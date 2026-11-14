Prediksi Skor New Zealand vs India: Tuan Rumah Punya Peluang Menang

JawaPos.com - Timnas Selandia Baru akan menghadapi India dalam pertandingan persahabatan internasional di Go Media Stadium, Minggu (15/11) pukul 10.00 WIB.

Laga ini menjadi pertemuan pertama dari dua pertandingan uji coba yang telah dijadwalkan kedua negara pada November 2026.

Selandia Baru memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan karena bermain di kandang sendiri.

Meski belum menunjukkan performa yang sepenuhnya konsisten, All-Whites masih memiliki catatan produktivitas yang cukup baik dibandingkan calon lawannya.

Dalam sembilan pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, Selandia Baru hanya mampu meraih dua kemenangan.

Pada penampilan terakhirnya di Kirin Cup bulan lalu, mereka bermain imbang melawan Panama sebelum akhirnya menang melalui adu penalti.

Namun, hasil positif tersebut tidak berlanjut ketika menghadapi Jepang. Selandia Baru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 1-2.

Kendati demikian, lini serang mereka masih cukup menjanjikan. Selandia Baru selalu berhasil mencetak gol dalam tujuh pertandingan terakhir.

Bahkan, enam dari tujuh laga tersebut menghasilkan lebih dari satu gol secara kolektif.

Situasi berbeda justru dialami India. Blue Tigers datang dengan kondisi kurang meyakinkan setelah tidak pernah menang dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Catatan pertahanan India juga menjadi perhatian. Dalam dua pertandingan persahabatan bulan lalu, mereka menelan kekalahan telak dari Brasil dengan skor 0-4 dan Uruguay 1-6.

Artinya, India sudah kebobolan 10 gol hanya dalam dua pertandingan.

Rekor tandang mereka juga belum memberikan banyak harapan. India tercatat belum meraih kemenangan dalam pertandingan tandang sejak November 2023.

Dari catatan pertemuan, kedua negara baru dua kali saling berhadapan. Pertemuan pertama terjadi pada Merdeka Cup 1981 yang berakhir imbang tanpa gol.

Sementara itu, Selandia Baru berhasil menang 2-1 ketika bertemu India pada Intercontinental Cup 2018.

Untuk pertandingan mendatang, Selandia Baru diperkirakan mengandalkan Chris Wood sebagai ujung tombak.

Penyerang tersebut berpeluang mendapatkan dukungan dari Jesse Randall, Marko Stamenic, dan pemain lainnya di lini serang.

Sementara itu, India harus menghadapi pertandingan ini tanpa beberapa pemain penting.

Kiper Gurpreet Singh Sandhu tidak masuk skuad, sedangkan Anwar Ali harus absen karena cedera hamstring. Absennya Apuia juga membuat pilihan di sektor tengah menjadi lebih terbatas.

Melihat kondisi kedua tim, Selandia Baru memiliki modal lebih baik untuk mengendalikan pertandingan.

Keuntungan bermain di kandang serta kualitas lini serang bisa menjadi pembeda.

India tetap berpeluang memberikan perlawanan, tetapi persoalan di lini belakang membuat mereka harus bekerja ekstra keras.