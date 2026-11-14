Prediksi Skor Almere City vs Helmond Sport: Catatan Buruk Tim Tamu Jadi Keuntungan Tuan Rumah 

JawaPos.com - Almere City FC akan menjamu Helmond Sport pada pertandingan pekan ke-15 Eerste Divisie 2026/2027. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Yanmar Stadion pada Minggu (15/11) pukul 02.00 WIB.

Almere City memiliki peluang cukup besar untuk mengamankan kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.

Perbedaan posisi klasemen dan performa kedua tim menjadi salah satu faktor yang membuat tuan rumah lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini.

Almere City saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara. Mereka tampil cukup produktif sepanjang kompetisi dengan mengoleksi 30 gol.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa lini depan tuan rumah memiliki kemampuan untuk memberikan ancaman kepada pertahanan lawan.

Selain produktivitas gol, performa kandang Almere City juga menjadi modal penting. Mereka mampu meraih rata-rata dua poin dalam setiap pertandingan kandang musim ini.

Meski demikian, Almere City tetap harus memperhatikan kondisi skuad. Gelandang Mees Hoedemakers dipastikan absen karena mengalami cedera.

Kehilangan pemain tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan di sektor tengah.

Di sisi lain, Helmond Sport datang dengan situasi yang kurang menguntungkan.

Mereka masih tertahan di peringkat ke-17 dan sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan hasil positif.

Dalam enam pertandingan terakhir, Helmond Sport menelan lima kekalahan.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa konsistensi permainan mereka masih menjadi persoalan, terutama ketika menghadapi lawan yang memiliki kualitas serangan lebih baik.

Meski begitu, Helmond Sport tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan.

Apalagi, mereka mempunyai modal dari pertemuan terakhir melawan Almere City pada Februari 2026. Saat itu, Helmond Sport berhasil menang dengan skor 1-0 melalui gol cepat Noah Makanza.

Secara keseluruhan, rekor pertemuan kedua tim masih berpihak kepada Almere City.

Dari 31 pertandingan, mereka berhasil meraih 16 kemenangan, sedangkan Helmond Sport mengoleksi 11 kemenangan. Empat pertandingan lainnya berakhir imbang.

Untuk pertandingan kali ini, Almere City diperkirakan akan mengandalkan Ferdy Druijf dan Byron Burgering di lini depan.

Sementara itu, Helmond Sport berpotensi menurunkan Labinot Bajrami dan Livio Cicero sebagai tumpuan serangan.

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Dengan melihat posisi klasemen, produktivitas gol, serta performa terkini, Almere City lebih layak diunggulkan.

Helmond Sport perlu tampil disiplin sepanjang pertandingan jika ingin membawa pulang poin dari Yanmar Stadion.