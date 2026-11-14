Prediksi Skor RKC Waalwijk vs FC Den Bosch: Mampukah Tuan Rumah Kalahkan Tim Tamu?

JawaPos.com - Persaingan papan tengah Eerste Divisie 2026/2027 akan menghadirkan derbi Brabant Utara antara RKC Waalwijk melawan FC Den Bosch.

Kedua tim dijadwalkan bertemu pada pekan ke-15 di Mandemakers Stadion, Minggu (15/11) pukul 02.00 WIB.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua kesebelasan hanya terpaut dua poin di klasemen sementara.

FC Den Bosch menempati peringkat kesembilan dengan koleksi 19 poin dari 14 pertandingan. Sementara itu, RKC Waalwijk berada di posisi ke-11 dengan raihan 17 poin.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, RKC Waalwijk tentu ingin memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki posisi.

Namun, performa mereka sejauh ini masih belum sepenuhnya konsisten.

Dari 14 pertandingan yang sudah dimainkan, RKC Waalwijk mencatatkan tiga kemenangan, delapan hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Catatan tersebut membuat mereka menjadi salah satu tim dengan jumlah hasil seri terbanyak di kompetisi musim ini.

Meski cukup sulit dikalahkan, lini pertahanan RKC Waalwijk masih menjadi pekerjaan rumah. Mereka selalu kebobolan dalam sembilan pertandingan terakhir.

Situasi ini perlu mendapat perhatian, terutama ketika menghadapi FC Den Bosch yang sedang memiliki produktivitas gol cukup baik.

Tim tamu datang dengan modal positif. Skuad asuhan Bart Schreuder mampu mencetak 15 gol dalam lima pertandingan terakhir.

FC Den Bosch juga sedang menjalani tren positif dengan tidak terkalahkan dalam tujuh pertandingan beruntun di semua kompetisi.

Meski demikian, performa tandang mereka di Eerste Divisie belum sepenuhnya meyakinkan.

Dari catatan pertemuan, kedua tim memiliki persaingan yang cukup seimbang. Hasil imbang kerap mewarnai duel mereka dalam beberapa kesempatan terakhir.

Namun, FC Den Bosch punya kenangan positif saat bertandang ke Mandemakers Stadion pada Maret 2026.

Ketika itu, mereka berhasil mengalahkan RKC Waalwijk dengan skor 3-2. Kemenangan tersebut dipastikan melalui gol Mees Laros pada masa injury time.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan berpotensi berjalan terbuka. RKC Waalwijk memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi FC Den Bosch sedang berada dalam momentum yang lebih baik.

Kedua kesebelasan juga memiliki alasan kuat untuk memburu tiga poin demi memperbaiki posisi klasemen.

Dengan kondisi tersebut, peluang terciptanya gol dari kedua tim cukup terbuka.

RKC Waalwijk diprediksi mampu memberikan perlawanan, tetapi FC Den Bosch berpotensi menyulitkan tuan rumah sepanjang pertandingan.