania pada 12 November.

Hasil tersebut membuat pasukan Jacob Friis tidak mungkin mengejar Belarus yang menempati posisi kedua dengan 10 poin dan unggul dalam rekor pertemuan langsung.

Kekalahan dari Albania sekaligus memperpanjang tren negatif Finlandia menjadi dua pertandingan beruntun tanpa kemenangan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Huuhkajat gagal mencetak gol dalam tiga dari empat pertandingan terakhir mereka.

Meski produktivitas lini depan menjadi persoalan, pertahanan Finlandia sebenarnya menunjukkan performa cukup solid sepanjang kompetisi. Mereka baru kebobolan empat gol dalam lima pertandingan fase grup, sebuah catatan yang memperlihatkan organisasi pertahanan relatif terjaga.

Keuntungan terbesar Finlandia menjelang pertandingan ini adalah performa kandang yang cukup konsisten di bawah arahan Jacob Friis.

Dari enam pertandingan kandang terakhir, mereka mencatat empat kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya sekali mengalami kekalahan.

Dalam periode tersebut, Finlandia juga berhasil mencatatkan dua pertandingan tanpa kebobolan dan tidak pernah kemasukan lebih dari satu gol dalam satu laga.

Statistik tersebut menjadi modal penting menghadapi San Marino yang kesulitan menciptakan peluang maupun menjaga pertahanan.

San Marino Terancam Mengulang Kekalahan Memalukan San Marino datang ke Bolt Arena dengan kondisi jauh dari ideal setelah menelan lima kekalahan beruntun pada fase grup UEFA Nations League.

Tim asuhan Roberto Cevoli bahkan belum mampu mendapatkan satu poin sehingga dipastikan mengakhiri kompetisi sebagai penghuni dasar klasemen.

Persoalan terbesar San Marino terletak pada rapuhnya pertahanan yang terus menjadi sasaran empuk lawan.

Dalam tiga pertandingan pembuka fase grup, mereka sudah kebobolan 10 gol sebelum kembali kemasukan empat gol dalam dua pertandingan berikutnya.

Walaupun jumlah kebobolan belakangan sedikit menurun, perkembangan tersebut belum cukup menunjukkan perubahan signifikan dalam kualitas permainan.

San Marino masih kesulitan menghadapi lawan dengan organisasi serangan lebih baik, terutama ketika harus bermain jauh dari kandang.

Catatan tandang mereka bahkan memperlihatkan gambaran yang semakin mengkhawatirkan menjelang kunjungan ke Finlandia.

San Marino selalu kalah dalam 10 pertandingan tandang terakhir dan hanya mampu menghasilkan lima gol sepanjang periode tersebut.

Secara keseluruhan, San Marino juga belum pernah meraih kemenangan dalam 20 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Mereka hanya sekali bermain imbang dalam rentang tersebut.

Kekalahan pada pertandingan nanti akan memperpanjang rentetan hasil negatif mereka menjadi delapan kekalahan beruntun.

Rekor pertemuan kedua negara semakin mempertegas dominasi Finlandia yang selalu menang dalam tujuh pertandingan sebelumnya.

Kekalahan 0-7 pada 26 September menjadi pengingat betapa besarnya kesenjangan kualitas antara kedua kesebelasan.

Finlandia Kehilangan Dua Pemain, San Marino Juga Terkena Sanksi Finlandia harus melakukan penyesuaian susunan pemain karena dua penggawa dipastikan absen akibat hukuman larangan bertanding.

Bek tengah Miro Tenho menerima kartu merah ketika menghadapi Albania, sedangkan gelandang Adam Markhiev harus menjalani skorsing akibat akumulasi kartu kuning.

Absennya Tenho membuka kesempatan bagi Robert Ivanov untuk tampil sejak menit pertama mendampingi Tony Miettinen di jantung pertahanan.

Sementara itu, Anssi Suhonen berpeluang mengisi lini tengah bersama Kaan Kairinen dan Leo Walta untuk menjaga keseimbangan permainan.

Di sektor penyerangan, Joel Pohjanpalo diperkirakan menjadi tumpuan utama Finlandia dalam membongkar pertahanan San Marino.

Dukungan Adrian Svanback dan Daniel Hakans dari kedua sisi diharapkan mampu meningkatkan kreativitas sekaligus menghasilkan lebih banyak peluang.

San Marino juga menghadapi persoalan serupa setelah Filippo Fabbri mendapatkan kartu kuning keduanya sepanjang turnamen.

Bek tersebut harus menjalani hukuman satu pertandingan sehingga Roberto Cevoli perlu melakukan perubahan dalam organisasi pertahanan timnya.

Marco Pasolini dan Dante Rossi diperkirakan menjadi pilihan utama untuk melindungi penjaga gawang Edoardo Colombo dari tekanan tuan rumah.

Sementara itu, Fausto Salicioni berpeluang kembali dipercaya mendampingi Nicola Nanni meski belum mencetak gol dalam tujuh penampilan internasional.

Prediksi Susunan Pemain Finlandia vs San Marino Finlandia memiliki peluang sangat besar untuk mendominasi pertandingan berkat kualitas individu, keuntungan bermain di kandang, dan rekor pertemuan.

Meski sudah gagal mendapatkan tiket promosi, kemenangan tetap penting untuk mengakhiri kompetisi dengan hasil positif sekaligus memulihkan kepercayaan diri pemain.

San Marino diperkirakan lebih banyak bertahan sambil menunggu kesempatan melakukan serangan balik ketika Finlandia kehilangan penguasaan bola.

Namun, buruknya catatan tandang dan rendahnya produktivitas gol membuat peluang mereka menciptakan kejutan terlihat sangat kecil.

Prediksi susunan pemain Finlandia (4-3-3): Hradecky; Stahl, Miettinen, Ivanov, Lahteenmaki; Kairinen, Suhonen, Walta; Svanback, Pohjanpalo, Hakans.

Prediksi susunan pemain San Marino (4-4-2): Colombo; Benvenuti, Pasolini, Rossi, Giocondi; Meloni, Della Balda, Capicchioni, Zannoni; Salicioni, Nanni.

Prediksi Skor Finlandia vs San Marino Kunci kemenangan Finlandia kemungkinan terletak pada kemampuan memanfaatkan peluang sejak awal pertandingan dan menjaga intensitas serangan sepanjang laga.

Jika Pohjanpalo mendapatkan suplai bola secara konsisten, pertahanan San Marino berpotensi kembali menghadapi malam yang sangat sulit.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim, Finlandia diprediksi mampu meraih kemenangan meyakinkan tanpa kebobolan di Bolt Arena.

Finlandia diprediksi mampu mengalahkan San Marino sekaligus menutup perjalanan mereka di UEFA Nations League musim ini dengan hasil positif.