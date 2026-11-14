Prediksi Skor VVV Venlo vs FC Eindhoven: Tuan Rumah Punya Modal Kuat

JawaPos.com - VVV Venlo akan menjamu FC Eindhoven pada pekan ke-15 Eerste Divisie 2026/2027 di Seacon Stadion De Koel, Minggu (15/11) pukul 02.00 WIB.

VVV-Venlo punya modal lebih baik menghadapi pertandingan ini. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, mereka juga sedang bersaing di papan atas klasemen.

Sebaliknya, FC Eindhoven datang dengan catatan kurang meyakinkan setelah melewati sebagian besar pertandingan awal musim dengan hasil negatif.

Tuan rumah saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 29 poin dari 14 pertandingan.

Mereka mencatatkan sembilan kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Posisi tersebut membuat VVV-Venlo masih memiliki peluang besar untuk terus menekan Heracles Almelo dalam persaingan menuju promosi.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan VVV-Venlo musim ini. Mereka sudah mengemas 37 gol dari 14 pertandingan atau rata-rata lebih dari dua gol dalam setiap laga.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa tim besutan Marinus Dijkhuizen memiliki kemampuan menyerang yang cukup baik.

Di sisi lain, FC Eindhoven masih kesulitan menemukan konsistensi. Mereka berada di posisi ke-20 dengan 11 poin setelah mencatatkan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan sembilan kekalahan.

Masalah utama tim tamu terlihat pada sektor pertahanan. FC Eindhoven sudah kebobolan 31 gol dalam 14 pertandingan.

Jumlah tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim jika ingin mendapatkan hasil positif di markas VVV Venlo.

Meski demikian, FC Eindhoven tetap memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan perlawanan.

Jika melihat catatan pertemuan, VVV Venlo juga memiliki keunggulan tersendiri.

Mereka tidak terkalahkan dalam delapan pertemuan terakhir melawan FC Eindhoven dengan catatan lima kemenangan dan tiga hasil imbang.

Pada pertemuan terakhir Februari 2026, VVV Venlo berhasil menang dengan skor 1-0.

Rekor tersebut tentu menjadi tambahan motivasi bagi tuan rumah untuk kembali mengamankan kemenangan.

Apalagi, perbedaan posisi di klasemen dan produktivitas gol memperlihatkan adanya jarak performa antara kedua tim sejauh musim ini.

VVV Venlo diprediksi akan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.

Sementara itu, FC Eindhoven perlu memperbaiki organisasi pertahanan agar tidak mudah memberikan ruang kepada para pemain depan tuan rumah.

Dengan mempertimbangkan performa, posisi klasemen, serta rekor pertemuan, VVV Venlo lebih diunggulkan untuk meraih tiga poin.