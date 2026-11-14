Jesus Owono Dihukum Larangan Bertanding 12 Laga Menyusul Kematian Jesus de Miguel

JawaPos.com - Penjaga gawang FC Andorra, Jesus Owono, telah menerima sanksi setelah mendapatkan kartu merah dalam sebuah insiden yang berujung pada kematian penyerang CD Tenerife, Jesus de Miguel.

Tenerife dan Andorra bertemu dalam pertandingan Segunda Division Spanyol pada 2 November, namun laga tersebut harus dihentikan di masa tambahan waktu setelah De Miguel mengalami cedera serius.

Efek paling fatal adalah De Miguel dinyatakan meninggal dunia setelah benturan tersebut.

Peristiwa menyedihkan itu berawal saat sang penyerang berupaya mengejar bola lambung jauh, namun De Miguel berbenturan dengan Owono dalam insiden yang mengerikan. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, kematian De Miguel dikonfirmasi keesokan paginya.

Peristiwa Penting November 2026 — Benturan antara Owono dan Jesus de Miguel berujung pada kartu merah dan penghentian pertandingan.

November 2026 — Keesokan paginya, Tenerife mengonfirmasi kematian De Miguel yang saat itu berusia 30 tahun.

November 2026 — Kepolisian Spanyol membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana menyebabkan kematian tanpa kesengajaan (involuntary manslaughter).

November 2026 — Owono akhirnya angkat bicara, menyebut masa-masa ini sebagai hari-hari tersulit dalam hidupnya.

November 2026 — Berbagai laporan menyebutkan bahwa Owono kemungkinan besar tidak akan menghadapi tuntutan hukum, namun ia dijatuhi sanksi larangan bermain dalam jangka waktu yang lama.

Jesus Owono Dijatuhi Larangan Bermain Sepak Bola Owono mendapatkan kartu merah akibat pelanggaran tersebut, namun ia langsung menunjukkan kepanikan saat menyadari betapa parahnya cedera yang dialami De Miguel. Pemain berusia 25 tahun itu dikabarkan sangat terpukul dengan insiden yang menyebabkan rekan sesama pemain tersebut meninggal dunia di usia yang baru menginjak 30 tahun.

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Kepolisian Spanyol sempat membuka penyelidikan terkait dugaan tindak pidana yang menyebabkan kematian tanpa kesengajaan, namun Owono diperkirakan tidak akan menghadapi proses hukum lebih lanjut. Meski demikian, ia kini dijatuhi sanksi larangan bermain sepak bola untuk jangka waktu yang lama.

Menurut Marca, kiper tersebut akan menjalani skorsing selama 12 pertandingan atas keterlibatannya dalam peristiwa tragis ini. Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

"Komite Disiplin, sebagai badan independen dalam struktur federasi, telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi larangan bermain selama dua belas pertandingan kepada Jesus Lazaro Ferrer Owono, pemain FC Andorra, atas tindakannya dalam pertandingan antara CD Tenerife dan FC Andorra. Dua belas pertandingan merupakan hukuman maksimal yang diizinkan oleh Kode Disiplin untuk peristiwa sebagaimana dijelaskan dalam laporan wasit."

"Laporan wasit menjadi satu-satunya dokumen dalam berkas proses disipliner ini, dan Komite wajib menentukan sanksi semata-mata berdasarkan informasi tersebut. Laporan itu mendeskripsikan tindakan kekerasan—dengan kaki terangkat dan penggunaan kekuatan yang berlebihan—saat bola sedang dalam permainan. Mengingat keadaan tersebut, Komite menetapkan bahwa peristiwa ini termasuk dalam Pasal 102 Kode Disiplin."

"Lebih lanjut, konsekuensi yang timbul akibat tindakan tersebut—yang juga tercatat dalam laporan wasit dan telah diketahui publik—telah dipertimbangkan untuk meningkatkan sanksi hingga tingkat maksimum yang diperbolehkan oleh peraturan. Dalam situasi apa pun, Komite tidak diperbolehkan melampaui ambang batas yang telah ditetapkan secara tegas dalam pasal yang berlaku."

"Keputusan Komite Disiplin ini dapat diajukan banding kepada Komite Banding RFEF dalam jangka waktu sepuluh hari kerja."

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Berdasarkan pernyataan tersebut, komite menerapkan Pasal 102 Kode Disiplin, dengan sanksi larangan bermain maksimum sebanyak 12 pertandingan.

Owono Belum Menentukan Masa Depan Karier Sepak Bolanya Meskipun dipastikan tidak akan tampil dalam setidaknya 12 pertandingan ke depan, Owono dikabarkan masih belum memutuskan apakah ia akan melanjutkan karier sepak bolanya setelah mengalami peristiwa traumatis tersebut.

Agennya, Carles Manso, mengungkapkan bahwa sang pemain masih dalam proses pengambilan keputusan.

"Yang perlu kita lakukan adalah mendukungnya dalam segala hal dan terus mendampinginya. Kami akan memberinya ruang agar ia merasa benar-benar bebas untuk mengambil keputusan apa pun—apakah ia ingin kembali, kapan ia akan kembali, atau bahkan jika ia memutuskan untuk tidak kembali sama sekali."

"Ia akan mengambil keputusan tersebut saat ia merasa sudah tepat dan benar-benar siap untuk melakukannya."