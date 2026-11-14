Timnas Jepang Kejutkan Brasil, Efektivitas Serangan Samurai Biru Jadi Pembeda

JawaPos.com - Timnas Jepang berhasil menaklukkan Brasil dengan skor 3-2 dalam laga uji coba internasional FIFA Matchday November 2026.

Efektivitas serangan tim berjuluk Samurai Biru itu menjadi salah satu faktor utama kemenangan dramatis tersebut.

Pertandingan yang berlangsung di National Stadium, Singapura, Sabtu (14/11), itu menyajikan duel sengit hingga menit-menit akhir.

Brasil bahkan harus kehilangan pelatih Carlo Ancelotti dan pemain Raphinha yang diganjar kartu merah setelah melancarkan protes keras terhadap gol kemenangan Jepang.

Dalam laga tersebut, Jepang langsung tampil agresif sejak awal. Hasilnya, Samurai Biru berhasil mencetak dua gol dalam rentang empat menit melalui Takefusa Kubo pada menit ke-15 dan Keito Nakamura empat menit berselang.

Brasil sempat kesulitan mengembangkan permainan setelah tertinggal dua gol. Namun, tim berjuluk Selecao itu mampu bangkit dan menyamakan kedudukan melalui dua gol Vinicius Junior pada menit ke-33 dan 75.

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Saat pertandingan tampak akan berakhir imbang, Jepang justru berhasil mencetak gol penentu kemenangan.

Tatsuhiro Sakamoto mencatatkan namanya di papan skor pada menit 90+1 setelah memanfaatkan bola liar hasil tendangan Kodai Sano yang lebih dulu diblok pemain Brasil.

Gol tersebut memicu protes dari kubu Brasil. Mereka menilai terdapat pelanggaran dalam proses terciptanya gol kemenangan Jepang, selain mempermasalahkan sejumlah keputusan wasit sepanjang pertandingan.

Situasi semakin memanas hingga berujung pada kartu merah untuk Ancelotti dan Raphinha.

Insiden tersebut menjadi salah satu gambaran ketatnya pertandingan yang mempertemukan dua kekuatan sepak bola dari Asia dan Amerika Selatan.

Terlepas dari kontroversi tersebut, kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Jepang.

Samurai Biru sekaligus berhasil membalas kekalahan 1-2 dari Brasil pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Efektivitas Serangan Jadi Pembeda Kemenangan Jepang atas Brasil memperlihatkan betapa pentingnya efektivitas dalam memanfaatkan peluang.

Samurai Biru mampu mencetak dua gol cepat pada awal pertandingan ketika lawannya belum menemukan ritme permainan terbaik.

Serangan dari sisi kanan menjadi salah satu senjata yang cukup merepotkan pertahanan Brasil.

Gol Kubo dan Nakamura menunjukkan kemampuan Jepang memanfaatkan ruang melalui kombinasi umpan terobosan, penetrasi, serta penyelesaian akhir yang efektif.

Selain tajam ketika menyerang, Jepang juga memperlihatkan ketenangan saat menghadapi tekanan.

Meski keunggulan dua gol mereka berhasil disamakan, para pemain Samurai Biru tetap berusaha menjaga konsentrasi hingga mendapatkan kesempatan mencetak gol penentu.

Brasil memang tampil lebih menekan setelah tertinggal. Kualitas individu Vinicius Junior dan rekan-rekannya beberapa kali membuat barisan pertahanan Jepang berada dalam situasi sulit.

Namun, Jepang tidak sepenuhnya kehilangan kendali permainan. Penampilan Zion Suzuki di bawah mistar turut membantu Samurai Biru tetap bertahan ketika Brasil berusaha membalikkan keadaan.

Gol Sakamoto pada masa tambahan waktu juga menjadi bukti kemampuan Jepang memanfaatkan bola kedua di area berbahaya.

Ketika tembakan Kodai Sano berhasil diblok, Sakamoto berada di posisi yang tepat untuk menyambar bola dan memastikan kemenangan timnya.

Dengan demikian, kemenangan Jepang tidak semata-mata ditentukan oleh dominasi permainan sepanjang laga.