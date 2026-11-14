Prediksi Gary Lineker: Berapa Lama Pochettino Bertahan Sebagai Pelatih Manchester United?

JawaPos.com - Manchester United telah menyepakati kontrak berdurasi dua setengah tahun bersama Mauricio Pochettino sebagai pelatih baru klub.

Legenda Inggris, Gary Lineker, pun telah memprediksi berapa lama pelatih asal Argentina itu akan bertahan di Old Trafford.

Man United akhirnya membebastugaskan Michael Carrick pada Kamis (12/11) pagi waktu setempat, meskipun kabar mengenai pemecatannya sudah ramai dibicarakan di media sejak awal pekan ini.

Rumor itu mencuat ketika Jason Wilcox dan Omar Berrada bertolak ke Monako untuk berdiskusi dengan salah satu pemilik klub, Sir Jim Ratcliffe, mengenai masa depan pria berusia 45 tahun tersebut.

Rekomendasi yang diberikan adalah agar ia diberhentikan dan digantikan oleh Pochettino.

Manajemen Setan Merah telah mengupayakan kesepakatan untuk mendatangkan mantan manajer Tottenham Hotspur itu ke Old Trafford sepanjang minggu ini.

Sumber GIVEMESPORT mengungkapkan pada Rabu malam bahwa pihak klub telah mencapai kesepakatan prinsip dengan pelatih berusia 54 tahun tersebut terkait persyaratan pribadi.

Pochettino akan memimpin dua pertandingan Manchester United melawan Haiti dalam sepekan ke depan, sebelum bertolak ke Manchester untuk bersiap menghadapi laga tandang ke Anfield melawan Liverpool pada Minggu pekan berikutnya.

Setelah Sir Alex Ferguson menangani Man United selama 27 tahun antara 1986 dan 2013, kepergian Carrick menandai bahwa Pochettino menjadi manajer ke-13 yang ditunjuk klub sejak kepergian sang ikon tersebut 13 tahun lalu—termasuk penunjukan manajer sementara.

Grafis pelatih Man United setelah Sir Alex Ferguson

(Grafik batang horizontal yang menampilkan para manajer Man Utd sejak era Ferguson, termasuk Moyes, Giggs, Van Gaal, Mourinho, dan Solskjaer)

Namun, peluang Pochettino untuk bertahan lama di Old Trafford terbilang kecil. Dalam episode terbaru siniar *Rest is Football*, Lineker mengungkapkan keraguannya bahwa Pochettino akan mampu menyelesaikan masa kontraknya berdurasi 30 bulan.

"Saya melihat klub itu, dan menurut saya Pochettino akan masuk ke sana, dan mungkin mereka akan mengawali dengan cukup baik. Mereka akan tampil lumayan untuk sementara waktu," ucap mantan pembawa acara Match of the Day itu.

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"Bagi Pochettino, Manchester United adalah klub besar secara nama. Ia akan masuk ke sana, lalu pada akhirnya ia akan kecewa dengan apa yang terjadi di masa depan. Jika ia masih berada di sana dalam 18 bulan ke depan, saya akan sangat terkejut, karena polanya terus berulang—seperti itu terus."

"Pelatih selalu menjadi kambing hitam, dan itu sudah jelas terlihat. Dan, menurut saya, masalah yang sebenarnya justru ada di atas posisi pelatih."

Lineker Sepenuhnya Benar Dalam beberapa tahun terakhir, sosok seperti Erik ten Hag, Ruben Amorim, dan bahkan Carrick—setelah kesuksesannya musim lalu—mungkin berharap bisa memegang kendali di Old Trafford untuk jangka waktu yang cukup lama.

Posisi permanen Carrick berakhir hanya dalam hitungan minggu, sementara Amorim hanya bertahan sedikit lebih dari setahun.

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Mengingat Man United saat ini berada di zona degradasi Liga Premier Inggris, tekanan akan langsung tertuju pada Pochettino untuk segera menghadirkan performa dan hasil yang diharapkan.

Tabel data yang menunjukkan rekam jejak Pochettino di berbagai klub, termasuk Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, Espanyol, dan Chelsea.

Grafis kepemimpinan Mauricio Pochettino bersama sejumlah klub dan tim nasional.

Mungkin saja ia mampu melakukannya, namun fakta ia menjadi sosok ke-13 yang ditunjuk sejak Sir Alex pergi 13 tahun lalu menunjukkan dengan jelas bahwa ada masalah yang jauh lebih besar di klub ini daripada sekadar persoalan manajer.

Pertama, para pemain harus ikut bertanggung jawab karena performa mereka saat ini jauh di bawah standar yang mereka tunjukkan pada paruh pertama pada 2026—sebuah masalah yang juga terus berlanjut di bawah kepemimpinan manajer-manajer sebelumnya.

Tim rekrutmen yang dipimpin oleh Wilcox dan Berrada juga harus turut disalahkan, mengingat mereka memiliki wewenang dalam menentukan siapa yang menjadi manajer serta pemain mana saja yang didatangkan ke klub.

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Pada musim panas di mana Man United seharusnya melakukan langkah yang tepat menjelang kembalinya mereka ke Liga Champions, klub justru menghabiskan GBP 70 juta untuk seorang pemain yang sedang cedera—yang baru belakangan ini mulai tampil—sementara biaya GBP 50 juta terkait Andrey Santos, situasinya tampak semakin membingungkan dari hari ke hari.

Secara umum, Ratcliffe pun belum memberikan dampak positif yang berarti, sementara pandangan para pendukung terhadap keluarga Glazer sudah sangat jelas sejak lama.