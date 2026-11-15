Prediksi Skor Belgia vs Italia: Gli Azzurri Cukup Imbang, De Bruyne Cs Wajib Menang

JawaPos.com – Timnas Italia berpeluang mengunci posisi puncak klasemen Grup 1 Liga A UEFA Nations League 2026/2027 saat menghadapi Belgia di Stade Roi Baudouin, Brussels, Senin (16/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Gli Azzurri hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket ke perempat final. Sebaliknya, Belgia wajib menang demi menjaga peluang lolos dari fase grup.

Pertandingan Belgia vs Italia diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih bersaing dengan Prancis dalam perebutan dua tiket menuju fase gugur.

Italia datang dengan modal kemenangan 3-1 atas Prancis, sementara Belgia baru saja mengalahkan Turki dengan skor 2-1.

Belgia Bangkit dari Kekalahan Telak, Peluang Lolos Masih Terbuka Belgia berhasil menjaga peluang lolos ke perempat final UEFA Nations League setelah meraih kemenangan penting atas Turki pada Kamis (12/11/2026).

Hasil tersebut menjadi respons positif setelah pasukan Mark van Bommel sebelumnya dihajar Prancis dengan skor telak 1-4.

Kekalahan dari Prancis terasa menyakitkan karena Belgia kebobolan empat gol hanya dalam 15 menit terakhir pertandingan. Situasi tersebut memperlihatkan persoalan konsentrasi dan ketahanan pertahanan yang masih harus diperbaiki menjelang laga penentuan melawan Italia.

Saat menghadapi Turki, Belgia kembali mendapat tekanan setelah Arda Guler membuka keunggulan melalui tendangan bebas spektakuler.

Namun, Kevin De Bruyne dan Charles De Ketelaere berhasil membalikkan keadaan sebelum babak pertama berakhir.

Kemenangan 2-1 tersebut juga tidak terlepas dari penampilan gemilang Senne Lammens di bawah mistar gawang. Penjaga gawang muda itu melakukan dua penyelamatan krusial menjelang pertandingan berakhir untuk memastikan Belgia membawa pulang tiga poin.

Kini, Belgia mengoleksi sembilan poin dan hanya tertinggal satu angka dari Italia serta Prancis yang sama-sama mengumpulkan 10 poin.

Dengan persaingan seketat itu, kemenangan atas Italia menjadi kebutuhan utama bagi tuan rumah untuk memperbesar peluang melaju ke perempat final.

Belgia tentu tidak ingin mengulangi kegagalan pada musim 2024/2025 ketika mereka finis di posisi ketiga, di belakang Prancis dan Italia.

Dukungan publik Brussels diharapkan memberikan energi tambahan bagi De Bruyne dan rekan-rekannya untuk menuntaskan pertandingan krusial tersebut.

Italia Sedang Percaya Diri, Kemenangan atas Prancis Jadi Modal Berharga Italia datang ke Brussels dengan kepercayaan diri tinggi setelah menundukkan Prancis 3-1 di San Siro pada Kamis (12/11/2026).

Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan pasukan Roberto Mancini memimpin klasemen Grup 1 berkat keunggulan rekor pertemuan atas Les Bleus.

Hasil positif itu terasa istimewa karena Italia berhasil mengalahkan Prancis di kandang sendiri untuk pertama kalinya sejak 1962.

Pencapaian tersebut menjadi sinyal kebangkitan Gli Azzurri setelah mengalami sejumlah kekecewaan dalam perjalanan menuju putaran final Piala Dunia.

Italia sebenarnya mengawali pertandingan melawan Prancis dengan buruk setelah Gianluigi Donnarumma melakukan kesalahan yang berujung pada gol pembuka lawan.

Namun, Francesco Pio Esposito berhasil menyamakan kedudukan sebelum Davide Frattesi membawa tuan rumah berbalik unggul.

Pio Esposito kemudian mencetak gol keduanya melalui eksekusi penalti untuk memastikan kemenangan 3-1.

Penampilan tersebut semakin mempertegas peran penting penyerang muda Inter Milan itu dalam membangun kekuatan baru di lini depan Italia.

Dari lima pertandingan UEFA Nations League musim ini, Italia mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Satu-satunya kekalahan tersebut terjadi ketika mereka menyerah 0-2 dari Belgia pada pertandingan pembuka fase grup.

Sejak kekalahan itu, Italia menunjukkan perkembangan dengan meraih tiga kemenangan dalam empat pertandingan berikutnya. Konsistensi ini menjadi modal penting untuk menghadapi Belgia yang dipastikan tampil agresif demi mengejar kemenangan.

Kondisi Pemain Belgia dan Italia, Siapa yang Bakal Jadi Pembeda? Belgia masih harus bermain tanpa Thibaut Courtois yang memilih beristirahat dari tugas internasional sepanjang musim ini. Senne Lammens berpeluang kembali dipercaya setelah tampil menentukan dalam kemenangan atas Turki.

Youri Tielemans diperkirakan mengenakan ban kapten sekaligus menjadi pengatur keseimbangan permainan bersama Kevin De Bruyne di lini tengah.

Romeo Lavia juga sudah tersedia setelah menjalani hukuman larangan bermain, meskipun harus bersaing dengan Nicolas Raskin.

Di lini depan, Charles De Ketelaere berpeluang menjadi penyerang utama karena kondisi Romelu Lukaku belum sepenuhnya bugar.

Kecepatan Jeremy Doku dan Diego Moreira dapat menjadi senjata untuk membongkar pertahanan Italia melalui kedua sisi lapangan.

Sementara itu, Italia kehilangan Davide Frattesi yang baru saja mencetak gol kesepuluhnya bersama tim nasional.

Nicolo Cambiaghi juga kembali ke klub, menyusul absennya Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori, Moise Kean, dan Nicolo Zaniolo.

Roberto Mancini masih memiliki sejumlah pemain muda potensial untuk menjaga kualitas permainan Gli Azzurri.

Issa Doumbia berpeluang menggantikan Frattesi, sementara Michael Kayode bersaing dengan Marco Palestra untuk mengisi posisi bek kanan.

Perhatian utama tetap tertuju kepada Francesco Pio Esposito yang telah mengoleksi sembilan gol dari 14 penampilan internasional senior.

Ketajamannya menjadi ancaman serius bagi pertahanan Belgia, terutama ketika Italia mendapatkan ruang untuk melancarkan serangan balik.

Prediksi Susunan Pemain Belgia vs Italia Pertandingan Belgia vs Italia diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim memiliki kepentingan berbeda dalam perebutan tiket perempat final.

Belgia membutuhkan kemenangan, sedangkan Italia cukup mengamankan satu poin untuk memastikan posisi dua besar.

Situasi tersebut memungkinkan Belgia mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui kreativitas De Bruyne dan kecepatan Doku.

Sebaliknya, Italia berpotensi mengandalkan organisasi pertahanan serta efektivitas Pio Esposito untuk memanfaatkan celah yang ditinggalkan tuan rumah.

Belgia (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, Pio Esposito, Dimarco.

Prediksi Skor Belgia vs Italia Pengalaman Italia menghadapi Prancis menjadi bukti kemampuan mereka mengatasi tekanan dalam pertandingan besar. Empat poin dari dua pertemuan melawan Les Bleus menunjukkan Gli Azzurri mempunyai kualitas untuk mencuri hasil positif di Brussels.

Belgia tetap memiliki peluang mencetak gol dengan dukungan pemain kreatif yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Namun, konsistensi Italia dalam beberapa laga terakhir membuat hasil imbang menjadi skenario yang cukup realistis.

Hasil tersebut diperkirakan cukup membawa Italia melaju ke perempat final UEFA Nations League, sekaligus membuat peluang Belgia untuk lolos semakin sulit.