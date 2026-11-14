Prediksi Skor NAC Breda vs FC Emmen: Persaingan Papan Atas Eerste Divisie Makin Memanas

JawaPos.com - NAC Breda akan menghadapi FC Emmen pada pekan ke-15 Eerste Divisie 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Rat Verlegh, Sabtu (14/11/2026) pukul 22.30 WIB.

Duel kedua tim diperkirakan berlangsung ketat mengingat NAC Breda dan FC Emmen sama-sama mengoleksi 25 poin dari 14 pertandingan. Keduanya masih bersaing untuk memperbaiki posisi di papan atas sekaligus mendekati zona promosi otomatis.

NAC Breda saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara. Mereka mencatatkan tujuh kemenangan, empat hasil imbang, dan tiga kekalahan dengan koleksi 25 gol serta kebobolan 20 kali.

Sementara itu, FC Emmen berada satu tingkat di bawahnya, tepatnya di posisi keenam. Mereka mengemas delapan kemenangan, satu hasil imbang, dan lima kekalahan. Dari 14 pertandingan, FC Emmen sudah mencetak 26 gol, tetapi juga kebobolan dalam jumlah yang sama.

NAC Breda memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan ini. Mereka tidak terkalahkan dalam lima laga terakhir dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Konsistensi tersebut menjadi salah satu alasan tuan rumah lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan.

Hasil positif juga didapat NAC Breda ketika menghadapi sejumlah lawan kuat. Mereka mampu menahan imbang Heracles Almelo yang saat ini memimpin klasemen sementara. Selain itu, kemenangan atas Jong PSV turut memperlihatkan bahwa performa NAC Breda sedang berada dalam kondisi cukup baik.

Di sisi lain, FC Emmen justru datang dengan situasi yang kurang menguntungkan. Mereka mengalami dua kekalahan beruntun dalam pertandingan terakhir. Catatan tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi tim tamu, terutama dalam memperbaiki koordinasi pertahanan.

Meski demikian, FC Emmen tetap memiliki potensi memberikan perlawanan. Produktivitas mereka cukup baik dengan torehan 26 gol. Kreativitas Rodney Kongolo di lini tengah diharapkan mampu membantu tim membangun serangan dan menciptakan peluang.

NAC Breda juga perlu mewaspadai catatan pertemuan kedua tim. Dari 16 duel terakhir di berbagai kompetisi, FC Emmen unggul dengan tujuh kemenangan. Sementara NAC Breda mencatatkan empat kemenangan dan lima pertandingan lainnya berakhir imbang.

Namun, NAC Breda punya kenangan positif dalam pertemuan terakhir kedua tim. Pada babak play-off Eredivisie Mei 2024, mereka berhasil menyingkirkan FC Emmen dengan keunggulan agregat 4-1.

Untuk pertandingan kali ini, susunan pemain resmi kedua tim baru akan diketahui sekitar satu jam sebelum kick-off. Leo Greiml diperkirakan menjadi salah satu pemain penting NAC Breda di sektor pertahanan, sedangkan Rodney Kongolo berpeluang menjadi motor permainan FC Emmen.

Melihat performa terkini, NAC Breda memiliki peluang lebih besar untuk meraih tiga poin. Keuntungan bermain di kandang serta pertahanan yang relatif lebih solid menjadi modal penting bagi mereka.

Meski begitu, FC Emmen tetap berpotensi merepotkan jika mampu memaksimalkan peluang di depan gawang.