Prediksi Skor FC Dordrecht vs Heracles: Catatan Apik Tim Tamu Jadi Ancaman Tuan Rumah

JawaPos.com - FC Dordrecht akan menghadapi ujian berat saat menjamu Heracles Almelo pada pekan ke-15 Eerste Divisie 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di M-Scores Stadion (Riwal Hoogwerkers Stadion), Minggu (15/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim memiliki modal dan situasi yang cukup berbeda menjelang pertandingan. Heracles datang sebagai pemuncak klasemen dengan performa impresif, sedangkan FC Dordrecht masih berjuang menjauh dari papan bawah.

Berdasarkan klasemen sementara, Heracles menempati posisi pertama dengan koleksi 35 poin dari 14 pertandingan. Mereka juga menunjukkan produktivitas tinggi setelah mencetak 44 gol dan hanya kebobolan 15 kali.

Sebaliknya, FC Dordrecht masih tertahan di peringkat ke-18 dengan 12 poin. Dari 13 hingga 14 pertandingan yang telah dijalani, mereka baru mengumpulkan hasil yang belum cukup untuk bersaing di papan tengah. Produktivitas gol juga menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi tim tuan rumah setelah baru mencetak 18 gol.

Heracles memiliki kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak 5-1 atas Roda JC Kerkrade pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut semakin memperkuat posisi mereka sebagai salah satu tim paling konsisten di kompetisi musim ini.

Selain itu, Heracles juga tercatat belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan liga terakhir. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi pasukan Vincent Heilmann untuk kembali mengamankan tiga poin.

Di lini depan, Heracles memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan tuan rumah. Luka Kulenovic diprediksi menjadi ujung tombak dengan dukungan Walid Ould-Chikh, Jeff Reine-Adelaide, dan Tristan van Gilst.

Sementara itu, FC Dordrecht yang ditangani Paul Nuijten perlu memperbaiki performa, khususnya ketika bermain di kandang sendiri. Mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dalam enam pertandingan kandang terakhir di semua kompetisi.

Dordrecht diperkirakan mengandalkan Nick Venema dan Dario Šits untuk membongkar pertahanan lawan. Keduanya akan mendapat dukungan dari lini tengah yang diisi Martin Vetkal, Ben Scholte, dan Lorenzo Riccio.

Namun, menghadapi tim dengan produktivitas gol seperti Heracles tentu bukan perkara mudah. Dordrecht harus mampu menjaga kedisiplinan lini belakang sekaligus memanfaatkan setiap peluang yang didapatkan.

Jika melihat perbedaan posisi klasemen, catatan pertandingan terakhir, serta produktivitas kedua tim, Heracles lebih layak diunggulkan. Meski bermain di kandang lawan, tim tamu memiliki peluang besar untuk mengendalikan jalannya pertandingan.