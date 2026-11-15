Prediksi Skor Latvia vs Armenia: Misi Havakakan Jaga Harga Diri Usai Gagal Promosi

JawaPos.com – Timnas Armenia berpeluang menutup perjalanan di UEFA Nations League 2026/2027 dengan kemenangan tipis 2-1 atas Latvia di Stadions Skonto, Minggu (15/11/2026) sore waktu setempat.

Meski peluang promosi sudah tertutup, Havakakan tetap memburu tiga poin untuk mengakhiri fase grup dengan hasil positif sekaligus memperpanjang dominasi atas tuan rumah.

Pertandingan terakhir Grup C2 ini mempertemukan dua tim yang sudah dipastikan gagal bersaing memperebutkan posisi teratas klasemen.

Latvia terdampar di dasar klasemen dengan satu poin dari lima pertandingan, sedangkan Armenia menempati peringkat ketiga setelah mengoleksi lima poin.

Situasi tersebut membuat kedua kesebelasan tidak lagi memiliki kesempatan memperbaiki posisi masing-masing pada pertandingan pamungkas. Namun, kemenangan tetap menjadi target penting untuk menjaga kepercayaan diri sebelum menghadapi agenda internasional berikutnya.

Latvia Terpuruk di Dasar Klasemen, Mampukah Mengakhiri Tren Buruk? Latvia menjalani UEFA Nations League 2026/2027 dengan catatan mengecewakan setelah gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan pertama.

Tim asuhan Paolo Nicolato hanya mengumpulkan satu poin dan dipastikan mengakhiri fase grup sebagai juru kunci. Selisih empat poin dari Armenia membuat Latvia mustahil meninggalkan posisi terbawah meskipun mampu memenangkan pertandingan terakhir.

Kondisi tersebut menjadi gambaran sulitnya perjalanan mereka menghadapi persaingan di Grup C2 sepanjang musim ini.

Menariknya, Latvia tidak perlu menghadapi ancaman degradasi meskipun finis sebagai penghuni dasar klasemen. Restrukturisasi UEFA Nations League menjadi sistem tiga liga pada edisi 2028/2029 disebut membuat tim peringkat ketiga dan keempat tetap bertahan di League C.

Meski terhindar dari degradasi, Nicolato tentu tidak ingin anak asuhnya menutup kompetisi tanpa kemenangan.

Latvia juga berusaha mengakhiri rentetan tujuh pertandingan tanpa kemenangan di seluruh kompetisi sejak mengalahkan Gibraltar pada Maret 2026.

Performa Latvia sebenarnya mulai memperlihatkan perkembangan, terutama dalam urusan mencetak gol pada beberapa pertandingan terakhir. Mereka berhasil membobol gawang lawan dalam tiga laga beruntun setelah sebelumnya gagal mencetak gol pada dua pertandingan pembuka.

Sayangnya, peningkatan produktivitas tersebut belum diimbangi pertahanan yang cukup solid untuk mengamankan hasil positif. Latvia selalu kebobolan dua gol dalam masing-masing tiga kekalahan terakhir sehingga kesulitan mempertahankan momentum permainan.

Pada pertandingan sebelumnya melawan Montenegro, Latvia kembali harus menerima kekalahan dengan skor 1-2. Deniss Melniks menjadi pencetak gol tunggal timnya, tetapi kontribusi tersebut belum cukup untuk menghindarkan tuan rumah dari hasil negatif.

Armenia Unggul Rekor Pertemuan, Bisakah Havakakan Kembali Menang? Armenia memiliki modal lebih menjanjikan menjelang kunjungan ke markas Latvia berkat keunggulan dalam catatan pertemuan kedua negara.

Havakakan memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir melawan Latvia, termasuk tiga pertemuan paling anyar. Pada pertemuan pertama Grup C2 September lalu, Armenia berhasil mengalahkan Latvia dengan skor meyakinkan 2-0.

Georgiy Harutyunyan dan Artur Gharibyan mencetak gol pada masing-masing babak untuk memastikan kemenangan penting bagi pasukan Yeghishe Melikyan.

Namun, kemenangan tersebut ternyata menjadi satu-satunya keberhasilan Armenia sepanjang lima pertandingan pertama fase grup. Setelah mengawali kompetisi dengan tiga poin, mereka mengalami dua kekalahan dan dua hasil imbang secara beruntun.

Catatan tersebut membuat Armenia tertahan di peringkat ketiga meskipun secara matematis hanya tertinggal tiga poin dari Siprus.

Rekor pertemuan langsung yang lebih buruk memastikan Havakakan tidak mungkin merebut posisi kedua ataupun tiket playoff promosi.

Meski demikian, Armenia memperlihatkan tanda kebangkitan setelah berhasil menghindari kekalahan dalam dua pertandingan terakhir. Dua hasil imbang beruntun menjadi modal untuk membangun kembali kepercayaan diri sebelum menghadapi Latvia di pertandingan penutup.

Keunggulan historis juga menjadi alasan Armenia lebih diunggulkan untuk membawa pulang kemenangan dari Stadions Skonto. Dalam empat kemenangan terakhir atas Latvia, Havakakan selalu mampu mencetak setidaknya dua gol ke gawang lawannya.

Prediksi Susunan Pemain Latvia vs Armenia Latvia diperkirakan tetap mengandalkan Roberts Uldrikis sebagai ujung tombak untuk memberikan ancaman terhadap pertahanan Armenia.

Penyerang tersebut kemungkinan mendapatkan dukungan dari Andrejs Ciganiks dan Eduards Daskevics yang bertugas menciptakan peluang melalui sektor sayap.

Di lini belakang, Deniss Melniks berpeluang kembali menjadi pilihan utama setelah mencetak gol melawan Montenegro. Kehadirannya bersama Antonijs Cernomordijs dan Oskars Vientiess diharapkan membantu Latvia mengurangi kesalahan pertahanan yang kerap merugikan tim.

Sementara itu, Armenia berpotensi kembali menempatkan Artur Gharibyan sebagai penyerang utama setelah menunjukkan produktivitas menjanjikan.

Gharibyan telah mencetak dua gol di Nations League, termasuk ketika menghadapi Latvia dan Siprus. Pergerakannya akan mendapat dukungan Zhirayr Shaghoyan, Artur Serobyan, dan Narek Grigoryan dari lini kedua.

Adapun Ugochukwu Iwu bersama Karlen Hovhannisyan diperkirakan menjaga keseimbangan permainan sekaligus membantu distribusi bola menuju sektor serangan.

Berikut prediksi susunan pemain kedua tim:

Latvia (4-5-1): Matrevics; Jurkovskis, Melniks, Cernomordijs, Vientiess, Cirkin; Daskevics, Vapne, Zelenkovs, Ciganiks; Uldrikis.

Armenia (4-2-3-1): Mishiev; Bandikyan, Harutyunyan, Mkrtchyan, Tiknizyan; Hovhannisyan, Iwu; Grigoryan, Serobyan, Shaghoyan; Gharibyan.

Prediksi Skor Latvia vs Armenia Armenia lebih diunggulkan memenangkan pertandingan berkat kualitas serangan dan dominasi pertemuan langsung atas Latvia.

Namun, perkembangan produktivitas tuan rumah dalam tiga pertandingan terakhir membuat peluang terciptanya gol dari kedua kesebelasan cukup terbuka.

Latvia diperkirakan memberikan perlawanan lebih sengit dibandingkan ketika kalah 0-2 pada pertemuan pertama September lalu. Dukungan publik Stadions Skonto juga dapat meningkatkan motivasi mereka untuk mengakhiri kompetisi dengan hasil lebih membanggakan.

Meski demikian, Armenia memiliki sejumlah pemain ofensif yang berpotensi memanfaatkan kelemahan pertahanan tuan rumah. Ketajaman Gharibyan dan kreativitas para pemain pendukungnya menjadi faktor pembeda dalam pertandingan yang diperkirakan berlangsung cukup ketat.

Havakakan diprediksi mampu mengamankan kemenangan meskipun Latvia berpeluang kembali mencetak gol seperti dalam tiga pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut akan menjadi penutup positif bagi Armenia, sementara Latvia harus kembali mengevaluasi konsistensi permainan mereka.