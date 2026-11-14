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Penulis: Antara
Minggu, 15 November 2026 | 04.48 WIB

Timnas Jepang Tumbangkan Brasil 3-2 pada Laga Persahabatan FIFA

Ilustrasi timnas Jepang menang atas Brasil 3-2 pada laga persahabatan FIFA di Stadion Nasional, Singapura, Sabtu (14/11). (Dok. IG/japan football association) - Image

Ilustrasi timnas Jepang menang atas Brasil 3-2 pada laga persahabatan FIFA di Stadion Nasional, Singapura, Sabtu (14/11). (Dok. IG/japan football association)

JawaPos.com - Timnas Jepang menumbangkan Brasil dengan skor 3-2 pada laga persahabatan FIFA di Stadion Nasional, Singapura, Sabtu (14/11).

Laga diwarnai kartu merah bagi kapten timnas Brasil Raphinha dan pelatihnya, Carlo Ancelotti.

Dikutip dari laman FIFA seperti dilansir dari Antara, tiga gol Jepang dibuat Takefusa Kubo (15'), Keito Nakamura (19'), dan Tatsuhiro Sakamoto (90+1').

Brasil memperkecil kedudukan lewat dua gol Vinicius Junior (33', 75').

Pada laga tersebut, Jepang mengejutkan Brasil pada menit ke-15 dengan memimpin 1-0.

Takefusa Kubo lepas dari posisi offside dan langsung menceploskan bola ke tiang dekat yang gagal dibendung kiper Brasil, Pedro Morisco.

Keunggulan Jepang bertambah menjadi 2-0 empat menit kemudian. Keito Nakamura menjebol gawang Brasil dengan menuntaskan umpan silang dari Shuto Nakano.

Brasil sempat bangkit setelah tertinggal dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-1 berkat upaya Vinicius Junior yang menjebol gawang lawan dengan tembakan dari luar kotak penalti.

Brasil hampir menyamakan kedudukan menjelang turun minum.

Pada menit ke-44, Andre Luiz melepaskan tembakan keras setelah melewati sejumlah pemain Jepang. Namun, kiper Zion Suzuki berhasil menggagalkan peluang tersebut.

Memasuki babak kedua, Brasil berupaya mengejar ketertinggalan. Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-75 ketika Vinicius mencetak gol keduanya untuk mengubah skor menjadi 2-2.

Namun, Jepang justru berhasil memastikan kemenangan pada masa injury time. Tatsuhiro Sakamoto mencetak gol melalui sontekan dari jarak dekat di depan gawang Brasil.

Situasi pertandingan semakin panas setelah gol tersebut.

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti melancarkan protes kepada wasit hingga diganjar kartu merah. Raphinha juga menerima kartu merah karena alasan yang sama.

Insiden tersebut membuat Brasil harus mengakhiri pertandingan dengan situasi yang semakin sulit. Laga pun berakhir dengan kemenangan Jepang dengan skor 3-2.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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