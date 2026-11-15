Prediksi Skor Prancis vs Turki: Les Bleus Siap Kudeta Italia dari Puncak Klasemen

JawaPos.com – Timnas Prancis membidik kemenangan atas Turki pada pertandingan terakhir Grup A1 UEFA Nations League 2026/2027, Senin (16/11/2026) pukul 02.45 WIB. Les Bleus membutuhkan tiga poin untuk mengamankan tiket perempat final sekaligus menjaga peluang merebut puncak klasemen dari Italia.

Prancis berada di posisi kedua dengan koleksi 10 poin dari lima pertandingan. Mereka memiliki poin sama dengan Italia yang menempati peringkat teratas, tetapi kalah dalam rekor pertemuan langsung.

Persaingan semakin menarik karena Belgia mengintai dari posisi ketiga dengan sembilan poin, hanya terpaut satu angka dari dua tim teratas.

Artinya, Prancis belum sepenuhnya aman meskipun masih memiliki peluang besar untuk melaju ke fase gugur.

Menghadapi Turki yang belum meraih satu poin pun, Prancis jelas lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan. Namun, tekanan untuk mempertahankan posisi sekaligus mengejar Italia membuat pertandingan ini tetap menyimpan potensi kejutan.

Prancis Wajib Menang, Peluang Kudeta Italia Masih Terbuka Prancis memiliki kesempatan merebut puncak klasemen Grup A1 apabila berhasil mengalahkan Turki dan Italia gagal menundukkan Belgia.

Skenario tersebut menjadi motivasi tambahan bagi pasukan Zinedine Zidane untuk tampil menyerang sejak menit pertama.

Dalam lima pertandingan sebelumnya, Les Bleus mengoleksi tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Catatan tersebut menunjukkan konsistensi permainan Prancis, meskipun kekalahan terakhir dari Italia memperlihatkan sejumlah kelemahan.

Kekalahan 1-3 dari Italia menjadi peringatan penting menjelang pertandingan penentuan melawan Turki. Zidane harus memastikan lini pertahanan timnya tampil lebih disiplin agar tidak kembali kehilangan poin pada momen krusial.

Prancis membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang finis sebagai pemuncak grup sekaligus memperkuat posisi mereka dalam persaingan menuju perempat final.

Rekor pertemuan juga memberikan keuntungan psikologis bagi tuan rumah. Dari tujuh pertemuan sebelumnya, Prancis berhasil mencatatkan lima kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan dari Turki.

Pada pertemuan pertama akhir September lalu, Prancis sukses mengalahkan Turki dengan skor tipis 1-0. Kylian Mbappe menjadi penentu kemenangan melalui gol tunggal yang memastikan tiga poin bagi Les Bleus.

Turki Terpuruk, Lima Kekalahan Beruntun Jadi Alarm Bahaya Turki datang menghadapi Prancis dengan catatan buruk setelah menelan lima kekalahan beruntun sepanjang fase grup UEFA Nations League.

Tim berjuluk Crescent-Stars tersebut sudah dipastikan finis sebagai juru kunci Grup A1 tanpa mengoleksi satu poin pun.

Pasukan Sergen Yalcin mengawali kompetisi dengan kekalahan 0-1 dari Prancis pada September lalu. Setelah itu, Turki kembali menelan dua kekalahan dari Italia dan dua kekalahan dari Belgia sehingga peluang bertahan di Liga A tertutup.

Produktivitas gol menjadi salah satu masalah terbesar Turki sepanjang kompetisi musim ini. Mereka baru mencetak tiga gol dari lima pertandingan, sementara pertahanan mereka sudah kebobolan 13 kali.

Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan jika melihat performa Turki dalam delapan pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Mereka mengalami tujuh kekalahan dan hanya mampu mencatatkan satu kemenangan dalam periode tersebut.

Pada pertandingan terakhir, Turki kembali gagal meraih poin setelah menyerah 1-2 ketika menjamu Belgia.

Meski Arda Guler sempat membawa timnya unggul melalui tendangan bebas spektakuler, Belgia berhasil membalikkan keadaan sebelum pertandingan berakhir.

Walaupun sudah dipastikan terdegradasi ke Liga B, Turki tetap memiliki alasan untuk memberikan perlawanan maksimal. Sergen Yalcin tentu ingin menutup kampanye mengecewakan ini dengan hasil positif sekaligus menghindari enam kekalahan beruntun.

Mbappe Berpeluang Comeback, Zidane Hadapi Masalah Cedera Kabar menggembirakan menghampiri Prancis menjelang pertandingan melawan Turki. Kylian Mbappe berpeluang kembali memperkuat tim setelah absen ketika menghadapi Italia akibat mengalami ketidaknyamanan pada otot.

Kehadiran penyerang Real Madrid tersebut berpotensi memberikan perubahan besar terhadap ketajaman lini serang Les Bleus.

Kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan kemampuan penyelesaian akhirnya menjadi senjata penting untuk membongkar pertahanan Turki.

Namun, Zidane masih harus menghadapi persoalan absennya sejumlah pemain penting akibat cedera.

William Saliba, Aurelien Tchouameni, dan Ousmane Dembele dipastikan tidak tersedia, sedangkan Dayot Upamecano meninggalkan pemusatan latihan karena urusan pribadi.

Situasi tersebut membuka kesempatan bagi pemain lain untuk mendapatkan kepercayaan tampil sejak menit pertama. Ibrahima Konate dan Eduardo Camavinga menjadi dua nama yang berpotensi masuk susunan pemain utama setelah kekalahan melawan Italia.

Sementara itu, Turki juga menghadapi persoalan komposisi pemain menjelang pertandingan penutup fase grup.

Abdulkerim Bardakci kembali tersedia setelah menjalani hukuman akumulasi kartu, tetapi Ozan Kabak harus absen akibat sanksi serupa.

Absennya Kenan Yildiz karena cedera turut mengurangi pilihan Sergen Yalcin dalam membangun serangan.

Harapan terbesar Turki kini bertumpu pada kreativitas Arda Guler serta ketajaman Enes Unal yang telah mengoleksi tiga gol bersama tim nasional.

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Turki Prancis diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Mbappe sebagai ujung tombak serangan.

Michael Olise, Rayan Cherki, dan Desire Doue berpotensi menjadi tiga pemain pendukung untuk menciptakan peluang dari lini kedua.

Di kubu Turki, Sergen Yalcin juga diprediksi mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan Enes Unal sebagai penyerang utama.

Arda Guler akan menjadi pengatur kreativitas serangan, didukung Yunus Akgun dan Baris Alper Yilmaz dari kedua sisi lapangan.

Prediksi susunan pemain Prancis (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Jacquet, Konate, Truffert; Camavinga, Rabiot; Olise, Cherki, Doue; Mbappe.

Prediksi susunan pemain Turki (4-2-3-1): Cakir; Aydin, Bardakci, Demiral, Kadioglu; Yuksek, Kokcu; Akgun, Guler, Yilmaz; Unal.

Prediksi Skor Prancis vs Turki Melihat perbedaan kualitas individu, performa terkini, dan rekor pertemuan kedua tim, Prancis memiliki peluang lebih besar untuk menguasai pertandingan.

Turki masih berpotensi memberikan ancaman melalui Arda Guler. Namun, rapuhnya pertahanan mereka menjadi kelemahan yang bisa dimanfaatkan tuan rumah.

Prancis diprediksi mampu mengamankan tiga poin penting sekaligus menjaga peluang finis sebagai juara Grup A1.