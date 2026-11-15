Prediksi Skor Siprus vs Montenegro: Hrabri Sokoli Bidik Rekor Tak Terkalahkan

JawaPos.com – Prediksi skor Siprus vs Montenegro mengarah pada pertandingan sengit ketika kedua tim menutup fase Grup C2 UEFA Nations League 2026/2027, Minggu (15/11/2026) pukul 21.00 WIB.

Montenegro datang dengan status juara grup dan belum terkalahkan dalam lima pertandingan. Sementara itu, Siprus berambisi memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk menghentikan dominasi Hrabri Sokoli.

Pertandingan ini memang tidak lagi menentukan posisi kedua negara di klasemen akhir grup. Namun, Siprus dan Montenegro tetap memiliki kepentingan untuk menjaga momentum positif sebelum menghadapi tantangan berikutnya di UEFA Nations League.

Montenegro sudah memastikan promosi otomatis ke League B setelah mengumpulkan 13 poin dari lima pertandingan. Sementara itu, Siprus menempati peringkat kedua dengan delapan poin dan mengamankan tiket menuju babak playoff promosi.

Kondisi tersebut membuat kedua tim bisa bermain lebih lepas tanpa tekanan perebutan posisi klasemen. Meski demikian, gengsi pertandingan tetap tinggi karena Montenegro berusaha mempertahankan rekor tak terkalahkan, sedangkan Siprus memburu kemenangan pertama atas lawannya.

Bisakah Siprus Mengakhiri Rekor Buruk Melawan Montenegro? Siprus memiliki kesempatan mencatatkan kemenangan pertama atas Montenegro ketika kedua negara kembali bertemu pada pertandingan terakhir Grup C2.

Sepanjang enam pertemuan sebelumnya, Siprus belum pernah menang dengan catatan tiga hasil imbang dan tiga kekalahan. Catatan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi skuad asuhan Akis Mantzios yang sedang menunjukkan perkembangan positif.

Siprus berhasil mengumpulkan delapan poin melalui dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan sepanjang lima pertandingan.

Perjalanan mereka dalam kompetisi ini sebenarnya dimulai dengan hasil kurang memuaskan setelah kalah 1-2 dari Montenegro. Mereka kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Latvia sebelum menemukan momentum kebangkitan pada Oktober.

Dua kemenangan beruntun atas Armenia dan Latvia menjadi titik penting dalam perjalanan Siprus menuju babak playoff promosi. Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan anak asuh Mantzios untuk bangkit setelah menjalani awal kompetisi yang tidak sepenuhnya meyakinkan.

Pada pertandingan terakhir, Siprus bermain imbang 1-1 menghadapi Armenia dan memastikan posisi kedua tidak bisa lagi dikejar pesaingnya. Keberhasilan tersebut memberi kepercayaan diri tambahan menjelang pertandingan kandang menghadapi pemuncak klasemen.

Montenegro Berusaha Menutup Fase Grup Tanpa Kekalahan Montenegro menjadi tim paling konsisten di Grup C2 setelah mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan.

Koleksi 13 poin memastikan pasukan Mirko Vucinic kembali berlaga di League B pada edisi UEFA Nations League berikutnya.

Hrabri Sokoli mengawali kompetisi dengan dua kemenangan beruntun atas Siprus dan Armenia pada akhir September. Mereka kemudian melanjutkan performa impresif dengan mengalahkan Latvia 2-1 pada pertandingan berikutnya.

Satu-satunya hasil imbang Montenegro terjadi ketika menghadapi Armenia dalam pertandingan yang berakhir tanpa gol. Namun, mereka langsung kembali ke jalur kemenangan setelah menundukkan Latvia dengan skor 2-1 pada laga terakhir.

Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian penting bagi Montenegro setelah sebelumnya berkompetisi di League B pada musim 2022/2023 dan 2024/2025.

Kini, Vucinic memiliki kesempatan menutup fase grup tanpa kekalahan sekaligus mempertegas kualitas timnya. Konsistensi Montenegro juga terlihat dari kemampuan mereka meraih kemenangan dengan margin skor tipis.

Tiga kemenangan dengan skor 2-1 atas Siprus dan Latvia menunjukkan kemampuan Hrabri Sokoli menjaga keunggulan ketika menghadapi tekanan lawan.

Pemain Kunci dan Prediksi Susunan Pemain Siprus diperkirakan mengandalkan Marcus Edwards, Ioannis Pittas, dan Iasonas Pikis untuk membongkar pertahanan Montenegro.

Edwards telah mencetak dua gol dari lima penampilan internasional, sedangkan Pikis baru saja mencetak gol pada debutnya melawan Armenia.

Kehadiran ketiga pemain tersebut memberi Mantzios sejumlah pilihan dalam membangun serangan dari berbagai sisi lapangan. Namun, Siprus harus kembali kehilangan Kostas Pileas yang masih menjalani hukuman larangan bermain.

Di kubu Montenegro, Milutin Osmajic dan Nikola Krstovic diperkirakan menjadi tumpuan utama untuk mencetak gol. Kedua penyerang tersebut telah mengoleksi total 21 gol bersama tim nasional dan berpotensi menghadirkan ancaman serius bagi pertahanan tuan rumah.

Vucinic juga diperkirakan memberikan tempat kepada Sead Haksabanovic untuk memperkuat kreativitas lini tengah.

Sayangnya, Montenegro tidak dapat memainkan Stefan Savic setelah bek berpengalaman tersebut menerima kartu merah ketika menghadapi Latvia. Absennya Savic berpotensi membuka peluang bagi Siprus untuk lebih agresif mengeksploitasi pertahanan tim tamu.

Namun, Montenegro tetap mempunyai kualitas lini serang yang cukup untuk menghukum kesalahan sekecil apa pun dari tuan rumah.

Berikut prediksi susunan pemain kedua tim:

Siprus (4-2-3-1): Fabiano; Konomis, Kyprianou, Laifis, Malekkidis; Andreou, Kastanos; Loizou, Edwards, Pittas; Pikis.

Montenegro (4-1-2-1-2): Popovic; Bulatovic, Radunovic, Vujacic, Gasevic; Jankovic; Brnovic, Adzic; Haksabanovic; Osmajic, Krstovic.

Prediksi Skor Siprus vs Montenegro Pertandingan Siprus melawan Montenegro diprediksi berlangsung ketat karena kedua negara sama-sama menunjukkan konsistensi sepanjang fase grup.

Montenegro memiliki keunggulan kualitas dan rekor pertemuan, tetapi Siprus mendapatkan keuntungan dengan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Dari lima pertandingan terakhir UEFA Nations League, Siprus hanya mengalami satu kekalahan yang terjadi ketika menghadapi Montenegro. Sementara itu, tim tamu belum tersentuh kekalahan dan memiliki motivasi mempertahankan catatan positif hingga pertandingan keenam.

Siprus berpeluang mencetak gol melalui kombinasi Edwards, Pittas, dan Pikis yang sedang mendapatkan kepercayaan dalam skema permainan Mantzios.

Namun, ketajaman Osmajic dan Krstovic membuat Montenegro tetap berpotensi mencuri gol meskipun bermain di kandang lawan.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim, hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup realistis dalam pertandingan ini.

Montenegro diprediksi mempertahankan rekor tak terkalahkan, sedangkan Siprus menutup fase grup dengan hasil positif sebelum menjalani playoff promosi.