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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 15 November 2026 | 06.50 WIB

Cetak Gol Lawan Brasil, Takefusa Kubo Persembahkan Kemenangan untuk Hajime Moriyasu

Takefusa Kubo saat Jepang menang lawan Brasil. (Dok. Japan Football Association) - Image

Takefusa Kubo saat Jepang menang lawan Brasil. (Dok. Japan Football Association)

JawaPos.com - Takefusa Kubo persembahkan kemenangan timnas Jepang dari Brasil untuk Hajime Moriyasu. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di National Stadium, Singapura, Sabtu (14/11). 

Gol pembuka dicetak Takefusa Kubo pada menit ke-15. Dia mengaku senang dengan gol yang tercipta karena serangan balik cepat. 

Pada proses gol tersebut, Takefusa Kubo memuji umpan yang diberikan Ritsu Doan. Setelah itu, penyerang Real Sociedad tersebut melepaskan tendangan untuk menjebol gawang Brasil. 

"Kami semua sadar akan pentingnya serangan balik setelah merebut bola di posisi yang bagus. Doan memberi saya bola, dan saya melihat ada ruang di depan saya," ujar Takefusa Kubo.

"Jadi saya tetap tenang, dan saya pikir saya memiliki keuntungan dalam situasi satu lawan satu karena saya lebih lincah, jadi saya menunjukkan sisi jauh dan kemudian dengan tenang mencetak gol di sisi dekat," kata Takefusa Kubo yang dikutip dari Gekisaka, Sabtu (14/11). 

Setelah mencetak gol tersebut, Kubo melakukan selebrasi dengan menunjukkan kaus dukungan kepada rekan setimnya di Real Sociedad Ander Barrenetxea yang mengalami cedera hamstring hingga akhir musim.

Mereka punya hubungan pertemanan yang dekat di luar lapangan. 

"Seorang rekan setim saya cedera, dan dia adalah pemain yang sudah lama saya kenal, dan kami berteman baik di tim. Dia sangat mendukung saya ketika saya cedera dan mengalami masa sulit, jadi saya ingin membantunya dengan cara apa pun yang saya bisa," ujar Kubo. 

Pemain 25 tahun tersebut juga ingin membalas kepercayaan pelatih Hajime Moriyasu di laga kali ini. Apalagi, sang pelatih akan menjalani laga terakhirnya bersama timnas Jepang

"Perasaan kami hari ini adalah kami ingin membalas kepercayaan pelatih, yang secara konsisten memberikan hasil hingga saat ini, dengan hasil kami sendiri, jadi saya pikir kami mampu menang hari ini melalui kekuatan perasaan kami," ungkap Takefusa Kubo. 

Moriyasu memainkan Kubo sebagai starter dan bermain selama 62 menit. Dia menunjukkan permainan efektif di lini depan, dengan melepaskan satu tendangan yang berbuah gol. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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Tags

timnas jepangHajime Moriyasutimnas brasiltakefusa kubo

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