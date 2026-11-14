Prediksi Skor Roda JC vs FC Volendam: Anthony van den Hurk Siap Bawa Tuan Rumah Menang

JawaPos.com - Roda JC Kerkrade akan menjamu FC Volendam pada pekan ke-15 Eerste Divisie 2026/2027 di Parkstad Limburg Stadion, Minggu (15/11) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Roda JC yang bertindak sebagai tuan rumah tentu ingin memanfaatkan dukungan suporter untuk mengamankan tiga poin.

Namun, FC Volendam datang dengan modal kemenangan dan memiliki lini serang yang cukup produktif.

Hingga pekan ke-14, Roda JC menempati peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 25 poin.

Dari 14 pertandingan, tim besutan Rob Penders tersebut mencatatkan tujuh kemenangan, empat hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Sementara itu, FC Volendam berada di posisi ketujuh dengan raihan 22 poin. Mereka mengumpulkan tujuh kemenangan, satu hasil imbang, dan enam kekalahan.

Menghadapi Volendam, Roda JC perlu memperbaiki koordinasi lini belakang agar tidak kembali mudah ditembus lawan.

Bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan, tetapi mereka tetap harus mewaspadai kecepatan serangan tim tamu.

Roda JC dapat mengandalkan pengalaman Anthony van den Hurk untuk mengancam pertahanan lawan.

Kreativitas Joey Sleegers dan pergerakan Fynn Schenten juga berpotensi memberikan variasi serangan bagi tuan rumah.

Jika melihat catatan pertemuan, FC Volendam sedikit lebih unggul. Dari 15 pertandingan terakhir kedua tim, Volendam meraih enam kemenangan, sedangkan Roda JC hanya tiga kali menang.

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Enam pertandingan lainnya berakhir imbang. Pada pertemuan terakhir Mei 2025, Volendam juga berhasil menang 3-2.

Meski demikian, Roda JC tetap memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif karena bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka dengan kedua tim berpotensi saling menciptakan peluang.

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Roda JC sedikit lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan, tetapi FC Volendam memiliki kualitas serangan yang bisa menyulitkan tuan rumah.