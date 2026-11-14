Prediksi Skor De Graafschap vs TOP Oss: Tuan Rumah Berpeluang Amankan Tiga Poin

JawaPos.com - De Graafschap akan menjamu TOP Oss dalam lanjutan pekan ke-15 Eerste Divisie 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion De Vijverberg pada Minggu (15/11) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

De Graafschap yang bermain di hadapan pendukung sendiri tentu berharap bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali meraih kemenangan.

Menjelang pertandingan, De Graafschap menempati peringkat ke-15 dengan koleksi 15 poin dari 13 pertandingan.

Sementara itu, TOP Oss berada satu tingkat di bawahnya, yakni posisi ke-16 dengan 14 poin dari 14 laga.

Jarak kedua tim yang hanya terpaut satu angka membuat pertandingan ini cukup penting.

Kemenangan akan memberikan keuntungan bagi salah satu tim untuk menjauh dari persaingan di papan bawah.

De Graafschap memiliki modal positif dari catatan pertemuan melawan TOP Oss.

Meski demikian, performa De Graafschap musim ini masih belum sepenuhnya meyakinkan. Mereka baru mengumpulkan empat kemenangan dari 13 pertandingan.

Salah satu pekerjaan rumah terbesar adalah memperbaiki pertahanan yang sudah kebobolan 27 gol.

Lini serang yang mengandalkan kecepatan serangan balik bisa menjadi ancaman bagi pertahanan De Graafschap.

Namun, TOP Oss juga masih memiliki persoalan dalam menjaga konsistensi permainan, terutama ketika menghadapi tekanan dari lawan.

Hal ini perlu diperhatikan jika mereka ingin membawa pulang poin dari De Vijverberg.

Melihat keuntungan bermain di kandang serta catatan pertemuan kedua tim, De Graafschap memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan.

Namun, TOP Oss tetap berpotensi memberikan perlawanan, terutama jika mampu memanfaatkan celah di lini belakang tuan rumah.