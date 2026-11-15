Prediksi Skor Belarus vs Albania: Duel Ketat Penentu Tiket Menuju Liga B

JawaPos.com – Albania berpeluang memastikan promosi ke Liga B UEFA Nations League 2026/2027 saat menghadapi Belarus pada Senin (16/11/2026) pukul 00.00 WIB. Pertandingan terakhir Grup 1 Liga C tersebut akan menjadi penentu nasib kedua tim dalam perebutan posisi puncak klasemen.

Kuq e Zinjtë hanya membutuhkan hasil imbang untuk mempertahankan posisi teratas sekaligus mengamankan tiket promosi otomatis. Sebaliknya, Belarus wajib menang jika ingin mengambil alih puncak klasemen.

Pertandingan diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim hanya terpaut dua poin. Albania memimpin dengan koleksi 12 poin dari lima pertandingan, sedangkan Belarus membuntuti di posisi kedua dengan 10 poin.

Situasi tersebut membuat laga terakhir menjadi penentu persaingan menuju Liga B musim berikutnya. Albania cukup menghindari kekalahan, sementara Belarus tidak memiliki pilihan selain memburu kemenangan.

Belarus Mengincar Kemenangan Keempat Beruntun Belarus memasuki pertandingan melawan Albania dengan modal tiga kemenangan beruntun di UEFA Nations League 2026/2027.

Tim asuhan Viktor Goncharenko terakhir mengalahkan San Marino dengan skor 2-0. Hasil tersebut memperpanjang momentum positif mereka menjelang pertandingan penentuan.

Dari lima pertandingan Grup 1 Liga C, Belarus membukukan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Koleksi 10 poin sudah memastikan mereka finis di dua besar, tetapi peluang menjadi juara grup masih bergantung pada hasil laga melawan Albania.

Perjalanan Belarus sebenarnya tidak dimulai dengan meyakinkan. Mereka kalah 0-2 dari Albania pada pertandingan pembuka, kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Finlandia.

Setelah itu, Belarus bangkit dengan menyapu bersih sembilan poin dari tiga pertandingan berikutnya. Kebangkitan tersebut memperlihatkan peningkatan konsistensi permainan, terutama dalam menjaga organisasi pertahanan.

Belarus bahkan memiliki catatan pertahanan terbaik di grup dengan hanya kebobolan dua gol. Menariknya, seluruh gol tersebut tercipta ketika mereka menghadapi Albania.

Keberhasilan menjaga gawang tetap aman dalam empat pertandingan lainnya menjadi modal penting untuk menghadapi lini serang Kuq e Zinjtë. Namun, Belarus membutuhkan lebih dari sekadar pertahanan solid karena kemenangan merupakan satu-satunya jalan menuju promosi otomatis.

Albania Cukup Imbang untuk Mengamankan Promosi Albania datang dengan posisi lebih menguntungkan setelah mengumpulkan 12 poin dari empat kemenangan dalam lima pertandingan.

Tim asuhan Rolando Maran juga sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi seusai menundukkan Finlandia dengan skor 2-0 pada pertandingan sebelumnya. Kemenangan tersebut semakin mendekatkan Albania pada kesempatan kembali bersaing di Liga B UEFA Nations League musim mendatang.

Dengan keunggulan dua poin atas Belarus, hasil imbang sudah cukup untuk memastikan mereka menyelesaikan fase grup sebagai pemuncak klasemen.

Performa Albania sepanjang kompetisi menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan periode sulit sebelum UEFA Nations League 2026/2027 dimulai. Mereka sempat mengalami lima kekalahan beruntun, tetapi berhasil bangkit dengan memenangkan empat dari lima pertandingan fase grup.

Kebangkitan itu menjadi pencapaian penting bagi Rolando Maran yang berusaha mengembalikan daya saing tim nasional Albania.

Kuq e Zinjtë sebelumnya pernah berkompetisi di Liga B pada edisi 2022/2023 dan 2024/2025 sebelum akhirnya terdegradasi. Kini, mereka berpeluang kembali ke kasta tersebut.

Albania juga memiliki keuntungan psikologis berkat kemenangan 2-0 atas Belarus dalam pertemuan pertama kedua tim musim ini. Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan mereka mengatasi pertahanan lawan yang sejauh ini menjadi salah satu kekuatan utama Belarus.

Meski demikian, Albania tidak bisa sekadar mengandalkan keunggulan klasemen. Tuan rumah sedang menikmati tiga kemenangan berturut-turut dan tentu berambisi melanjutkan tren positif tersebut.

Pendekatan disiplin serta kemampuan mengendalikan tempo pertandingan akan menjadi faktor penting bagi Albania untuk mempertahankan posisi teratas.

Kondisi Pemain Belarus dan Albania Belarus mendapatkan tambahan kekuatan setelah Herman Barkouski dan Artsiom Shumanski kembali tersedia seusai menjalani hukuman larangan bermain.

Kehadiran keduanya memberikan lebih banyak pilihan bagi Viktor Goncharenko dalam menyusun komposisi pemain untuk pertandingan penentuan tersebut.

Namun, Belarus dipastikan kehilangan Aleksandr Svirepa akibat kartu merah yang diterimanya ketika menghadapi San Marino. Vladislav Kalinin juga diragukan tampil setelah mengalami cedera dalam pertandingan terakhir sehingga sektor pertahanan berpotensi mengalami penyesuaian.

Max Ebong dan Valery Gromyko diperkirakan kembali menjadi bagian penting dalam susunan pemain utama Belarus. Sementara itu, penyerang muda Timofey Simanenka berpeluang memperoleh kepercayaan untuk mengisi lini depan dan memberikan ancaman terhadap pertahanan Albania.

Di kubu tim tamu, Rolando Maran harus mencari solusi atas absennya gelandang Ylber Ramadani akibat akumulasi dua kartu kuning.

Kehilangan Ramadani menjadi tantangan tersendiri karena Albania membutuhkan keseimbangan permainan untuk meredam tekanan tuan rumah. Kristjan Asllani diperkirakan menjadi salah satu pemain penting di lini tengah.

Gelandang berusia 24 tahun tersebut berpeluang mencatatkan penampilan ke-48 bersama tim nasional, sementara Elseid Hysaj diproyeksikan memperkuat sektor pertahanan.

Untuk urusan mencetak gol, Albania kembali mengandalkan Rey Manaj. Penyerang tersebut telah mengoleksi 14 gol dari 50 penampilan bersama negaranya dan diharapkan mampu memanfaatkan peluang saat menghadapi Belarus.

Prediksi Susunan Pemain Belarus vs Albania Belarus diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan keseimbangan antara pertahanan dan serangan balik. Sementara itu, Albania berpotensi memainkan skema 3-4-3 untuk menjaga penguasaan lini tengah sekaligus memberikan dukungan kepada Rey Manaj.

Prediksi susunan pemain Belarus (4-2-3-1): Lapoukhov; Lukashov, Volkov, Gomanov, Pechenin; Selyava, Bocherov; Kontsevoy, Ebong, Gromyko; Simanenka.

Komposisi tersebut memungkinkan Belarus menekan melalui pergerakan pemain sayap tanpa mengabaikan perlindungan terhadap lini belakang.

Prediksi susunan pemain Albania (3-4-3): Berisha; Djimsiti, Ismajli, Mitaj; Hysaj, Hasa, Asllani, Pilo; Muci, Manaj, Laci.

Dengan komposisi tersebut, Albania memiliki opsi menyerang melalui kedua sisi lapangan sambil mempertahankan kepadatan pemain di sektor tengah.

Prediksi Skor Belarus vs Albania Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Belarus memiliki catatan pertahanan terbaik di grup, sedangkan Albania menunjukkan konsistensi hasil yang lebih baik.

Kepentingan berbeda juga akan memengaruhi pendekatan kedua tim, terutama ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir. Belarus kemungkinan tampil agresif karena hanya kemenangan yang bisa mengantarkan mereka menjadi juara grup dan promosi otomatis.

Sebaliknya, Albania berpeluang bermain lebih sabar, menjaga disiplin pertahanan, dan memanfaatkan ruang ketika tuan rumah meningkatkan intensitas serangan.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, kekuatan kedua tim relatif berimbang meskipun Albania memiliki keuntungan dari pertemuan sebelumnya.

Hasil imbang menjadi skenario yang cukup realistis. Hasil tersebut sekaligus akan memastikan Kuq e Zinjtë mempertahankan puncak klasemen dan mengamankan tiket promosi ke Liga B.